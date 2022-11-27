Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую ракету Hwasong-17

А вас тоже папа с собой на работу брал?
Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с младшей дочерью Чжу Э. Глава КНДР сфотографировался с работниками ОПК, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» и военными, принимавшими участие на испытаниях.
Это уже второй выход девочки. Ранее Ким Чен Ын и Чжу Э вместе присутствовали на испытаниях ракеты "Хвасон-17". В интернетах тут же зашушукались и пришли к выводу - это верный знак того, Чжу Э готовят в будущие приемники Киму. Есть предположение, что деспотичная и язвительная сестра Ким Ё Чжон, занимающая пост замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР, "пролетает" с правами на власть, как ей пророчили ранее.
Во время встречи Ким Чен Ын назвал главной целью КНДР создание самого мощного в мире ядерного оружия.
"КНДР ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства", — заявил лидер страны Ким Чен Ын.
Также он поручил наградить и повысить всех, кто принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.
Источник:
- "А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне
- Ровно 10 лет назад скончался лидер Северной Кореи - Ким Чен Ир
- Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне
- Ким Чен Ын посетил ракетный завод вскоре после успешных испытаний ракет большой дальности
- Ради блага страны: Ким Чен Ын еще больше похудел и стал звездой британских СМИ
Есть кто умный на фишках?
Забил хер на весь мир и живёт в своё удовольствие!
А Вы про "искусственно созданный дефицит", от кого услышали? Доносить не надо.
Просто плюньте ему в глаза!
Хруща сместили в 1964 году.
Страна была в полной заднице, но не столько из-за дурацких пожектов, сколько из-за ВОВ.
Из рождённых в 1922 году, например, с войны вернулись 20%.
Такой глубины "демографические ямы" прослеживаются в истории несколько сотен лет.
Погибли люди, которые должны бы были поднимать экономику.
В деревнях если не голодали, то жили впроголодь, годов до семидесятых.
Поэтому когда Хрущёв дал колхозникам пасспорта - вторая отмена крепостного права в России - молодёжь ломанулась в города.