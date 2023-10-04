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Когда не стесняешься собственной тупости

Когда не стесняешься собственной тупости

Автор:
04 октября 2023 17:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   идиотизм   интересное   подборка   тупость   
1970
17
В наше время люди постоянно чем-то гордятся. Кто-то гордится знанием трёх иностранных языков, кто-то горд за достижения своих детей. Ну а кому-то остаётся гордиться лишь собственной тупой тупизной.
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Метки: Прикол   Юмор   идиотизм   интересное   подборка   тупость   
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7  комментариев
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2k
Slesarkip Час назад
А № 4 чем не понравился? В молекуле воды два атома водорода, а в Солнечной системе всего одна звезда - Солнце, Так что утверждение верно. (Кэп)
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4k
Dmitry_61rus 10 минут назад
Комментарий к фото
Блин, я вначале повелся. Потом сообразил, что про солнечную систему а не вселенную.
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33
Patiot Dmitry_61rus 4 минуты назад
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И в итоге, как ни странно, утверждение оказывается абсолютно верным. Хотя на первый взгляд кажется, что что-то тут не так.
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31k
Владимир Полчаса назад
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34k
Korolev Полчаса назад
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А с этим что не так?
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33
Patiot Korolev 5 минут назад
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Слишком тонко.
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