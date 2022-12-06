Почему Советский Союз подарил Афганистану многомиллионный тоннель

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Тоннель Саланг - это одна из самых высокогорных дорог в мире, которую построили почти 60 лет назад в горах Афганистана Гиндукуш советскими инженерами.
Эта автодорога пролегает через одноимённый хребет и связывает северную и центральную часть страны и по-прежнему имеет для неё стратегическое значение. В 70-е её называли ни больше, ни меньше как "дорога жизни", Интересно, что и сейчас тоннель так и остаётся единственной связующей артерией в этом направлении. Этот многомиллионный проект стал выдающимся трудовым подвигом строителей СССР.
Но зачем Советскому Союзу нужно было потратить огромное количество денег на этот подарок для южных соседей?
Но зачем Советскому Союзу нужно было потратить огромное количество денег на этот подарок для южных соседей?
В период с 1950 по 1960 годы противостояние двух крупных военно-политических блоков СССР и США вошло в пике. Обе участницы холодной войны занимались разными проектами на территории страны в Центральной Азии. Большинство из них было связано с развитием дорожной инфраструктуры. Тогда местность государства была усеяна долинами и ущельями и там были лишь пешеходные тропы и дороги для караванов вьючных животных.
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Афганистан, в попытке получить выгоду от противостояния держав, принимал помощь от обеих сторон. Вот поэтому СССР активно занимался строительством транспортных дорог на севере страны, а США - на юге.
Когда обе дороги предгорья Гиндукуша упёрлись в каменную толщу перевала, то у афганского правительства появилась проблема - строительство пути протяжённостью в 100 км, который соединял участки транспортного кольца. Король Афганистана попросил помощи у западных партнёров, но они все отказывались взяться за дорогой и технически сложный проект. Тогда его решили реализовать советские дорожники.
Когда обе дороги предгорья Гиндукуша упёрлись в каменную толщу перевала, то у афганского правительства появилась проблема - строительство пути протяжённостью в 100 км, который соединял участки транспортного кольца. Король Афганистана попросил помощи у западных партнёров, но они все отказывались взяться за дорогой и технически сложный проект. Тогда его решили реализовать советские дорожники.
Московский Метрострой решили не прокладывать обходную петлю длиной 300 км. Они предложили взамен пробивку сквозного тоннеля через перевал с двух сторон буровзрывным способом. Изначально советские рабочие установили две метеостанции, чтобы следить за погодными изменениями.
Первая группа горняков прибыла в Кабул в 1960 году, чтобы провести подготовительные мероприятия. Сначала провели геологическую разведку местности и подготовку самого проекта. Потом, со стороны Северного портала построили посёлок для рабочих, где также был штаб советских "консультантов". Затем проложили техническую дорогу для того, чтобы доставить в лагерь продовольствие и оборудование. И после всех этих мероприятий проектировщики оценили на деле коварство гранитной породы.
Первая группа горняков прибыла в Кабул в 1960 году, чтобы провести подготовительные мероприятия. Сначала провели геологическую разведку местности и подготовку самого проекта. Потом, со стороны Северного портала построили посёлок для рабочих, где также был штаб советских "консультантов". Затем проложили техническую дорогу для того, чтобы доставить в лагерь продовольствие и оборудование. И после всех этих мероприятий проектировщики оценили на деле коварство гранитной породы.
Строительство автодороги на высоте 3400 метров над уровнем моря шло бок о бок с сильными морозами 9 месяцев в году, сходом 11 лавин и кислородным голоданием. В забое работы велись круглосуточно. А вообще советские специалисты должны были только консультировать афганских рабочих, но так как у них не хватало опыта инженерам пришлось лично участвовать в выполнении задач.
Через 4 года этот грандиозный проект был закончен.
У Афганистана появилась главная автомобильная артерия пропускной способностью до 10 000 автомобилей в сутки и длиной 2,7 км. А если учесть подходные галереи Южного портала - 3,6 км. Тоннель Саланг стал свидетельством дружбы народов, что отлично вписывалось в политику СССР того времени.
Все работы, с учётом предварительных изысканий геодезистов, заняли по времени почти 10 лет.
У Афганистана появилась главная автомобильная артерия пропускной способностью до 10 000 автомобилей в сутки и длиной 2,7 км. А если учесть подходные галереи Южного портала - 3,6 км. Тоннель Саланг стал свидетельством дружбы народов, что отлично вписывалось в политику СССР того времени.
Все работы, с учётом предварительных изысканий геодезистов, заняли по времени почти 10 лет.
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P.S. А уж сколько долгов простили, даже страшно подумать!!!