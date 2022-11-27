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Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и съев во время матча ЧМ-2022

Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и съев во время матча ЧМ-2022

Автор:
27 ноября 2022 16:05
Сообщество : Спорт
Метки: Роналду   Спорт   ЧМ по футболу 2022   видео   катар   футбол   что-то съел   
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Матч Португалия — Гана на Чемпионате мира по футболу для Криштиану Роналду был успешным. В нём игрок забил гол на своем пятом по счёту чемпионате мира, позволив выиграть команде. Однако внимание журналистов оказалось прикованным к форварду совершенно по другой причине.

Чемпионат мира по футболу продолжает удивлять. На этот раз в зону внимания журналистов попал Криштиану Роналду, пошаривший в своих штанах прямо на поле. Если бы тем дело и закончилось, никакой интриги бы не возникло. Но поиски оказались успешными, футболист что-то нашел, вытащил на белый свет и съел.



Многим людям стало интересно, чем же перекусил Криштиану прямо во время игры? Появилось множество догадок. Кто-то предположил, что Роналду полез в шорты за жвачкой - как сообщают СМИ, именно так объяснили эпизод с находкой в штанах пресс-служба сборной Потругалии. Но возникает вопрос: зачем бегать половину игры с жевательной резинкой в спортивных трусах?


Более близкой к реальности кажется версия португальского издания A Bola , сообщившего, что Роналду съел небольшую энергетическую добавку типа батончика. ФИФА подобное не запрещено, а учитывая, что в феврале игроку стукнет 38 лет, предположение вполне себе рабочее.



Кстати, в этом матче забил один из голов, который стал для него восьмым на чемпионатах мира - всего форвард, напомним, поучаствовал в пяти соревнованиях подобного уровня. Сборная Португалии одолела команду Ганы со счетом 3:2.

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Метки: Роналду   Спорт   ЧМ по футболу 2022   видео   катар   футбол   что-то съел   
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16  комментариев
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Ksenia2 2 часа назад
Вопрос остается открытым: почему это "что-то" надо было держать в штанах?
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8k
diman02 17 минут назад
Хорошо что карман не сзади .
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1k
Вадим В. Новоженов 17 минут назад
- Ни в какую мошонку он не лазил и не ел своих блох/вшей . Не надо своё хобби выдавать за чужое .
У меня на двух парах шорт "Nike" внутренние небольшие карманы на молниях, крепятся к поясу и как раз в районе "шварца " .
Очень удобно : на пляже - в нём ключ от номера отеля, в спортзале - ключ от шкафчика раздевалки .
- Принял, думаю, лекарство . У Роналду с юности - аритмия сердца .
И уже, к сожалению, как и все мы - с каждым днём не молодеет .
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КолдурасЪ 24 минуты назад
И правильный ответ - Роналду съел серибериешку!
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5k
Axel Полчаса назад
Стало известно, какой предмет вытащил Роналду из трусов во время матча ЧМ-2022

Пресс-атташе сборной Португалии Франсишку Абреу рассказал, какой предмет нападающий команды Криштиану Роналду извлек из трусов во время матча ЧМ-2022 в Катаре против Ганы. По его словам, 37-летний футболист достал жевательную резинку. Как заявил Абреу, это была «просто жвачка», и «ничего более».

Момент, когда на 36-й минуте встречи с Ганой Роналду засунул руку в трусы, достал оттуда что-то и съел, завирусился в сети на следующий день после матча. Вслед за этим появились многочисленные домыслы относительно этого предмета. Marca сообщала, что это, по всей видимости, был энергетический батончик, и форвард таким образом решил пополнить запасы энергии во время игры. Другие СМИ также писали, что Роналду съел энергетическую добавку. Сам нападающий никак это не комментировал.

Напомним, сборная Португалии выиграла в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 со счетом 3:2. Роналду стал автором первого гола в этой встрече, реализовав 11-метровый удар на 65-й минуте игры.

Для нападающего это уже пятый чемпионат мира в карьере, и такое количество мундиалей, на которых сыграл Роналду, принесло ему мировой рекорд. Кроме того, он стал первым в мире футболистом, забивавшем на всех пяти мировых первенствах.

Источник: https://versia.ru/stalo-izvestno-kakoj-predmet-vytashhil-ronaldu-iz-trusov-vo-vremya-matcha-chm-2022https://versia.ru/stalo-izvestno-kakoj-predmet-vytashhil-ronaldu-iz-trusov-vo-vremya-matcha-chm-2022

P.S. искал йух в трусах, а попалась жвачка)
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19k
satris Полчаса назад
"Подумаешь, бином Ньютона!" Х... без соли!
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10k
Seledochnik 42 минуты назад
Скорее всего глюкозо содержащий батончик, спортсмены и диабетики применяют при признаках гипогликемии.
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10k
MakDag Час назад
В лобковых вшах есть белок.
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26k
albedo 2 часа назад
Что то анекдот мне вспомнился.
Очень бородатый:

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1k
Сергей 2 часа назад

никто не догадался что он сьел?
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0
Алексей Стадолин Axel 21 минуту назад
Ты наверное считаешь, что написал что то неимоверно умное.
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9k
Shtoppi 2 часа назад
"Энергетики" прям на поле хавает, если что, потом скажут что у него на них рецепт по предписанию врача есть.
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