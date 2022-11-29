Компьютерные комплектующие на российском рынке — динамика цен за 2022 год

Нынешний 2022 год был наполнен разного рода политическими и экономическими событиями. Естественно, это не могло не повлиять на рынок компьютерных комплектующих — высокие технологии как никак. Суверенная Экономика проанализировала динамику цен на основные компоненты компьютера. С его начала — до октября-ноября месяца. Основные изменения цен пришлись, естественно, на начало СВО.
Начнём с видеокарт, как с самой дорогой частью современного компьютера. Возьмём видеокарту среднего ценного сегмента MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X 6GB. Зимой её цена держалась на уровне 65 000 рублей. После начала СВО ценник подскочил до 110 000 рублей, а дальше пошёл вниз. Уже к апрелю видеокарта достигла досанкционной стоимости, но снижение цены на этом не остановилось. И вот сегодня GTX 1660 стоит уже 21 000 рублей! Цена упала в 3 раза по сравнению с зимой этого года!
Теперь перейдём к процессорам и материнским платам. Их цены не были подвержены столь значительным колебаниям, как цены на видеокарты. Хотя бы в силу того, что процессоры зачастую покупаются раз в 5-10 лет, а материнские платы обновляются вместе со всеми комплектующими.
Возьмём процессор Intel Core i5 11400F BOX Rocket Lake LGA1200 и ASUS PRIME Z690M-PLUS D4 mATX LGA1700. Такой же средний ценовой сегмент.
Зима — 14 000 и 18 000 рублей за процессор и материнскую плату соответственно.
Начало весны — 60 000 и 40 000 рублей. Цены взлетели более чем в 2 раза.
Середина-конец весны — 18 000 и 17 000 рублей. Отскок цен на рубежи до 24 февраля.
Лето-осень. 13 000 и 18 000 рублей. Процессор стал дешевле, а материнская плата вышла на плато.
Несмотря на огромное количество факторов, негативно влияющих на микроэлектронику — рынок комплектующих ПК чувствует себя вполне уверено. Цены для потребителей весьма и весьма привлекательные. Будем надеяться, что они и дальше будут сохраняться на том же уровне.
Источник:
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Тут в.з.д.р.о.ч.е.н.н.ы.й. есть один ГоловаПСаки или СосанаяГолова.
И что же ты, автор, будешь делать с камнем под сокет LGA1200 и мамкой с сокетом LGA1700? Э? Смотреть на них?
Это комплектующие разных поколений! И, естественно, динамика цены у них разная, потому как спрос разный!
Автор, цена на комплектующие всегда связана с курсом рубля + спекулятивный эффект на ситуацию. Сейчас курс стабилизировался и логистические цепочки построились - отсюда и снижение цен.
Взять мы наверное можем. Но нахрена их хоть как-то вообще брать одновременно? Проц максимально бюджетный под старый сокет (из устаревшего и неудачного поколения) а мать под новый сокет и топовые процессоры актуального поколения. Они вообще никак не стыкуются.