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Они всегда рядом: фото бабушек и дедушек с внуками, которые греют душу

Они всегда рядом: фото бабушек и дедушек с внуками, которые греют душу (28 фото)

Автор:
30 августа 2021 12:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: бабушки   дедушки   дети   любовь   семья   трогательно   фото   фотограф   
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Фотограф Суята Сетиа (Sujata Setia) живет в Лондоне, и много лет занимается семейной фотографией. Она запечатлевает на камеру самое дорогое в жизни каждого человека - родных и близких. В недавней серии работ она решила показать, как тепло бабушки и дедушки относятся к своим внукам, и как важно ценить наше старшее поколение. От этих солнечных, трогательных снимков становится тепло на душе!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бабушки   дедушки   дети   любовь   семья   трогательно   фото   фотограф   
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