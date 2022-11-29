Советская игрушка, которая оказалась копией американского грузовика

1919
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Этот игрушечный самосвал из детства помнят многие. Также он выпускался с фургоном-кунгом. Но интересно, что с ним связана одна из самых крупных историй обмана.
Пик производства этих игрушек был в конце 1970-х - начале 1980-х. Выпускались фургоны и самосвалы на разных заводах по всей стране, включая даже настоящие тракторные заводы, а не только на специализровавшихся на детских игрушках. Это было связано с повышением спроса на именно эту модель детского грузовика. Их сметали с полок магазинов, как только они там появлялись, потому что были прочными и относительно недорогими.
Назывался этот игрушечный грузовик Татра. И поэтому у многих детей возникал вопрос: почему? Ведь игрушечный самосвал был вообще не похож на Татру Т815, который рассекал по дорогам Советского Союза и был узнаваем везде. И тут вдруг детям пытаются выдать за Тарту совсем другой грузовичок.
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Родители не могли детям ответить на их вопросы, потому что тоже не понимали откуда скопировали этот игрушечный самосвал и кому пришло в голову обманывать детей.
На деле эта советская игрушка - копия американского грузовика International Transtar. Советские дети вряд ли бы смогли выговорить это название и вряд ли бы его когда-нибудь запомнили. Поэтому власти решили назвать игрушку Татрой.
На деле эта советская игрушка - копия американского грузовика International Transtar. Советские дети вряд ли бы смогли выговорить это название и вряд ли бы его когда-нибудь запомнили. Поэтому власти решили назвать игрушку Татрой.
Если посмотреть на полноразмерный американский грузовик, то он один в один похож на советскую игрушку. Но эта правда не очень удобная и не очень красивая. Как-то не по-советски, что дети играли всё это время с американским грузовиком.
А вот Тарта выговаривается и запоминается легче, да и Чехия (страна-производитель Татры) входила в дружественный блок стран.
Игрушки остались до сих пор и для того, чтобы понять, на сколько прижилась в умах эта ложь можно просто зайти на сервисы по продаже подержанных вещей и увидеть, что продавцы эти игрушечные самосвалы до сих называют Татрой.
А вот Тарта выговаривается и запоминается легче, да и Чехия (страна-производитель Татры) входила в дружественный блок стран.
Игрушки остались до сих пор и для того, чтобы понять, на сколько прижилась в умах эта ложь можно просто зайти на сервисы по продаже подержанных вещей и увидеть, что продавцы эти игрушечные самосвалы до сих называют Татрой.
А кто вообще придумал взять эту идею с американским грузовиком? Был список "выездных" чиновников, которые могли выезжать с партийными заданиями за железный занавес , в том числе и в США. Там они видели как американские дети в песочницах играли с машинками, в том числе и с копиями американских грузовиков. Среди них был и International Transtar. Их можно было увидеть в свободной продаже в магазинах и чиновники покупали их для своих детей в СССР. Эти же чиновники стали инициаторами производства копий этих игрушек в своей стране.
Идея начать массовое производство копий американской игрушки в СССР было связано с попыткой разнообразить ассортимент игрушек.
Мало кто знает, что американская версия продавалась не только в трёхосном исполнении, но и в двухосном. У детей США также пользовался популярностью тягач-полуприцеп с фургоном. Двери фургона открывались и туда можно было много чего положить.
Но в СССР этот вариант было решено не выпускать.
Мало кто знает, что американская версия продавалась не только в трёхосном исполнении, но и в двухосном. У детей США также пользовался популярностью тягач-полуприцеп с фургоном. Двери фургона открывались и туда можно было много чего положить.
Но в СССР этот вариант было решено не выпускать.
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мне в детстве было пох как называется игрушка ) грузовик и самосвал )
а так да, за уши все притянуто )
Татрой их называли только "в народе".
Официальное название было другое.
И, да, он у меня было в детстве в нескольких вариантах - даже с прицепом :)