Те Пуэа: как принцесса племени маори, ставшая впоследствии прототипом диснеевского персонажа, спасла от гибели свой народ

Из плеяды диснеевских принцесс Моана выпадает, поскольку героиня одноименного мультфильма – дитя природы, сильная духовно, душевно и физически и даже визуально не соответствует принятым в мультимперии канонам женской красоты.
Работая над проектом, сценаристы внимательно изучали историю Полинезии. И использовали для создания главной героини образы нескольких женщин. Самой заметной стала маори Те Пуэа Херанги.
В определенный момент из-за специфики климата у «тихоокеанских викингов», как называют народ маори, возникли сложности с продовольствием, что спровоцировало грабежи и военные столкновения.
Маори – прирожденные воины. И в период Второй Мировой демонстрировали истинное бесстрашие, сражаясь на стороне Британии.
Принцесса появилась на свет в конце девятнадцатого века. Звание – не просто красивый эпитет: дядя с материнской стороны действительно был королем маори. К тому времени племя пребывало в плачевном положении, поскольку на крошечном клочке земли, оставленном британцами для жизни, людей становилось все больше, а ресурсов – меньше.
Правящая династия была немногочисленной, поэтому Те Пуэа с юных лет воспитывалась как правительница: знание законов, обычаев, традиций, культуры было обязательно. В 12 лет ее отправили в пансион: родные понимали, что мир меняется, и правителю следует знать и культуру новую. В школе другие ученицы травили новенькую из-за цвета кожи.
Впрочем, через три года девушка вернулась, чтобы занять место скончавшейся матери. Но проявила бунтарский дух, отказываясь выполнять предписанные ей обязанности. Она скандалила с родными, меняла мужчин, прикладывалась к бутылке. Только к 40 годам женщина успокоилась, вышла замуж.
Кризис народа никуда не исчез. Дефицит ресурсов и глобальная нищета по-прежнему грозили племени исчезновением. Базовое воспитание все же было очень крепким. Да и кровь – не вода. Женщина переживала о своем народе. И, отказавшись от пагубных привычек, согласилась выполнять положенные обязанности.
Первым заметным действием в политике стала кампания в поддержку своего родственника Мауи Помаре, баллотировавшегося в члены новозеландского парламента. Но родственники рассорились, поскольку Мауи поддерживал планы отправки мужчин маори на передовые британцев. Он считал, что так решится проблема перенаселения, а маори заработают дополнительные очки в глазах Британии. А Те Пуэа разозлилась и отказалась от поддержки Помаре, посчитав такой подход предательством по отношению к своему народу.
Она начала выстраивать отношения с другими племенами. В Новой Зеландии после войны случилась страшная эпидемия. И Те Пуэа забрала под свое крыло множество осиротевших детей, искренне заботилась о них, сделав своим личным воинством. Видимо, проявлялся нереализованный материнский инстинкт: принцесса так и не смогла зачать ребенка.
Принцессу заметили высокопоставленные новозеландские чиновники и стали выстраивать с ней связи, освещая все в прессе. К слову, женщину очень раздражало упоминание о ней с использованием этого титула. Те Пуэа подчеркивала, что все эти королевские титулы и регалии – европейская калька. А в культуре племени никогда ничего подобного не было.
Укрепившийся среди соотечественников авторитет вызвал интерес и у европейской части Новой Зеландии. Женщину приглашали на знаковые мероприятия, с ней советовались, гордились знакомством. Выделенные ей земли позволили построить большую ферму и обеспечить рабочие места многим маори.
На фоне растущей популярности случился политический казус: Те Пуэа была награждена за спасение сирот серебряной медалью короля Георга. Ей также присвоили звание командора Ордена Британской Империи. Она не хотела принимать это звание в силу политических мотивов, что значило бы прогиб перед британцами. Но отказ был чреват ухудшением отношения к маори. В итоге женщина все же стала командором.
Принцесса основала еще несколько крупных ферм, вывела из нищеты свой народ, сделала диалог с европейцами и другими племенами обычным и постоянным. Ее стараниями сохранялась родная культура, а дети маори получали возможность продолжать европейское образование.
К концу жизни разум принцессы стал изменять ей. Что сказалось на характере: Те Пуэа сделалась склочной, подозрительной, капризной. Из-за чего многие друзья отвернулись от нее. Но когда к окружающим пришло осознание, что это говорит уже болезнь, а не сама принцесса, то было уже поздно: Те Пуэа скончалась, немного не дожив до 70-летнего юбилея.
Источник:
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