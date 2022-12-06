Почему Советский Союз подарил Афганистану многомиллионный тоннель

Московский Метрострой решили не прокладывать обходную петлю длиной 300 км. Они предложили взамен пробивку сквозного тоннеля через перевал с двух сторон буровзрывным способом. Изначально советские рабочие установили две метеостанции, чтобы следить за погодными изменениями.

Первая группа горняков прибыла в Кабул в 1960 году, чтобы провести подготовительные мероприятия. Сначала провели геологическую разведку местности и подготовку самого проекта. Потом, со стороны Северного портала построили посёлок для рабочих, где также был штаб советских "консультантов". Затем проложили техническую дорогу для того, чтобы доставить в лагерь продовольствие и оборудование. И после всех этих мероприятий проектировщики оценили на деле коварство гранитной породы.