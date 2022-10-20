Золотая эпоха холостяков: как это было

Но была ещё одна важная деталь: большинство холостяков всё так же жили вместе с семьёй. В 1860 году их количество составляло 60% (в возрасте от 15 до 30 лет). Это было нормальным и то, что это сейчас пытаются назвать деградацией общества и что, дескать, раньше такого не было - неверно.

Та идея (в том же США), что по достижении 18 лет нужно обязательно съехать от родителей и начать самостоятельную жизнь - это результат сытных сильно послевоенных лет и это, скорее, было из ряда вон.