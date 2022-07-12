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В них можно было купить много всего интересного, даже червей для рыбалки. А вообще оказывается это не только в Китае и Южной Корее сейчас можно в торговом автомате купить всё, что угодно.
Такое было уже давно и в автоматах можно было не только газировки попить, но и даже духами побрызгаться или святой воды купить например. Да, в Древнем Египте кто-то придумал приспособление, которое выдавало "священную" воду из храма. Бросил монетку, она надавливала на рычаг, приподнимала его и в ёмкость лилось немножко святой воды.
Но широкое распространение такие торговые автоматы получили только в конце 19 века. Они продавали всё, что душе угодно: шоколад, горячие обеды, мыло, жвачку, страховку, виски.
Но широкое распространение такие торговые автоматы получили только в конце 19 века. Они продавали всё, что душе угодно: шоколад, горячие обеды, мыло, жвачку, страховку, виски.
Автоматы по продаже червей
Они существуют до сих пор и даже в России есть. В Калининграде, например, была такая сесть автоматов по продаже калифорнийских червей. А что, удобно. И копать не надо.
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Фермерские яйца
Можно было легко приобрести такие вот свежайшие яйца в торгоматах. Упаковка была вполне надёжная, чтобы яйца не разбились.
А ещё для тех, кто любит стрелять сигареты был автомат, который выдавал уже зажжённую папиросу
В СССР вендинговые автоматы начали выпускать в 1956 году. После того как Хрущёв побывал в США он распорядился о внедрении таких автоматов. По всей стране были установлены тысячи вендингов с газировкой и гранёными стаканами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Прошлое СССР США интересное история технологии факты
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