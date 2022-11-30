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14 фото затопленных вещей, которые пугают до чертиков

14 фото затопленных вещей, которые пугают до чертиков

Автор:
30 ноября 2022 09:09
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   в мире   затопленно   интересно   под водой   субмеханофоб   фото   
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Или способ проверить субмеханофоб вы или искатель подводных приключений.

Некоторые люди боятся самых обычных предметов и вещей, которые по какой-то причине оказались погруженными в воду. Это могут быть лодки, затонувшие корабли, затопленные парки аттракционов или даже скульптуры, которые намеренно находятся в воде. Если вы начинаете нервничать или беспокоиться, представляя весь этот список, то, возможно, вы страдаете субмеханофобией. Ну а если такие вещи вызывают у вас интерес и вы готовы облачиться в костюм для подводного плавания для их исследования, то наша подборка для вас будет истинным наслаждением и вдохновением.


Скульптура, которая меняется с приливом, в Нью-Йорке

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Лестница в затопленных погребах Будапешта

Танки, которые превратили в подводный музей

Винт корабля-музея RMS Queen Mary в калифорнийском городе Лонг-Бич

Парк Victor's Way недалеко от ирландской деревушки Раундвуд

Остатки города Потоси в Венесуэле, который затопили во время строительства плотины

Храм, оказавшийся под водой

Затопленная железная дорога на озере Тахо

Дом в американском штате Луизиана, который решили не трогать после «Катрины»

Переполненное водохранилище в Армении

Строения в Северном море

Подводный музей на Кипре

Статуи, найденные у египетского побережья

А вы бы отважились поплавать по затопленному самолету и стать таким пассажиром?

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Метки: Вещи   в мире   затопленно   интересно   под водой   субмеханофоб   фото   
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