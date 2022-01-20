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Спустя года: люди воссоздали детские фото

Спустя года: люди воссоздали детские фото (17 фото)

Автор:
20 января 2022 09:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   люди   милота   семья   тогда и сейчас   фото   
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Герои этой подборки решили воссоздать значимые или забавные кадры, сделанные очень давно.

Наверняка в вашем семейном фотоальбоме есть самые любимые кадры — и их можно не только с ностальгией рассматривать, но и повторять, чтобы пополнить архив ещё одним забавным и милым снимком! Например, собраться вместе с семьёй или просто взять за основу свой портрет из детства, нарядиться в похожие наряды, воссоздать то же выражение лиц… И вот уже две фотографии становятся настоящей машиной времени. Убедитесь сами!


Мой сын в первый день детского сада и в последний день старшей школы

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Мама разрисовала моё лицо, а я её. Через 20 лет повторили!

Мой папа на своей кухне с разницей в 35 лет

Мои родители в 1976 году и 2020-м. Они вместе уже 39 лет

Внуки подросли, а бабушка как будто и не изменилась!

Мой папа сделал для меня этот костюм, когда я была ещё в шестом классе

Спустя 29 лет я обнаружила, что всё ещё могу его надеть!


Папа держит нас: в 1998-м и в 2015-м

Повторили с братом детское фото

Дочка на руках у папы спустя 18 лет

Кузены подметили каждую деталь! 1998 год и 2021-й

Мы поженились на пятнадцатую годовщину наших отношений

На свадьбе мы попытались повторить фото, сделанное ещё на выпускном!

Акробатический номер: 4 брата 14 лет спустя

Подружки воссоздали костюмы, которые носили 20 лет назад

Вспомнили с семьёй про фото, сделанное 10 лет назад

Я всегда знала, что будет очень мило повторить этот кадр

23 года спустя

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Метки: забавно   люди   милота   семья   тогда и сейчас   фото   
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