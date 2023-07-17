Админы поймут: типичные будни технических специалистов разного уровня

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Трудовые будни технарей - это всегда весело и неожиданно. Перед вами очередная порция фотографий, которая долго и кропотливо подбиралась на просторах социальных сетей.
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Весьма действенный способ. У меня роутер стоит рядом с сабвуфером, от роутера шли наводки. Заклеил стенку сабвуфера фольгой - и тишина!!!