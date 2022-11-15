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За спасением… в Китай?

За спасением… в Китай?

Автор:
15 ноября 2022 12:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: Китай   выбор   женщина   история   наложница   опиум   проституция   рабство   революция   эмиграция   
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Когда революция 1917 года свершилась, за рубеж, а именно в Китай уехало порядка 200 тыс. человек. У каждого были свои причины сбежать. Но благоденствия новая страна эмигрантам не обеспечила.

Женщинам банально чтобы выжить приходилось торговать собой. А что если в дамы полусвета записались не пара десятков, а огромное количество голодающих сразу? Это же полное моральное разложение! Что делать?

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Если на свободную жизнь белоэмигрантов еще пару лет власти Китая закрывали глаза, то потом президент Сюй Шичан стал закручивать гайки и лишил выходцев из Российской империи права на экстерриториальность. Особенно тяжело пришлось представительницам дворянского сословия. Ведь эти  женщины совершенно не были приспособлены к жизни. Даже причесаться и одеться самостоятельно они не могли. И чтобы как-то прокормиться, им приходилось заниматься проституцией.

Самый роскошный практический счастливый билет для дам был покровитель, который брал на полное содержание. Для китайцев в таких отношениях не было ничего странного: институт наложниц существовал с глубокой древности.

Одна из белоэмигранток писала в своем дневнике: «Прости меня, милая мама, за то, что я так низко пала».

Сбежавшим крестьянкам грозило примерно то же будущее: либо в проститутки, либо в рабыни. Тем, кому удалось выйти замуж за местного, еще можно было надеяться на какие-то права. Остальные, по сути, представляли бесправные и никем не защищенные существа.

Но наложница хотя бы удовлетворяла прихоти одного мужчины. А совсем несладко приходилось тем, кого жизнь забрасывала в бордель. «Русские дома» зачастую содержали свои же соотечественники. Шанхай стал рекордсменом по числу публичных домов, превратившись в настоящее средоточие греха и разврата.

Каждая восьмая шанхайская проститутка была белой эмигранткой. Порядка 22% представительниц Российской империи в возрасте от 20 до 45 лет зарабатывали самым древним и доступным способом. Китайские кули шептали выловленным на улице господам: «Хотите русскую женщину? Высокую, низкую, толстую, маленькую? Смуглую, белую?»

Судьба этих женщин оказывалась незавидной: зачастую они подсаживались на опиум, ибо в трезвом рассудке жить было невозможно, погибали от венерических болезней. Специальная структура – Русский национальный комитет, курировавший вопросы эмигрантов, предпочел окреститься от проблемы как порочащей белых женщин. А вновь созданное государство – СССР, сменившее империю, предпочло не вмешиваться: разбирайтесь сами, коль сбежали. Тем более что у него была масса собственных проблем.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   выбор   женщина   история   наложница   опиум   проституция   рабство   революция   эмиграция   
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Юр21 17 минут назад
Да пох, сижу пилядь и плачу... Каждый выбирает дорогу для себя сам, не все дворянки шли в про ститутки, это был сознательный выбор, а раз так - нечего здесь сопли размазывать.
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pitersport 8 минут назад
смотрю ничего не меняется - торговать "пилоткой" будут всегда, вопрос только сколько конкретный мужик готов платить - 1000 рублей или айфон, или яхта
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