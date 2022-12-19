Понедельник сисадмина: непридуманные истории о слабоумии и отваге

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Предлагаем вам еще раз убедиться в том, что системным администраторам скучать просто некогда. Жизнь им ежедневно подкидывает новые сюрпризы и вызовы, с которыми они справляются на 100%.
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