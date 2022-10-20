Золотая эпоха холостяков: как это было

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Сейчас любят высказаться на тему того, что мужчины не торопятся начинать совместную жизнь, а уж тем более жениться. И будто бы такое началось вот недавно, когда подросла та самая "инфантильная" молодёжь. Но такое уже было...
Ещё в начале 20 века в США мужчины обычно не торопились связывать себя узами брака, а половина их вообще жила с родителями или братьями. Это в общем никого не смущало, кроме журналистов, которые периодически проходились в статьях по поводу холостяков.
Это стало какой-то даже особой субкультурой, со своим уникальным образом жизни, сленгом, клубами и холостяками-легендами. Быть холостым - это быть свободным и набираться опыта и зрелости, чтобы вступить во взрослую жизнь осознанно. Ну и куда же без пресловутого "нагуляться"?
Это стало какой-то даже особой субкультурой, со своим уникальным образом жизни, сленгом, клубами и холостяками-легендами. Быть холостым - это быть свободным и набираться опыта и зрелости, чтобы вступить во взрослую жизнь осознанно. Ну и куда же без пресловутого "нагуляться"?
"Разве некоторые из величайших людей мира не наслаждались жизнью в одиночестве? Разве многие из величайших бонвиванов, гурманов, художников, музыкантов и писателей не вели уединенную жизнь скорее из предпочтения, чем из необходимости?" - цитировали Лимана Филлипса, в "Кладовой холостяка: сокровища холостяцкой мысли", 1906 года.
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Мода на жизнь без пары стала приходить в конце 19 и начале 20 века в развитые страны. В 1890 году в США 67% всех мужчин от 15 до 34 лет были не женаты. В некоторых городах количество неженатых мужчин достигало 50% населения. В этом была виновата в том числе индустриализация: парни со всей страны уезжали со своих ферм и перебирались в другие города за лучшей жизнью. Лучшая жизнь случалась не сразу и в её поисках мужчины не стремились обременять себя женой и детьми.
В городах стали образовываться целые районы, которые населяли холостяки. Эта своеобразная субкультура формировала представление Америки о мужественности в 20 веке. Если кто-то решал идти в политику, то выгоднее было ориентироваться на холостых, а не на женатых. Они активнее и дискуссионные клубы посещали с большим желанием. Могли даже и подраться по идейным поводам.
Живя в городе неженатые мужчины объединялись. Работяги могли жить в общежитиях , в одной комнате набивались по 5-10 мужчин. Если вспомнить фильм "Банды Нью-Йорка", то район Пяти углов - это вот такое классическое холостяцкое гетто.
Живя в городе неженатые мужчины объединялись. Работяги могли жить в общежитиях , в одной комнате набивались по 5-10 мужчин. Если вспомнить фильм "Банды Нью-Йорка", то район Пяти углов - это вот такое классическое холостяцкое гетто.
Средний класс жил получше. За несколько дополнительных долларов в неделю мужчине могли дать отдельную комнату в таком вот холостяцком пансионе с кроватью, ковриком, комодом и ежедневной горячей водой для бритья. В пансионатах жило крепкое содружество, молодые мужчины сбивались в клубы по интересам, каждый день там царили шутки, азартные игры, розыгрыши и прочие радости. Ничего странного, что, так называемое, "нормальное" общество предпочитало отстраняться от холостяков - слишком они уж были шумные и соблазнительно весёлые.
Забавно, что обеспеченные холостяки, которые могли позволить себе отдельное жилье, тоже предпочитали сбиваться в коммуны: снимали дома и таким вот клубом "без баб" жили весело и привольно.
Забавно, что обеспеченные холостяки, которые могли позволить себе отдельное жилье, тоже предпочитали сбиваться в коммуны: снимали дома и таким вот клубом "без баб" жили весело и привольно.
Но была ещё одна важная деталь: большинство холостяков всё так же жили вместе с семьёй. В 1860 году их количество составляло 60% (в возрасте от 15 до 30 лет). Это было нормальным и то, что это сейчас пытаются назвать деградацией общества и что, дескать, раньше такого не было - неверно.
Та идея (в том же США), что по достижении 18 лет нужно обязательно съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь - это результат сытных сильно послевоенных лет и это, скорее, было из ряда вон.
Та идея (в том же США), что по достижении 18 лет нужно обязательно съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь - это результат сытных сильно послевоенных лет и это, скорее, было из ряда вон.
