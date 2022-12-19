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Понедельник сисадмина: непридуманные истории о слабоумии и отваге

Понедельник сисадмина: непридуманные истории о слабоумии и отваге

Автор:
19 декабря 2022 14:59
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишник   железо   компьютер   починил   сисадмин   смех   
1803
15
Предлагаем вам еще раз убедиться в том, что системным администраторам скучать просто некогда. Жизнь им ежедневно подкидывает новые сюрпризы и вызовы, с которыми они справляются на 100%.
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Метки: Прикол   Юмор   айтишник   железо   компьютер   починил   сисадмин   смех   
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7  комментариев
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6k
Copycat 52 минуты назад
Это работа сисадмина который явно ждет пятницу, где будет пивко с чечилом
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Василий Алибабаевич 6 минут назад
На последней скорее всего времянка. Хотя кто-то же заморочился к потолку подвязать
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13k
jungar 20 минут назад
Комментарий к фото
надо взять на вооружение))
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2k
RaiJu 24 минуты назад
Комментарий к фото
По ходу, когда-то крутая мышка, кулер мастер чтоли?
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12k
Kostick 49 минут назад
zip диск, цельных 100 мегабайт) круто было.
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