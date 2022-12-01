Северный белый носорог: Вселенная прощается с ними. Этот подвид уже вымер, но его ещё можно увидеть вживую

Для жителей Центральной Африки отоварить белого носорога было подвигом — даже металлическое оружие с трудом пробивало его шкуру. Причём ценились именно самцы: беззащитные подростки и мирные самки бродили стадами по 10-15 особей. В итоге сложился паритет: много кто из африканцев мечтал о том, чтобы добыть себе рог белого носорога, но решались только самые безбашенные. А потом европейцы привезли на Чёрный Континент винтовки, и всё покатилось по наклонной.