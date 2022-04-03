Василий Чапаев: жизнь и смерть красного командира

Лихой комдив прожил всего 32 года, но уже при жизни успел стать легендой. А как он погиб - об этом спорят до сих пор.
Василий появился на свет в крестьянской многодетной семье. Он был шестым по счёту, недоношенным и слабым, мать боялась, что мальчик долго не проживёт. Но не отчаивалась и выхаживала его как могла: кормила буквально насильно, потом заворачивала в большую меховую отцовскую рукавицу и отогревала на печи. Постепенно Василий окреп.
Когда подрос, родители решили отдать его в семинарию. Но парня не прельщала карьера попа, да и семинарскую учёбу терпеть не мог, поэтому при первой же возможности сбежал и отправился плотничать на Волгу. Когда вернулся домой - женился на дочери священника, видимо, в память о семинарии. Кстати, брак был довольно счастливым вначале - у Чапаева родилось два сына и дочь, и ужасным в конце - жёнушка изменила ему с соседом.
С началом Первой мировой отправился на фронт: там Василий успел закончить унтер-офицерскую школу, получить Георгиевский крест и ранение в бедро. После того, как оклемался, его отправили служить в запасной полк в Николаевске, там он в 1917 году вступил в партию большевиков.
А потом грянула Октябрьская революция. И карьера «Чапая» рванула вверх.
Сначала он организовал отряды Красной Армии в Николаевском уезде, потом его назначили командиром полка, бригады, дивизии. Лихо воевал с уральскими казаками и штурмовал Уфу. А погиб во время диверсионного рейда этих самых уральских казаков - 5 сентября 1919 года. Как он погиб - об этом спорят до сих пор. Впрочем, как и о других моментах из его жизни.
Принято считать, что Чапаев был неграмотным - это ложь. Кроме недолгой учёбы в семинарии, он успел поучиться в военной академии. Там он тоже надолго не задержался, но запомнился: Василий считал преподавателей никчёмными теоретиками и не раз грозился «показать таким генералам, как надо воевать». А когда его пытались спрашивать, например, чем знаменита река Неман, он отвечал: «А вы знаете, чем знаменита речка Солянка? Тем, что я там с казаками воевал!» В общем, учиться ему было откровенно скучно, он не раз говорил, что «боевому человеку не место за партой». Потом вконец разругался с преподавателями и снова отправился воевать - это у него получалось лучше всего.
Чапаев первым из красных командиров пересел с коня на автомобиль. Дело не в том, что «зажрался», а из-за ранения, которое получил во время Первой мировой. Хоть рана и зажила, но Василия Ивановича постоянно мучили боли, вопреки фильмам и анекдотам, он с большим трудом ездил на лошади. Поэтому при первой же возможности пересел на «Форд». За руль посадил водителя, который позже стал шофёром у сестры Владимира Ильича Ленина.
Про первую жену Чапаева уже упоминали - после измены он её послал далеко и надолго и нашёл себе другую женщину. Тут «Чапаю» опять не повезло - эта тоже загуляла с другим. Когда Василий Иванович вернулся ненадолго с фронта и застал «голубков» в постели, то выхватил шашку и хотел зарубить незадачливого любовничка. Но его «благоверная» визжала так громко, что на крики сбежались почти все красные командиры и солдаты Красной Армии, которые были поблизости. Они и утащили Чапаева от греха подальше. Чуть позже дама пришла в себя и «пришла мириться» - а Чапаев велел прогнать её как собаку и больше никогда не пускать к нему в штаб. По воспоминаниям его сослуживцев, женщина затаила злобу на комдива и это именно она сдала его расположение белым.
Дивизия Чапаева оторвалась от тылов и снабжения, была изрядно потрёпана в боях вымотана. Тогда Василий Иванович решил сделать передышку и остановился в районе Лбищенска. Бойцов у него было мало, больше половины из них - больные и раненые. И когда к городу подтянулись мятежные казаки, оборонять его было практически некому. После короткого боя, белые заняли город и начали вырезать красноармейцев.
Как именно погиб Чапаев - неизвестно до сих пор. Есть две версии.
Первая: Василия Ивановича ранили в живот, но его всё же смогли вытащить из боя. В живых осталась всего кучка красноармейцев, но своего командира они не бросили и пытались переправить его через реку Урал на плоту. Во время переправы он и скончался. Труп Чапаева засыпали песком и не оставили никаких опознавательных знаков - чтобы тело легендарного комдива не досталось белым. Позже река изменила русло и могила Василия Ивановича скрылась под водой.
Вторая версия: Чапаева ранили в руку и он утонул, переплывая реку Урал. Эта версия и стала популярной благодаря известному фильму «Чапаев».
А спустя много лет Чапаев стал мифом и героем анекдотов: «Василий Иванович и Петька…» - взять хотя бы анекдот про нюанс. Или «Василий Иванович и Петька спасают галактику». Таких анекдотов тысячи.
Хотя реальная жизнь комдива была далеко не такой весёлой - скорее трагичной и совсем недолгой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Умер кто-то из знаменитых и попадает на небеса. Ведёт его архангел, а там люди известные лежат. Одни спокойно лежат, другие ворочаются с боку на бок. И спрашивает вновь прибывший у архангела:
- Почему так?
- А это о ком на земле анекдоты рассказывают, те и ворочаются. А ежели нет, то спокойно лежат.
- Ну хорошо, лягу вон там у вентилятора.
- А это не вентилятор. Это Василий Иванович Чапаев!
- Почему стрельба прекратилась?!
- Василий Иванович, патроны закончились!
- Ну и что, Петька?! Ведь ты же коммунист!
И пулемёт снова застрочил...
напоминаю, что Чапаев не бандитствовал ,а воевал как раз с вооруженными бандформированиями, в том числе иностранными.
Царя он не свергал и с такими не дружил.
А воевал, кстати, именно с теми, кто царя сверг (читаем историю - увлекательная штука)
Так что по всем законам герой ,хоть по царским, хоть по советским,
а вот англичанам и румынам он, почему то, не нравится, даже странно.
Вот, Василий Иванович, мужики сумлеваются: ты за большевиков али за коммунистов?
Чего?
Я спрашиваю, вы за большевиков, али за коммунистов?
Я за Интернационал.
А ты за какой, за второй или за третий?
Чего за второй?
Интернационал.
За тот, за который нужно, за тот и стою.
А все-таки?
А Ленин в каком был?
В третьем.
Он его и создал, третий большевистский.
Ну и я за третий.