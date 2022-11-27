Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и съев во время матча ЧМ-2022

Многим людям стало интересно, чем же перекусил Криштиану прямо во время игры? Появилось множество догадок. Кто-то предположил, что Роналду полез в шорты за жвачкой - как сообщают СМИ, именно так объяснили эпизод с находкой в штанах пресс-служба сборной Потругалии. Но возникает вопрос: зачем бегать половину игры с жевательной резинкой в спортивных трусах?





Более близкой к реальности кажется версия португальского издания A Bola , сообщившего, что Роналду съел небольшую энергетическую добавку типа батончика. ФИФА подобное не запрещено, а учитывая, что в феврале игроку стукнет 38 лет, предположение вполне себе рабочее.



