14 фото затопленных вещей, которые пугают до чертиков

Некоторые люди боятся самых обычных предметов и вещей, которые по какой-то причине оказались погруженными в воду. Это могут быть лодки, затонувшие корабли, затопленные парки аттракционов или даже скульптуры, которые намеренно находятся в воде. Если вы начинаете нервничать или беспокоиться, представляя весь этот список, то, возможно, вы страдаете субмеханофобией. Ну а если такие вещи вызывают у вас интерес и вы готовы облачиться в костюм для подводного плавания для их исследования, то наша подборка для вас будет истинным наслаждением и вдохновением.

Скульптура, которая меняется с приливом, в Нью-Йорке