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Почему Советский Союз подарил Афганистану многомиллионный тоннель

Почему Советский Союз подарил Афганистану многомиллионный тоннель

Автор:
06 декабря 2022 15:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Афганистан   Прошлое   СССР   Строительство   интересное   факты   
1821
6
Тоннель Саланг - это одна из самых высокогорных дорог в мире, которую построили почти 60 лет назад в горах Афганистана Гиндукуш советскими инженерами.
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Метки: Афганистан   Прошлое   СССР   Строительство   интересное   факты   
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3  комментария
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99
Иван Днепров Час назад
Да и вообще, Союз столько денег потратил на всяких "чумазых братьев" что можно было реально наступивший коммунизм объявлять. И все эти "чумазые братья" нас кинули, при первом же шухере. Надеюсь современная Россия не пойдёт этим путём. Пусть платят с... если что надо.
P.S. А уж сколько долгов простили, даже страшно подумать!!!
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Так эот не Крымский мост строить, миллионами воровать не надо было. Поэтому могли ...
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372
Андерсен Олег Данилов 42 минуты назад
Давайте уже перестанем словоблудием заниматься. Есть что сказать - говорите конкретно. Кто украл, когда и сколько. Что характерно - ровно на этом месте обычно дебаты прекращаются
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