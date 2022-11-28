25 доказательств того, что рыцари никуда не делись

Какой он, рыцарь в сияющих доспехах? Галантный, готовый прийти даме на помощь, отважный и справедливый — как в Средние века, так и сегодня. Ничего не изменилось и рыцари по-прежнему существуют. Главное — их поступки, а выглядеть они могут совершенно по-разному!

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1. "Маленький джентльмен. Уступил место женщине с ребенком. Встал рядом с мамой. Когда она задремала, взял у нее сумки и подложил ладонь ей под голову, чтобы ей было удобнее" 0 Источник:

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2. "Пару месяцев назад пожилая женщина попросила меня проводить ее до дома, потому что боялась, что поскользнется на льду. Теперь я провожаю ее домой почти каждый день" 0 Источник:

3. 6-летний мальчик защитил свою младшую сестру от нападения собаки. И сказал: "Если кто-то и должен умереть, так это я. Я старший брат" 0 Источник:

4. "Женщину срочно доставили в больницу с гипогликемией. Двое полицейских остались у нее дома, чтобы приготовить ужин для ее пятерых детей. И вымыли посуду" 0 Источник:

5. "Один студент пришел сегодня на занятия с малышом, потому что не получилось найти няню. Наш преподаватель вызвался подержать ребенка, чтобы студент смог записать лекцию" 0 Источник:

6. "Этот мужчина предложил помощь женщине. Она беременная летела одна, и при ней маленький сын, который никак не успокаивался. Мужчина сказал: "Я тоже отец", и несколько часов успокаивал мальчика. А мама смогла отдохнуть" 0 Источник:

7. "Этот джентльмен всегда на День Валентина приглашает всех вдов из дома престарелых на обед и дарит цветы и подарки" 0 Источник:

8. "Водитель остановил пассажирский автобус и вышел, чтобы успокоить девочку. Ее кто-то обидел и она рыдала, сидя на на обочине. Никто из пассажиров не был против" 0 Источник:

9. "В Литве у дорожной полиции есть традиция: останавливать каждую женщину-водителя в Международный женский день и дарить цветы" 0 Источник:

10. "У меня спустило колесо и я сама пыталась что-то сделать, но безрезультатно. Потом пришли эти ребята и помогли! От денег отказались" 0 Источник:

11. "Женщина с тележкой - незрячая. Мужчина рядом с ней называет все товары, что видит: что есть в продаже, бренды и стили" 0 Источник:

12. "Горжусь своим мужем. Мы были на родео и заметили пожилую женщину, которой очень трудно было преодолеть столько ступенек" 0 Источник:

13. "Женщина с коляской задремала. Парень, который сидел рядом, всю дорогу удерживал коляску, чтобы она не укатилась и не опрокинулась" 0 Источник:

14. "В Берлинском метро. Какой-то панк помогает пожилой женщине нести тяжелые упаковки" 0 Источник:

15. "Она в больнице, но он устроил так, чтобы они могли отпраздновать свою 57-ю годовщину" 0 Источник:

16. "Она натерла ноги. Он отдал ей свои ботинки и пошел босиком" 0 Источник:

17. "Сосед знает, что я дома с двумя малышами, а муж на работе. Поэтому сосед просто приходит и чистит нашу подъездную дорожку" 0 Источник:

18. "Мужчина укрывает пожилую женщину зонтом от града" 0 Источник:

19. "Моя девушка потеряла бумажник, там был ее паспорт и много денег. Этот парень нашел, связался с ней и все вернул" 0 Источник:

20. "Увидела сегодня на рынке картину, которая растопила мое сердце. Пожилой женщине было трудно сложить покупки в пакет. Мимо шел парень. Он остановился и просто помог ей, подержав пакет раскрытым, чтобы ей было удобно туда все сложить" 0 Источник:

21. "Мужчина держал руку в таком положении 45 минут, чтобы его дочери было удобно спать" 0 Источник:

22. "Помог этой прекрасной леди донести тяжелые сумки и получил два банана!" 0 Источник:

23. "Я пришел в магазин в полседьмого утра, чтобы купить свежие круассаны на День матери. И думал, что я лучший муж в мире. А вот и нет, посмотрите, сколько таких же как я" 0 Источник:

24. "И такая помощь тоже может потребоваться!" 0 Источник: