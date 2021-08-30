Они всегда рядом: фото бабушек и дедушек с внуками, которые греют душу

"Когда я просматривала наши семейные фотоальбомы, не находила ни одного снимка с бабушкой и дедушкой.. Были фото с мамой, папой, моим братом, даже с моей собакой и бездомной кошкой, которую мы приютили. Но с бабушкой и дедушкой мы не фотографировались. Хотя это были два человека, которых я любила больше всего. Я все еще люблю их - даже после того, как их давно не стало. С тех пор я решила делать больше снимков с бабушками и дедушками в своей работе," - говорит фотограф Суята Сетиа.