Компьютерные комплектующие на российском рынке — динамика цен за 2022 год

Начнём с видеокарт, как с самой дорогой частью современного компьютера. Возьмём видеокарту среднего ценного сегмента MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X 6GB. Зимой её цена держалась на уровне 65 000 рублей. После начала СВО ценник подскочил до 110 000 рублей, а дальше пошёл вниз. Уже к апрелю видеокарта достигла досанкционной стоимости, но снижение цены на этом не остановилось. И вот сегодня GTX 1660 стоит уже 21 000 рублей! Цена упала в 3 раза по сравнению с зимой этого года!