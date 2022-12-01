Почему нам кажется, что мятные конфеты остужают, а перец провоцирует пожар?

Рецепторы – это своеобразные датчики, которые получают информацию, обрабатывают ее, а затем передают дальше. Но каждый сигнал по-особому распознается каждым «датчиком», и потому на коже, например, больше рецепторов прикосновений, боли, тепла и холода.

И их можно обмануть. В частности, рецепторы холода легко обманываются мятной конфетой, зубной пастой или даже сигаретами с ментолом. Именно последний и ответственен за временную активацию рецепторов.