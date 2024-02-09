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Криштиану Роналду вляпался в очередной громкий скандал

Криштиану Роналду вляпался в очередной громкий скандал

Автор:
09 февраля 2024 11:50
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Криштиану Роналду   Роналду   Спорт   скандал   трусы   футбол   футболист   шарф   
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду надругался над шарфом команды соперника, засунув его в трусы.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду засунул в трусы шарф «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче.

Матч за трофей Riyadh Season закончился победой «Аль-Хиляля» со счетом 2:0. После матча 39-летний португалец направлялся в подтрибунное помещение, когда на него с трибун полетели шарфы «Аль-Хиляля». Один из шарфов упал прямо ему в ноги, после чего Роналду демонстративно засунул его в трусы и выбросил обратно на трибуны. Видео момента было опубликовано в социальных сетях.

По ходу матча болельщики «Аль‑Хиляля» неоднократно провоцировали Роналду, скандируя имя Лионеля Месси, когда мяч оказывался у португальца. В одном из эпизодов Роналду жестами обратился к трибунам и произнес: «Здесь я, а не Месси».

Роналду в этом матче провел на поле все 90 минут и отметился желтой карточкой во втором тайме. Всего звездный португалец провел за саудовский клуб 44 матча, в которых забил 38 мячей и сделал 13 голевых передач.

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Метки: Видео   Криштиану Роналду   Роналду   Спорт   скандал   трусы   футбол   футболист   шарф   
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4  комментария
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49k
Максим Т. Полчаса назад
Н-да...

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845
Шурман 21 минуту назад
Если бы я зарабатывал по 260 Лямов в год я бы флаг еще и не туда засунул :)
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3k
Шапкин Полчаса назад
Ай-Насрать...
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26k
ЦСКА Полчаса назад
Надменный чушок!
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