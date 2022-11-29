Те Пуэа: как принцесса племени маори, ставшая впоследствии прототипом диснеевского персонажа, спасла от гибели свой народ

Правящая династия была немногочисленной, поэтому Те Пуэа с юных лет воспитывалась как правительница: знание законов, обычаев, традиций, культуры было обязательно. В 12 лет ее отправили в пансион: родные понимали, что мир меняется, и правителю следует знать и культуру новую. В школе другие ученицы травили новенькую из-за цвета кожи.

Впрочем, через три года девушка вернулась, чтобы занять место скончавшейся матери. Но проявила бунтарский дух, отказываясь выполнять предписанные ей обязанности. Она скандалила с родными, меняла мужчин, прикладывалась к бутылке. Только к 40 годам женщина успокоилась, вышла замуж.

Кризис народа никуда не исчез. Дефицит ресурсов и глобальная нищета по-прежнему грозили племени исчезновением. Базовое воспитание все же было очень крепким. Да и кровь – не вода. Женщина переживала о своем народе. И, отказавшись от пагубных привычек, согласилась выполнять положенные обязанности.