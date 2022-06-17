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Жительницу Миннеаполиса собирались выселить, но её отстояли соседи

Жительницу Миннеаполиса собирались выселить, но её отстояли соседи

Автор:
17 июня 2022 09:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Добрые дела   делай добро   добрая история   добро   добро помощь   жизнь в сша   помощь ближнему   хорошая история   хорошие люди   
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Вот вам хорошая история о добрых людях и помощи ближнему. Случилась она в одном из районов Миннеаполиса с 70-летней темнокожей женщиной по имени Линда Тейлор. Мисс Линда, как её называют соседи, жила тут 20 лет, арендуя дом. И вдруг собственник решает его продать и присылает уведомление о выселении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   делай добро   добрая история   добро   добро помощь   жизнь в сша   помощь ближнему   хорошая история   хорошие люди   
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3  комментария
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6k
ZORRO Полчаса назад
круто! не представляю такую ситуацию в РФ. а всё потому что они все там 3,14дорасы и либерасты, они загнивают и всё делают нам назло! и санкции против нас не просто так! великая Россия смеётся над их потугами!
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246
Дмитрий ZORRO 17 минут назад
Ты не представляешь, потому что не живешь здесь, и в своей оголтелой ненависти ко всему русскому, ничего про русских не знаешь
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150
leonid zilb Минуту назад
из 250ти 200 дала церковь!!! Ну прям вокруг добрые люди. Давали по доллару.
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