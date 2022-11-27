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Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую ракету Hwasong-17

Ким Чен Ын показал доченьке ученых, создавших баллистическую ракету Hwasong-17

Автор:
27 ноября 2022 14:49
Сообщество : Политика
Метки: Hwasong-17   Северная Корея   дочь Ким Чен Ына   ким чен ын   милота   мимимиметр   политика   
1695
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А вас тоже папа с собой на работу брал?

Ким Чен Ын снова появился на публике вместе с младшей дочерью Чжу Э. Глава КНДР сфотографировался с работниками ОПК, работавшими над запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» и военными, принимавшими участие на испытаниях.


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Это уже второй выход девочки. Ранее Ким Чен Ын и Чжу Э вместе присутствовали на испытаниях ракеты "Хвасон-17". В интернетах тут же зашушукались и пришли к выводу - это верный знак того, Чжу Э готовят в будущие приемники Киму. Есть предположение, что деспотичная и язвительная сестра Ким Ё Чжон, занимающая пост замглавы отдела ЦК Трудовой партии КНДР, "пролетает" с правами на власть, как ей пророчили ранее.



Во время встречи Ким Чен Ын назвал главной целью КНДР создание самого мощного в мире ядерного оружия.

"КНДР ставит целью построение самых могущественных в мире стратегических ядерных сил и обладание "невиданной абсолютной" мощью ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства", — заявил лидер страны Ким Чен Ын.


Также он поручил наградить и повысить всех, кто принимал участие в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» 18 ноября.






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Метки: Hwasong-17   Северная Корея   дочь Ким Чен Ына   ким чен ын   милота   мимимиметр   политика   
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22  комментария
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13k
Рафаэль Закиров Час назад
Молодец батя. Он уже показал дочке на какую кнопку нажать в случае чего.
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340
Brosh 24 минуты назад
Кто-нибудь, объясните мне. Вот он говорит, что "ради защиты достоинства и суверенитета северокорейского народа и государства". Я ещё могу понять про нашу страну - большая территория, природные ресурсы и т.д. и т.п. Но в Корее-то что есть такого, ради чего нужно ядерное оружие? Вообще ничего нет. Ещё не каждый сможет найти это государство на карте. Вообще всем пофиг, что там у них происходит. Как какое-то дикое племя, которое не хочет идти на контакты с современным миром, живёт там обособленно, и мир к ним не лезет. Не было бы у них ядерного оружия, никто бы на них вообще внимания не обратил. А так приходится, а то мало ли.
Есть кто умный на фишках?
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14k
Ser Полчаса назад
хм... это с ними американцы собрались воевать?!
Ссылка rutube.ru
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9k
Онотолей Полчаса назад
Вместо того что бы улучшать жизнь страны и людей строит ракеты.
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2k
vagon1 47 минут назад
Прикольный чувак!
Забил хер на весь мир и живёт в своё удовольствие!
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235
Van Freeman 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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16k
Александр 2 часа назад
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