За спасением… в Китай?

Если на свободную жизнь белоэмигрантов еще пару лет власти Китая закрывали глаза, то потом президент Сюй Шичан стал закручивать гайки и лишил выходцев из Российской империи права на экстерриториальность. Особенно тяжело пришлось представительницам дворянского сословия. Ведь эти женщины совершенно не были приспособлены к жизни. Даже причесаться и одеться самостоятельно они не могли. И чтобы как-то прокормиться, им приходилось заниматься проституцией.

Самый роскошный практический счастливый билет для дам был покровитель, который брал на полное содержание. Для китайцев в таких отношениях не было ничего странного: институт наложниц существовал с глубокой древности.

Одна из белоэмигранток писала в своем дневнике: «Прости меня, милая мама, за то, что я так низко пала».