Почему нам кажется, что мятные конфеты остужают, а перец провоцирует пожар?

Ну кто не любит мятные конфеты? Во-первых, они сладкие. А во-вторых, они освежают дыхание. Или нет, и это просто обман организма? Давайте разбираться.
Так вот, наш мозг – орган очень сложный. И воспринимает информацию он, конечно, не напрямую, а через ряд «окончаний» -- наших рецепторов, нервных окончаний. А после того, как информация получена, она перерабатывается и отправляется уже в мозг.
Рецепторы – это своеобразные датчики, которые получают информацию, обрабатывают ее, а затем передают дальше. Но каждый сигнал по-особому распознается каждым «датчиком», и потому на коже, например, больше рецепторов прикосновений, боли, тепла и холода.
И их можно обмануть. В частности, рецепторы холода легко обманываются мятной конфетой, зубной пастой или даже сигаретами с ментолом. Именно последний и ответственен за временную активацию рецепторов.
Биологи отмечают, что как только на них попадает ментол, они посылают сигнал в мозг: тут якобы холодно, даже несмотря на то, что на самом деле температура могла не меняться.
К слову, работает это и в другую сторону: можно обмануть и рецепторы, которые работают на тепло. В частности, помните, как «горит» ваш рот, когда вы едите что-то острое? Так вот, виновник этому – капсаицин, который есть, например, в перце чили.
Но рецепторы работают и относительно своей собственной температуры. Если вы разгоряченной головой прикладываетесь к обычной температуре железке, у вас может сложиться впечатление, что она прохладная. И наоборот, когда у нас холодные руки, нам может показаться, что предметы, которые мы трогаем, чересчур горячие.
В итоге наши рецепторы – чуть ли не лучший градусник. Мы без термометра можем понять, что горячее, а что теплее. Можно даже понять, что у человека жар – а какой именно, установит уже нормальный медицинский градусник. Впрочем, благодаря все тем же рецепторам мы заодно отличаем вкусы холодного и горячего.
Источник:
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