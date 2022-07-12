Такое было уже давно и в автоматах можно было не только газировки попить, но и даже духами побрызгаться или святой воды купить например. Да, в Древнем Египте кто-то придумал приспособление, которое выдавало "священную" воду из храма. Бросил монетку, она надавливала на рычаг, приподнимала его и в ёмкость лилось немножко святой воды.

Но широкое распространение такие торговые автоматы получили только в конце 19 века. Они продавали всё, что душе угодно: шоколад, горячие обеды, мыло, жвачку, страховку, виски.