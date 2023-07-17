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Админы поймут: типичные будни технических специалистов разного уровня

Админы поймут: типичные будни технических специалистов разного уровня

Автор:
17 июля 2023 11:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   починил   сисадмин   смех   технарь   
1851
16

Трудовые будни технарей - это всегда весело и неожиданно. Перед вами очередная порция фотографий, которая долго и кропотливо подбиралась на просторах социальных сетей.

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Метки: Прикол   Юмор   починил   сисадмин   смех   технарь   
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4  комментария
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23k
SolomonA 2 часа назад
"Использование алюминия для экранированния от опытного пользователя"
Весьма действенный способ. У меня роутер стоит рядом с сабвуфером, от роутера шли наводки. Заклеил стенку сабвуфера фольгой - и тишина!!!
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6k
CruelAsm 7 минут назад
Что ж там за опытный пользователь такой, что от него экранировать надо?
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
я также сделал, БП формата SFX не везде есть в продаже.и ценники высокие.
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3k
Carex 39 минут назад
Комментарий к фото
Стоят как 4090 за пару.
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