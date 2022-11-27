Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую ракету Hwasong-17

Это уже второй выход девочки. Ранее Ким Чен Ын и Чжу Э вместе присутствовали на испытаниях ракеты "Хвасон-17". В интернетах тут же зашушукались и пришли к выводу - это верный знак того, Чжу Э готовят в будущие приемники Киму. Есть предположение, что деспотичная и язвительная сестра Ким Ё Чжон, занимающая пост замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР, "пролетает" с правами на власть, как ей пророчили ранее.