Криштиану Роналду вляпался в очередной громкий скандал

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Криштиану Роналду удивил журналистов, достав что-то из штанов и съев во время матча ЧМ-2022

Криштиану Роналду поприветствовал болельщиков, которых не было из-за коронавируса

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