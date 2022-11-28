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25 доказательств того, что рыцари никуда не делись

25 доказательств того, что рыцари никуда не делись

Автор:
28 ноября 2022 17:36
Сообщество : Жизнь
Метки: Джентльмен   Жизнь   джентльмены   добро помощь   добрый поступок   мужчины   помощь ближнему   рыцарь   твори добро   
1189
26
Какой он, рыцарь в сияющих доспехах? Галантный, готовый прийти даме на помощь, отважный и справедливый — как в Средние века, так и сегодня. Ничего не изменилось и рыцари по-прежнему существуют. Главное — их поступки, а выглядеть они могут совершенно по-разному!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джентльмен   Жизнь   джентльмены   добро помощь   добрый поступок   мужчины   помощь ближнему   рыцарь   твори добро   
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4  комментария
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16k
Александр 41 минуту назад
Ехал как-то на машине, вижу бабка на остановке ждёт автобус, а он не скоро, подвёз её. Оказалось что она одноклассница моего деда и едет на день рождения к моей бывшей учительнице.
Счастья-здоровья нажелала, я считаю вполне норм
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38k
Example 6.2.6 22 минуты назад
Я бы не сказал что это какие-то "рыцарские поступки", это поступки нормальных людей, которые не лишены сострадания к ближнему, могут в сложный момент прийти на помощь и в целом относятся к посторонним так, как хотели бы чтоб относились к ним, делают так, чтоб окружающим было легче и приятней.
Мир начинает изменяться, только когда мы сами начинаем изменяться, а не требуем изменяться остальных.
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3k
Laplander 22 минуты назад
Отличный пост. Вот про полицейских Литвы с цветами... В России сплошь и рядом такие рейды проходят, много раз читал, видел фото и видео, можно было и такие фото добавить.
Лайк за пост.
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9k
Бритва Полчаса назад
однажды - в самом начале тысячелетия - милиционеры выписали мне штраф и сами же его погасили.
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