Для неженатого мужчины начала 20 века неким местом силы был клуб.
Помещение, обставленное бильярдными столами, с обязательным баром, с картинами со "сценами охоты" и прочими пацанскими атрибутами. Мужчины вкусно ели, пили, курили сигары, бесконечно говорили о судьбах мира и родины, спорили о политике, рассуждали о скаковых лошадях. Это, конечно, касалось именно среднего и высшего класса. Победнее народ развлекался попроще и погрубее.
Помещение, обставленное бильярдными столами, с обязательным баром, с картинами со "сценами охоты" и прочими пацанскими атрибутами. Мужчины вкусно ели, пили, курили сигары, бесконечно говорили о судьбах мира и родины, спорили о политике, рассуждали о скаковых лошадях. Это, конечно, касалось именно среднего и высшего класса. Победнее народ развлекался попроще и погрубее.
Отдельно стоит отметить "фильмы для холостяков". Первые порнофильмы смотреть отнюдь не в одиночестве, а в тех самых клубах. Джентльмены собирались, закуривали вкусный табак (порно, кстати, именно поэтому ещё называли "курительными фильмами") и с упоением смотрели на разнузданные по тем временам ленты.
Забавно, что одним из первых популярных порнофильмов стало видео Free Ride 1915 года, что было по сути своей полноценным fake taxi. Сто лет прошло, а всё то же.
Известный журналист Джуниус Генри Браун назвал мужской клуб главной угрозой традиционной семьи. "Каждый клуб - это удар по институту брака… вертеп, предлагающий и как бы кров, и как бы общество, но без женщин и семейных уз".
Забавно, что одним из первых популярных порнофильмов стало видео Free Ride 1915 года, что было по сути своей полноценным fake taxi. Сто лет прошло, а всё то же.
Известный журналист Джуниус Генри Браун назвал мужской клуб главной угрозой традиционной семьи. "Каждый клуб - это удар по институту брака… вертеп, предлагающий и как бы кров, и как бы общество, но без женщин и семейных уз".
А ещё мощным эпицентром сборища холостяков стали барбершопы.
Не у всех неженатых мужчин, живущих в комнате, был умывальник с горячей водой, так что они каждую неделю ходили в специальные заведения на стрижку и бритьё.
А как только в одном месте собиралось больше двух-трёх неженатых парней, то там автоматически получался клуб. Барбершопы стали буквально центрами общественной жизни. Там были не только газеты, а ещё и выпивка, обязательные споры на всякие политические темы. Там сталкивались люди из разных клубов, они обменивались мнениями, спорили, рождали идеи. Ни много, ни мало, а происходило становление гражданского общества.
Не у всех неженатых мужчин, живущих в комнате, был умывальник с горячей водой, так что они каждую неделю ходили в специальные заведения на стрижку и бритьё.
А как только в одном месте собиралось больше двух-трёх неженатых парней, то там автоматически получался клуб. Барбершопы стали буквально центрами общественной жизни. Там были не только газеты, а ещё и выпивка, обязательные споры на всякие политические темы. Там сталкивались люди из разных клубов, они обменивались мнениями, спорили, рождали идеи. Ни много, ни мало, а происходило становление гражданского общества.
Ну а "приличное общество" конечно же громко возмущалось тому, что не все мужчины при жёнах. Всякие скучные организации видели в этом образе жизни источники морального разложения и греха. Все эти треклятые бильярдные, салуны и барбершопы только провоцировали безделье и непотребную любовь к девицам. А там ещё и в матом ругались и шутки непристойные шутили.
Чем больше моралисты говорили о непристойности сборищ холостяков, тем популярнее они становились.
Так что... Как говаривал уже упомянутый Лиман Филлипс: "Именно холостяк создает общество; без его участия оно стало бы ручным и превратилось бы в рассадник сытой скуки и однообразия. Он добавляет пикантности нашему тепличному существованию".
Чем больше моралисты говорили о непристойности сборищ холостяков, тем популярнее они становились.
Так что... Как говаривал уже упомянутый Лиман Филлипс: "Именно холостяк создает общество; без его участия оно стало бы ручным и превратилось бы в рассадник сытой скуки и однообразия. Он добавляет пикантности нашему тепличному существованию".
Источник:
АНТИФИШКИ
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