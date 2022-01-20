Спустя года: люди воссоздали детские фото

Герои этой подборки решили воссоздать значимые или забавные кадры, сделанные очень давно.
Наверняка в вашем семейном фотоальбоме есть самые любимые кадры — и их можно не только с ностальгией рассматривать, но и повторять, чтобы пополнить архив ещё одним забавным и милым снимком! Например, собраться вместе с семьёй или просто взять за основу свой портрет из детства, нарядиться в похожие наряды, воссоздать то же выражение лиц… И вот уже две фотографии становятся настоящей машиной времени. Убедитесь сами!
Мой сын в первый день детского сада и в последний день старшей школы
Мама разрисовала моё лицо, а я её. Через 20 лет повторили!
Мой папа на своей кухне с разницей в 35 лет
Мои родители в 1976 году и 2020-м. Они вместе уже 39 лет
Внуки подросли, а бабушка как будто и не изменилась!
Мой папа сделал для меня этот костюм, когда я была ещё в шестом классе
Спустя 29 лет я обнаружила, что всё ещё могу его надеть!
Папа держит нас: в 1998-м и в 2015-м
Повторили с братом детское фото
Дочка на руках у папы спустя 18 лет
Кузены подметили каждую деталь! 1998 год и 2021-й
Мы поженились на пятнадцатую годовщину наших отношений
На свадьбе мы попытались повторить фото, сделанное ещё на выпускном!
Акробатический номер: 4 брата 14 лет спустя
Подружки воссоздали костюмы, которые носили 20 лет назад
Вспомнили с семьёй про фото, сделанное 10 лет назад
Я всегда знала, что будет очень мило повторить этот кадр
23 года спустя
Источник:
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