Понедельник сисадмина: непридуманные истории о слабоумии и отваге

Предлагаем вам еще раз убедиться в том, что системным администраторам скучать просто некогда. Жизнь им ежедневно подкидывает новые сюрпризы и вызовы, с которыми они справляются на 100%.

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