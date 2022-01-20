Спустя года: люди воссоздали детские фото

Наверняка в вашем семейном фотоальбоме есть самые любимые кадры — и их можно не только с ностальгией рассматривать, но и повторять, чтобы пополнить архив ещё одним забавным и милым снимком! Например, собраться вместе с семьёй или просто взять за основу свой портрет из детства, нарядиться в похожие наряды, воссоздать то же выражение лиц… И вот уже две фотографии становятся настоящей машиной времени. Убедитесь сами!

Мой сын в первый день детского сада и в последний день старшей школы