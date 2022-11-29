Советская игрушка, которая оказалась копией американского грузовика

Если посмотреть на полноразмерный американский грузовик, то он один в один похож на советскую игрушку. Но эта правда не очень удобная и не очень красивая. Как-то не по-советски, что дети играли всё это время с американским грузовиком.

А вот Тарта выговаривается и запоминается легче, да и Чехия (страна-производитель Татры) входила в дружественный блок стран.

Игрушки остались до сих пор и для того, чтобы понять, на сколько прижилась в умах эта ложь можно просто зайти на сервисы по продаже подержанных вещей и увидеть, что продавцы эти игрушечные самосвалы до сих называют Татрой.