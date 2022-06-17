Жительницу Миннеаполиса собирались выселить, но её отстояли соседи

412
6
Вот вам хорошая история о добрых людях и помощи ближнему. Случилась она в одном из районов Миннеаполиса с 70-летней темнокожей женщиной по имени Линда Тейлор. Мисс Линда, как её называют соседи, жила тут 20 лет, арендуя дом. И вдруг собственник решает его продать и присылает уведомление о выселении.
Интересный момент: первоначально она владела этим домом в Паудернхорн-парке, но затем продала его, став жертвой сделки с недвижимостью, в которой не разбиралась, по её словам, и арендовала дом около 15 лет.
В такой ситуации вариантов у нищего пенсионера нет, кроме как собрать вещички и проследовать на выход. Ведь купить дом, за который просили 299 тысяч долларов, мисс Линде было не по карману.
Во время пандемии коронавируса она потеряла работу, но продолжала платить арендную плату — около 1400 долларов в месяц — используя свои сбережения, деньги семьи и государственные субсидии. И это всё, что у неё было. По словам Линды, когда домовладелец велел освободить квартиру, она почувствовала, будто на неё только что упал камень.
В такой ситуации вариантов у нищего пенсионера нет, кроме как собрать вещички и проследовать на выход. Ведь купить дом, за который просили 299 тысяч долларов, мисс Линде было не по карману.
Во время пандемии коронавируса она потеряла работу, но продолжала платить арендную плату — около 1400 долларов в месяц — используя свои сбережения, деньги семьи и государственные субсидии. И это всё, что у неё было. По словам Линды, когда домовладелец велел освободить квартиру, она почувствовала, будто на неё только что упал камень.
Её соседи, вся округа, узнав о случившемся, очень расстроились и решили помочь. Во-первых, написали владельцу дома коллективное письмо, под которым свои подписи поставили 400 человек, и в итоге договорились с ним о том, чтобы он отложил выселение и дал дополнительное время на сбор денег для покупки. Первоначально выселение должно было состояться в конце января, но в итоге удалось добиться продления срока до конца июня и снижения стоимости до 250 тысяч.
×
×
Все эти месяца активисты района собирали средства для того, чтобы Линда Тейлор могла купить дом, в котором прожила последние 20 лет.
Она одна из "звезд" района, её там все знают. Когда-то она приехала в Пандерхорн-парк в качестве волонтёра, чтобы помогать бедным и нуждающимся. И теперь, когда помощь понадобилась ей самой, люди сплотились вокруг неё и начали активно помогать.
Она одна из "звезд" района, её там все знают. Когда-то она приехала в Пандерхорн-парк в качестве волонтёра, чтобы помогать бедным и нуждающимся. И теперь, когда помощь понадобилась ей самой, люди сплотились вокруг неё и начали активно помогать.
Деньги собирали по самым разным каналам и всеми возможными средствами: провели художественную выставку (Линда продавала там свои картины), организовали распродажу выпечки, собирали пожертвования лично и в соцсетях и т. д. Подключились местные СМИ, начали освещать эту историю в прессе. Нужную сумму удалось собрать к концу мая. Самый крупный и решающий вклад — 200 тысяч — внесла местная церковь.
Всего за четыре месяца жители Паудерхорн-парка собрали для Тейлор 275 000 долларов — достаточно, чтобы купить дом и покрыть расходы на ремонт. Все дополнительные средства пойдут на оплату коммунальных услуг.
Всего за четыре месяца жители Паудерхорн-парка собрали для Тейлор 275 000 долларов — достаточно, чтобы купить дом и покрыть расходы на ремонт. Все дополнительные средства пойдут на оплату коммунальных услуг.
Линда Тейлор говорит, что она ошеломлена поддержкой: «Я знала, что мои соседи любят меня, но не знала, насколько».
К 31 мая, на месяц раньше срока, установленного домовладельцем, мисс Линда вновь обрела свой дом. Когда она пошла и закрыла сделку по покупке дома, то сказала: «Я никогда не чувствовала себя лучше. Всё, что я отдала, возвращается ко мне, и я хочу продолжать отдавать. Я люблю этот район».
И добавила: «Я в безопасности, я в безопасности, и у меня есть дом».
К 31 мая, на месяц раньше срока, установленного домовладельцем, мисс Линда вновь обрела свой дом. Когда она пошла и закрыла сделку по покупке дома, то сказала: «Я никогда не чувствовала себя лучше. Всё, что я отдала, возвращается ко мне, и я хочу продолжать отдавать. Я люблю этот район».
И добавила: «Я в безопасности, я в безопасности, и у меня есть дом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 9-летний мальчик собирает деньги на бронежилеты для служебных собак
- Официантке подарили машину, чтобы она не ходила на работу пешком
- 25 добрых и трогательных историй, от которых станет светлее на душе
- 20+ добрых фотографий, которые поселят частичку тепла в сердце
- Герои эпидемии - большие и малые
Метки: Добрые дела делай добро добрая история добро добро помощь жизнь в сша помощь ближнему хорошая история хорошие люди
Новости партнёров