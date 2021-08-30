Они всегда рядом: фото бабушек и дедушек с внуками, которые греют душу

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Фотограф Суята Сетиа (Sujata Setia) живет в Лондоне, и много лет занимается семейной фотографией. Она запечатлевает на камеру самое дорогое в жизни каждого человека - родных и близких. В недавней серии работ она решила показать, как тепло бабушки и дедушки относятся к своим внукам, и как важно ценить наше старшее поколение. От этих солнечных, трогательных снимков становится тепло на душе!
"Когда я просматривала наши семейные фотоальбомы, не находила ни одного снимка с бабушкой и дедушкой.. Были фото с мамой, папой, моим братом, даже с моей собакой и бездомной кошкой, которую мы приютили. Но с бабушкой и дедушкой мы не фотографировались. Хотя это были два человека, которых я любила больше всего. Я все еще люблю их - даже после того, как их давно не стало. С тех пор я решила делать больше снимков с бабушками и дедушками в своей работе," - говорит фотограф Суята Сетиа.
Поняв, как важно для нас ценить старшее поколение, фотограф решила делать больше снимков с бабушками и дедушками во время семейных фотосессий своих клиентов, а также активно продвигать эту тематику. У нее набралась небольшая коллекция теплых снимков с участием пожилых родственников. Взгляните на эти полные добра и любви фотографии:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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