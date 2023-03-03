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Месси отблагодарил игроков и персонал сборной Аргентины золотыми айфонами

Месси отблагодарил игроков и персонал сборной Аргентины золотыми айфонами

Автор:
03 марта 2023 07:59
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   iphone   ЧМ по футболу 2022   айфон   катар   кубок мира   месси   подарок   сборная аргентины   футбол   
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Щедрые подарки нападающий "Пари Сен-Жермен" сделал в честь победы на чемпионате мира в Катаре.

35 золотых iPhone с именными гравировками купил Лионель Месси для всех, кто помог его сборной добиться победы в Катаре. Об этом сообщил Бенжамен Лион. Его компания занимается украшением телефонов, и именно она получила заказ на гравировку iPhone. На корпусе каждого выбито имя его владельца и его игровой номер, а в центре на поверхность нанесено изображение логотипа сборной Аргентины и надпись "Победитель чемпионата мира-2022".


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Телефоны заказаны не только для партнеров Месси по команде, но и для тренеров. The Sun сообщает, что Месси потратил на этот подарок около 175 тысяч фунтов (почти 200 тысяч евро или 15,8 миллионов рублей). Покрытие iPhone выполнено из 24-каратного золота. Впрочем, столь щедрый подарок не пробьет существенную брошь в состоянии Месси. По оценкам Forbes, за 2022 год Лео заработал аж $ 120 млн.


Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, завоевала Кубок мира в декабре 2022 года.

Спортсмен признался, что это было его заветным желанием, и он искренне благодарен всем, кто помог ему осуществить мечту. Потому захотел отблагодарить этих людей не шаблонным, а запоминающимся подарком.

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Метки: Ynews   iphone   ЧМ по футболу 2022   айфон   катар   кубок мира   месси   подарок   сборная аргентины   футбол   
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6  комментариев
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17k
Топпер Харли Час назад
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4k
Kozlodoev 6 минут назад
Через полгода новая модель выйдет.
Да и дешёвые подарочки-то при его зряплате...
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Подарок получился максимально шаблонным, хотя и недешевым для обычного человека.
Но не для игроков сборной Аргентины. Не особо по карману этот телефон мог быть только паре-тройке помощников тренера сборной.
Так что, странно. На поле Лео придумывает чудеса, а вот тут скреативить не получилось. Через пару лет эти модели устареют. Что его потоп просто в коробке хранить, как память?
Странный, в общем, подарок для этого уровня.
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624
Павел 37 минут назад
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Эхх "Леопольд"! Крестный отец 2 золотой телефон.....
Ссылка www.youtube.com
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