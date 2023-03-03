Месси отблагодарил игроков и персонал сборной Аргентины золотыми айфонами

Щедрые подарки нападающий "Пари Сен-Жермен" сделал в честь победы на чемпионате мира в Катаре.
35 золотых iPhone с именными гравировками купил Лионель Месси для всех, кто помог его сборной добиться победы в Катаре. Об этом сообщил Бенжамен Лион. Его компания занимается украшением телефонов, и именно она получила заказ на гравировку iPhone. На корпусе каждого выбито имя его владельца и его игровой номер, а в центре на поверхность нанесено изображение логотипа сборной Аргентины и надпись "Победитель чемпионата мира-2022".
Телефоны заказаны не только для партнеров Месси по команде, но и для тренеров. The Sun сообщает, что Месси потратил на этот подарок около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро или 15,8 миллионов рублей). Покрытие iPhone выполнено из 24-каратного золота. Впрочем, столь щедрый подарок не пробьет существенную брошь в состоянии Месси. По оценкам Forbes, за 2022 год Лео заработал аж $ 120 млн.
Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, завоевала Кубок мира в декабре 2022 года.
Спортсмен признался, что это было его заветным желанием, и он искренне благодарен всем, кто помог ему осуществить мечту. Потому захотел отблагодарить этих людей не шаблонным, а запоминающимся подарком.
Источник:
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Да и дешёвые подарочки-то при его зряплате...
Но не для игроков сборной Аргентины. Не особо по карману этот телефон мог быть только паре-тройке помощников тренера сборной.
Так что, странно. На поле Лео придумывает чудеса, а вот тут скреативить не получилось. Через пару лет эти модели устареют. Что его потоп просто в коробке хранить, как память?
Странный, в общем, подарок для этого уровня.