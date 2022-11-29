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Советская игрушка, которая оказалась копией американского грузовика

Советская игрушка, которая оказалась копией американского грузовика

Автор:
29 ноября 2022 15:03
Сообщество : RealFishki
Метки: Игрушки   СССР   США   интересное   советские игрушки   транспорт   
1919
6
Этот игрушечный самосвал из детства помнят многие. Также он выпускался с фургоном-кунгом. Но интересно, что с ним связана одна из самых крупных историй обмана.
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Метки: Игрушки   СССР   США   интересное   советские игрушки   транспорт   
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18  комментариев
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6k
rutt 2 часа назад
Автор, ты маленький был, автомобиль Татра зовут
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Вадим 8 минут назад
"И поэтому у многих детей возникал вопрос:....."
мне в детстве было пох как называется игрушка ) грузовик и самосвал )
а так да, за уши все притянуто )
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3k
Старичок 13 минут назад
автор-ибанько, расходимся.
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8k
Лещ 39 минут назад
Чё за куйня невнятная?? Где фото того самого игрушечного советского грузовика??
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5k
livaneth 42 минуты назад
Прочитал и ничего не понял. По моему один к одному татра
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АБЕЗЬЯН 50 минут назад
По моему в детстве все КАМАЗЫ были, хоть Тарта, хоть Татра
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5k
Михаил 55 минут назад
То Татра, то Тарта.. Автор, ты уже определись..
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1k
Шапкин 2 часа назад
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4k
Сергей Семенов 2 часа назад
Автор поста почему-то не приложил фото игрушки.
Татрой их называли только "в народе".
Официальное название было другое.
И, да, он у меня было в детстве в нескольких вариантах - даже с прицепом :)
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minimalism

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