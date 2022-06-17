Жительницу Миннеаполиса собирались выселить, но её отстояли соседи

Интересный момент: первоначально она владела этим домом в Паудернхорн-парке, но затем продала его, став жертвой сделки с недвижимостью, в которой не разбиралась, по её словам, и арендовала дом около 15 лет.



В такой ситуации вариантов у нищего пенсионера нет, кроме как собрать вещички и проследовать на выход. Ведь купить дом, за который просили 299 тысяч долларов, мисс Линде было не по карману.



Во время пандемии коронавируса она потеряла работу, но продолжала платить арендную плату — около 1400 долларов в месяц — используя свои сбережения, деньги семьи и государственные субсидии. И это всё, что у неё было. По словам Линды, когда домовладелец велел освободить квартиру, она почувствовала, будто на неё только что упал камень.