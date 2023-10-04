Когда не стесняешься собственной тупости

1970
17
В наше время люди постоянно чем-то гордятся. Кто-то гордится знанием трёх иностранных языков, кто-то горд за достижения своих детей. Ну а кому-то остаётся гордиться лишь собственной тупой тупизной.
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