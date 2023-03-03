Месси отблагодарил игроков и персонал сборной Аргентины золотыми айфонами

Телефоны заказаны не только для партнеров Месси по команде, но и для тренеров. The Sun сообщает, что Месси потратил на этот подарок около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро или 15,8 миллионов рублей). Покрытие iPhone выполнено из 24-каратного золота. Впрочем, столь щедрый подарок не пробьет существенную брошь в состоянии Месси. По оценкам Forbes, за 2022 год Лео заработал аж $ 120 млн.



