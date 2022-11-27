Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и съев во время матча ЧМ-2022

Матч Португалия — Гана на Чемпионате мира по футболу для Криштиану Роналду был успешным. В нём игрок забил гол на своем пятом по счёту чемпионате мира, позволив выиграть команде. Однако внимание журналистов оказалось прикованным к форварду совершенно по другой причине.
Чемпионат мира по футболу продолжает удивлять. На этот раз в зону внимания журналистов попал Криштиану Роналду, пошаривший в своих штанах прямо на поле. Если бы тем дело и закончилось, никакой интриги бы не возникло. Но поиски оказались успешными, футболист что-то нашел, вытащил на белый свет и съел.
Многим людям стало интересно, чем же перекусил Криштиану прямо во время игры? Появилось множество догадок. Кто-то предположил, что Роналду полез в шорты за жвачкой - как сообщают СМИ, именно так объяснили эпизод с находкой в штанах пресс-служба сборной Потругалии. Но возникает вопрос: зачем бегать половину игры с жевательной резинкой в спортивных трусах?
Более близкой к реальности кажется версия португальского издания A Bola , сообщившего, что Роналду съел небольшую энергетическую добавку типа батончика. ФИФА подобное не запрещено, а учитывая, что в феврале игроку стукнет 38 лет, предположение вполне себе рабочее.
Кстати, в этом матче забил один из голов, который стал для него восьмым на чемпионатах мира - всего форвард, напомним, поучаствовал в пяти соревнованиях подобного уровня. Сборная Португалии одолела команду Ганы со счетом 3:2.
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У меня на двух парах шорт "Nike" внутренние небольшие карманы на молниях, крепятся к поясу и как раз в районе "шварца " .
Очень удобно : на пляже - в нём ключ от номера отеля, в спортзале - ключ от шкафчика раздевалки .
- Принял, думаю, лекарство . У Роналду с юности - аритмия сердца .
И уже, к сожалению, как и все мы - с каждым днём не молодеет .
Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, какой предмет нападающий команды Криштиану Роналду извлек из трусов во время матча ЧМ-2022 в Катаре против Ганы. По его словам, 37-летний футболист достал жевательную резинку. Как заявил Абреу, это была «просто жвачка», и «ничего более».
Момент, когда на 36-й минуте встречи с Ганой Роналду засунул руку в трусы, достал оттуда что-то и съел, завирусился в сети на следующий день после матча. Вслед за этим появились многочисленные домыслы относительно этого предмета. Marca сообщала, что это, по всей видимости, был энергетический батончик, и форвард таким образом решил пополнить запасы энергии во время игры. Другие СМИ также писали, что Роналду съел энергетическую добавку. Сам нападающий никак это не комментировал.
Напомним, сборная Португалии выиграла в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 3:2. Роналду стал автором первого гола в этой встрече, реализовав 11-метровый удар на 65-й минуте игры.
Для нападающего это уже пятый чемпионат мира в карьере, и такое количество мундиалей, на которых сыграл Роналду, принесло ему мировой рекорд. Кроме того, он стал первым в мире футболистом, забивавшем на всех пяти мировых первенствах.
Источник: https://versia.ru/stalo-izvestno-kakoj-predmet-vytashhil-ronaldu-iz-trusov-vo-vremya-matcha-chm-2022https://versia.ru/stalo-izvestno-kakoj-predmet-vytashhil-ronaldu-iz-trusov-vo-vremya-matcha-chm-2022
P.S. искал йух в трусах, а попалась жвачка)
Очень бородатый:
никто не догадался что он сьел?