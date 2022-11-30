14 фото затопленных вещей, которые пугают до чертиков

Или способ проверить субмеханофоб вы или искатель подводных приключений.
Некоторые люди боятся самых обычных предметов и вещей, которые по какой-то причине оказались погруженными в воду. Это могут быть лодки, затонувшие корабли, затопленные парки аттракционов или даже скульптуры, которые намеренно находятся в воде. Если вы начинаете нервничать или беспокоиться, представляя весь этот список, то, возможно, вы страдаете субмеханофобией. Ну а если такие вещи вызывают у вас интерес и вы готовы облачиться в костюм для подводного плавания для их исследования, то наша подборка для вас будет истинным наслаждением и вдохновением.
Скульптура, которая меняется с приливом, в Нью-Йорке
Лестница в затопленных погребах Будапешта
Танки, которые превратили в подводный музей
Винт корабля-музея RMS Queen Mary в калифорнийском городе Лонг-Бич
Парк Victor's Way недалеко от ирландской деревушки Раундвуд
Остатки города Потоси в Венесуэле, который затопили во время строительства плотины
Храм, оказавшийся под водой
Затопленная железная дорога на озере Тахо
Дом в американском штате Луизиана, который решили не трогать после «Катрины»
Переполненное водохранилище в Армении
Строения в Северном море
Подводный музей на Кипре
Статуи, найденные у египетского побережья
А вы бы отважились поплавать по затопленному самолету и стать таким пассажиром?
Источник:
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