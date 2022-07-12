Вендинг в СССР: то, чего вы не знали о советских автоматах

Сегодня мы уже довольно привычно идем к аппарату, чтобы купить кофе, воду и прочее -это наша повседневность. Но вендинговые аппараты появились не сегодня и в СССР их, помимо общеизвестных по...