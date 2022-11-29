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Компьютерные комплектующие на российском рынке — динамика цен за 2022 год

Компьютерные комплектующие на российском рынке — динамика цен за 2022 год

Автор:
29 ноября 2022 17:11
Сообщество : Игромир
Метки: Видеокарта   динамика цен   игровая видеокарта   интересно   комплектующие   компьютер   материанская плата   процессор   экономика   
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Нынешний 2022 год был наполнен разного рода политическими и экономическими событиями. Естественно, это не могло не повлиять на рынок компьютерных комплектующих — высокие технологии как никак. Суверенная Экономика проанализировала динамику цен на основные компоненты компьютера. С его начала — до октября-ноября месяца. Основные изменения цен пришлись, естественно, на начало СВО.

Начнём с видеокарт, как с самой дорогой частью современного компьютера. Возьмём видеокарту среднего ценного сегмента MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X 6GB. Зимой её цена держалась на уровне 65 000 рублей. После начала СВО ценник подскочил до 110 000 рублей, а дальше пошёл вниз. Уже к апрелю видеокарта достигла досанкционной стоимости, но снижение цены на этом не остановилось. И вот сегодня GTX 1660 стоит уже 21 000 рублей! Цена упала в 3 раза по сравнению с зимой этого года!

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Теперь перейдём к процессорам и материнским платам. Их цены не были подвержены столь значительным колебаниям, как цены на видеокарты. Хотя бы в силу того, что процессоры зачастую покупаются раз в 5-10 лет, а материнские платы обновляются вместе со всеми комплектующими.

Возьмём процессор Intel Core i5 11400F BOX Rocket Lake LGA1200 и ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 mATX LGA1700. Такой же средний ценовой сегмент.


Зима — 14 000 и 18 000 рублей за процессор и материнскую плату соответственно.


Начало весны — 60 000 и 40 000 рублей. Цены взлетели более чем в 2 раза.


Середина-конец весны — 18 000 и 17 000 рублей. Отскок цен на рубежи до 24 февраля.


Лето-осень. 13 000 и 18 000 рублей. Процессор стал дешевле, а материнская плата вышла на плато.

Несмотря на огромное количество факторов, негативно влияющих на микроэлектронику — рынок комплектующих ПК чувствует себя вполне уверено. Цены для потребителей весьма и весьма привлекательные. Будем надеяться, что они и дальше будут сохраняться на том же уровне.

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Метки: Видеокарта   динамика цен   игровая видеокарта   интересно   комплектующие   компьютер   материанская плата   процессор   экономика   
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8  комментариев
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7k
SuperTroll Час назад
Анализ рынка-уровень бох...
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−9
Инкогнито100 2 минуты назад
С баблом проблем нет.
Тут в.з.д.р.о.ч.е.н.н.ы.й. есть один ГоловаПСаки или СосанаяГолова.
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1k
Виталий 23 минуты назад
Тем кто не играет в современные комп.игрры и не работает с графикой, им хватит и компьютера например 2017 года. У меня такой и мне его хватает за глаза. Если-бы на думал сейчас обновить комп, то взял бы со встроенной графикой.
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6k
О.Бендер 42 минуты назад
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2k
Yus Час назад
Сложим мягкое с теплым и выведем из этого ценовую политику.
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27k
Юрьевич Час назад
"Возьмём процессор Intel Core i5 11400F BOX Rocket Lake LGA1200 и ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 mATX LGA1700."

И что же ты, автор, будешь делать с камнем под сокет LGA1200 и мамкой с сокетом LGA1700? Э? Смотреть на них?
Это комплектующие разных поколений! И, естественно, динамика цены у них разная, потому как спрос разный!
Автор, цена на комплектующие всегда связана с курсом рубля + спекулятивный эффект на ситуацию. Сейчас курс стабилизировался и логистические цепочки построились - отсюда и снижение цен.
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9k
arhshed Час назад
>Возьмём процессор Intel Core i5 11400F BOX Rocket Lake LGA1200 и ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 mATX LGA1700.

Взять мы наверное можем. Но нахрена их хоть как-то вообще брать одновременно? Проц максимально бюджетный под старый сокет (из устаревшего и неудачного поколения) а мать под новый сокет и топовые процессоры актуального поколения. Они вообще никак не стыкуются.
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59k
pynh 2 часа назад
и чо?
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