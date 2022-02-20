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Ким Чен Ын наказал фермеров, у которых к празднику не зацвели красные бегонии

Ким Чен Ын наказал фермеров, у которых к празднику не зацвели красные бегонии (7 фото)

Автор:
20 февраля 2022 09:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Kimjongilia begonia   Ynews   День сияющей звезды   ким чен ир   ким чен ын   кндр   политика   праздник   
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16 февраля в КНДР отмечают день рождения Ким Чен Ира. В честь дня памяти в стране устраивают праздничные шествия и украшают города любимыми цветами покойного лидера. Однако в нынешнем году что-то пошло не так.

«День сияющей звезды» - праздник, который ежегодно отмечают 16 февраля, в 2022 году не задался. Из-за проблем с подачей топлива в теплицах было холодно, и у фермеров не зацвели красные бегонии. Эти растения власти традиционно заказывают для украшения улиц в день памяти Ким Чен Ира, но в нынешнем году, как сообщают западные СМИ, с растениями возникли проблемы. Теплицы долго не использовали из-за карантина. А потом, когда внезапно потребовалось вырастить бегонии, оказалось, что к нужному сроку это сделать невозможно. К тому же, в теплицах было слишком холодно, т.к. топливо поставлялось нерегулярно. Растения мерзли, плохо развивались и, конечно, не успели зацвести к 16 февраля.

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Известно, что этот сорт красной бегонии был специально выведен в 1988 году японским ботаником Камо Мототеру по заказу северокорейских властей .

Растение, названное в честь Ким Чен Ира, стало главным цветком Кореи. Оно традиционно присутствует на всех значимых мероприятиях. На фото ниже - 22-й фестиваль цветов Kimjongilia Festival в Пхеньяне, 13 февраля 2018 г.

Ярко-красные бегонии символизируют мудрость, любовь, справедливость и мир. Это именно те ценности, которых, как считается, придерживался бывший лидер Северной Кореи. Ким Чен Ир скончался в возрасте 69 лет в 2011 году, но его имя до сих пор не сходит с уст корейцев. Бывшего главу КНДР почитают и говорят о нем со слезами на глазах.


Кстати, с цветением бегоний к определенному сроку у северокорейских фермеров и раньше возникали проблемы и власти, подстраховываясь, заказывали некоторое количество растений из Китая.



Фермеров, допустивших оплошность, обвинили в пренебрежительном отношении и приговорили к нескольким месяцам месяцам исправительных лагерей (от трех до шести). Коронавирус, карантин, мор или смерть - не повод, чтобы халатно относиться к "Дню сияющей звезды". Уж теперь-то эту истину северокорейские садовники запомнят навсегда.

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Метки: Kimjongilia begonia   Ynews   День сияющей звезды   ким чен ир   ким чен ын   кндр   политика   праздник   
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14  комментариев
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3k
DerDimon Час назад
О, очередные страшилки про Кима. Вот таким же отборным говном про СССР кормили обывателей на западе в своё время. А сейчас эти помои переводят и публикуют у нас.
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48k
Хельги 19 минут назад
Без расстрела сестры ядерной бомбы и очередных похорон Кима- незачет.
Давно уже другой накал, автор вы отстали от жизни.
Ким давно:
а) умер
б) всех расстрелял ядерной бомбой по третьему кругу
с) потом то что осталось съел.

Вот так надо, а то уже совсем вбросы пошли хреновые, без огонька.
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13k
Ligov 42 минуты назад
Радует, что у нас пока не так...)
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24k
Ashabad 54 минуты назад
Чёт стали забывать на фишках про Ына. Ну, ничего, он вам напомнит о себе, когда расстреляет очередной эшелон девствениц из зенитки, лично, своими пухлыми ручками.
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20k
Luc72 Час назад
Пруфы приведи, существо.
Хотя... что уже тебе приводить то... Все знакомые тебе названия уже в говне, после объявления о начале войны особенно и подобного...
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120k
arek14 Час назад
Ссылка youtu.be
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83k
Taras Kozalupko Час назад
Я думал напишут, что он их расстрелял из зенитки...
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6k
Али Ди 2 часа назад
Вроде его не Ира зовут.
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22k
Андрей Иванов 2 часа назад
Фейк. В СК плановая экономика, там эти бегонии запланированы, так что никаких " когда внезапно потребовалось вырастить бегонии," не было. И отключать теплицы с таким важным ресурсом бы не стали, если б только не диверсия на трубопроводе.
Червяк какой сожрать бы мог, в это можно поверить, в то, что красные бегонии заброшены из-за короновируса - никогда. Это вам не Гейропа
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4k
Taf Taffus 2 часа назад
Про "западные СМИ" тут прямое вранье.

Daily NK is located at the offices of Unification Media Group (UMG) in Seoul, South Korea. You can find our mailing address along with our telephone number and fax number below. Please note that the quickest way to get a hold of our English speaking team is through our email at dailynkenglish@uni-media.net.

2F, 59, Donggyo-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea

Tel : 82-2-732-6998 | Fax : 82-2-732-6711

По части пи....ежа эти ребятки где-то на уровне чубоносцев с территории между Белгородом и пшеками. ТАкие же тупые и такие же примитивные.
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1k
Mixan 2 часа назад
С Днем рождения Ын ! Амерсам ты не по зубам оказался ...Живет страна по своим правилам и защищается как может ..! Отстали бы от нее всякая госдеповская шваль ..А то так и лезут к ним со своей демократией .
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