Василий Чапаев: жизнь и смерть красного командира

Василий появился на свет в крестьянской многодетной семье. Он был шестым по счёту, недоношенным и слабым, мать боялась, что мальчик долго не проживёт. Но не отчаивалась и выхаживала его как могла: кормила буквально насильно, потом заворачивала в большую меховую отцовскую рукавицу и отогревала на печи. Постепенно Василий окреп.

Когда подрос, родители решили отдать его в семинарию. Но парня не прельщала карьера попа, да и семинарскую учёбу терпеть не мог, поэтому при первой же возможности сбежал и отправился плотничать на Волгу. Когда вернулся домой - женился на дочери священника, видимо, в память о семинарии. Кстати, брак был довольно счастливым вначале - у Чапаева родилось два сына и дочь, и ужасным в конце - жёнушка изменила ему с соседом.