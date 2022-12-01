Северный белый носорог: Вселенная прощается с ними. Этот подвид уже вымер, но его ещё можно увидеть вживую

Раньше я думал, что знаю толк в оптимизме. А потом увидел, что Международный союз охраны природы считает северных белых носорогов на грани уничтожения. Это и правда очень оптимистично: от вида остались лишь две престарелые самки. Фактически подвид уже вымер, и даже новейшие технологии не изменят ситуацию.
История банальна до зубовного скрежета. Северный белый носорог был самым большим сухопутным животным на планете, после слонов. Молодые и дерзкие самцы весили «всего» 2-2,5 тонны, а уже созревшие носорожьи мужики могли быть вдвое тяжелее. Каждый из них представлял собой внушающее ужас существо длиной до 4,5 метров. Габариты, толстенная кожаная броня и метровый рог тонко намекали, что плохое зрение и слух — это проблема не носорога, а твоя.
Для жителей Центральной Африки отоварить белого носорога было подвигом — даже металлическое оружие с трудом пробивало его шкуру. Причём ценились именно самцы: беззащитные подростки и мирные самки бродили стадами по 10-15 особей. В итоге сложился паритет: много кто из африканцев мечтал о том, чтобы добыть себе рог белого носорога, но решались только самые безбашенные. А потом европейцы привезли на Чёрный Континент винтовки, и всё покатилось по наклонной.
Справедливости ради, вид пытались спасти. В 1938 году в Конго создали национальный парк с целью защитить уникальных зверей. Через 30 лет в нём обитало 1300 особей. В это же время власти Уганды создали свой национальный парк со схожими задачами.
Но нестабильная политическая ситуация привела к волнениям и гражданским войнам. Когда правительствам стало не до носорогов, браконьеры принялись массово отстреливать их ради собственного обогащения. В 2008 году последние дикие северные носороги были убиты под аккомпанемент войны, бушевавшей в Конго. Подвид функционально вымер, его больше нет в природе.
Но в зоопарках США и Чехии уцелело несколько белых носорогов. Их пытались разводить, но операция была полностью провалена. Виной тому почтенный возраст животных и их близкое родство. В конце концов, люди признали, что сохранить подвид невозможно, и решили заморозить генетический материал самцов до лучших времён.
К 2019 году от подвида осталось лишь две престарелые самки, доживающие свой век в Конго. Дамы находятся под постоянной охраной со стороны местных вооружённых сил. Они не способны к вынашиванию потомства, но смогли дать несколько яйцеклеток, которые используют в новой программе разведения.
Эмбриологи пытаются сделать финт ушами: замиксовать яйцеклетки северного и южного подвидов, оплодотворить, после чего пересадить получившийся гибрид самке южного белого носорога. Это всё ещё не поможет сохранить подвид, но таким образом мы сможем спасти значительную часть их генетического материала, не дать ему раствориться во времени. Что ж, лучше, чем ничего.
Источник:
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