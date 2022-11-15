За спасением… в Китай?

Когда революция 1917 года свершилась, за рубеж, а именно в Китай уехало порядка 200 тыс. человек. У каждого были свои причины сбежать. Но благоденствия новая страна эмигрантам не обеспечила.
Женщинам банально чтобы выжить приходилось торговать собой. А что если в дамы полусвета записались не пара десятков, а огромное количество голодающих сразу? Это же полное моральное разложение! Что делать?
Если на свободную жизнь белоэмигрантов еще пару лет власти Китая закрывали глаза, то потом президент Сюй Шичан стал закручивать гайки и лишил выходцев из Российской империи права на экстерриториальность. Особенно тяжело пришлось представительницам дворянского сословия. Ведь эти женщины совершенно не были приспособлены к жизни. Даже причесаться и одеться самостоятельно они не могли. И чтобы как-то прокормиться, им приходилось заниматься проституцией.
Самый роскошный практический счастливый билет для дам был покровитель, который брал на полное содержание. Для китайцев в таких отношениях не было ничего странного: институт наложниц существовал с глубокой древности.
Одна из белоэмигранток писала в своем дневнике: «Прости меня, милая мама, за то, что я так низко пала».
Сбежавшим крестьянкам грозило примерно то же будущее: либо в проститутки, либо в рабыни. Тем, кому удалось выйти замуж за местного, еще можно было надеяться на какие-то права. Остальные, по сути, представляли бесправные и никем не защищенные существа.
Но наложница хотя бы удовлетворяла прихоти одного мужчины. А совсем несладко приходилось тем, кого жизнь забрасывала в бордель. «Русские дома» зачастую содержали свои же соотечественники. Шанхай стал рекордсменом по числу публичных домов, превратившись в настоящее средоточие греха и разврата.
Каждая восьмая шанхайская проститутка была белой эмигранткой. Порядка 22% представительниц Российской империи в возрасте от 20 до 45 лет зарабатывали самым древним и доступным способом. Китайские кули шептали выловленным на улице господам: «Хотите русскую женщину? Высокую, низкую, толстую, маленькую? Смуглую, белую?»
Судьба этих женщин оказывалась незавидной: зачастую они подсаживались на опиум, ибо в трезвом рассудке жить было невозможно, погибали от венерических болезней. Специальная структура – Русский национальный комитет, курировавший вопросы эмигрантов, предпочел окреститься от проблемы как порочащей белых женщин. А вновь созданное государство – СССР, сменившее империю, предпочло не вмешиваться: разбирайтесь сами, коль сбежали. Тем более что у него была масса собственных проблем.
Источник:
АНТИФИШКИ
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