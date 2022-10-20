FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1569 постов • 311 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Золотая эпоха холостяков: как это было

Золотая эпоха холостяков: как это было

Автор:
20 октября 2022 21:02
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   Прошлое   США   интересное   история   мужчины   описание   
878
8
Сейчас любят высказаться на тему того, что мужчины не торопятся начинать совместную жизнь, а уж тем более жениться. И будто бы такое началось вот недавно, когда подросла та самая "инфантильная" молодёжь. Но такое уже было...
"Разве некоторые из величайших людей мира не наслаждались жизнью в одиночестве? Разве многие из величайших бонвиванов, гурманов, художников, музыкантов и писателей не вели уединенную жизнь скорее из предпочтения, чем из необходимости?" - цитировали Лимана Филлипса, в "Кладовой холостяка: сокровища холостяцкой мысли", 1906 года.
×
×
Мода на жизнь без пары стала приходить в конце 19 и начале 20 века в развитые страны. В 1890 году в США 67% всех мужчин от 15 до 34 лет были не женаты. В некоторых городах количество неженатых мужчин достигало 50% населения. В этом была виновата в том числе индустриализация: парни со всей страны уезжали со своих ферм и перебирались в другие города за лучшей жизнью. Лучшая жизнь случалась не сразу и в её поисках мужчины не стремились обременять себя женой и детьми.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Жизнь   Прошлое   США   интересное   история   мужчины   описание   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30187



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Взгляд по-новому: персонажи российских и советских мультфильмов
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Сделано у нас. Нам есть чем гордиться!
Набирающие популярность в сообществах
История о том, как русский генерал порушил Китаю планы вторжения
История о том, как русский генерал порушил Китаю планы вторжения
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
В Париже управляющий выгнал украинок из ресторана фразой «Да здравствует Путин!»
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Старайтесь лучше!

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересное#подборка#в мире#автомобили#США#забавно#космос#Спорт
#интересно#факты#люди#дтп#фильм#авто аварии#природа#истории#сарказм#актеры
#Юмор#животные#кино#история#аварии#автомир#роль#комментарии#СССР#съемка
Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год Nandme NX7000: умная зубная щетка, которую нужно заряжать только раз в год Интересные фото женщин Аляски Интересные фото женщин Аляски Она первой снялась в откровенной сцене в кино и превратилась в мечту миллионов мужчин Она первой снялась в откровенной сцене в кино и превратилась в мечту миллионов мужчин Какой была няня Пушкина на самом деле Какой была няня Пушкина на самом деле Фрида и Лев: роман художницы и революционера Фрида и Лев: роман художницы и революционера Уникальные фото о людях и фактах Уникальные фото о людях и фактах

На что жалуетесь?

Вернуться