Ким Чен Ын наказал фермеров, у которых к празднику не зацвели красные бегонии

16 февраля в КНДР отмечают день рождения Ким Чен Ира. В честь дня памяти в стране устраивают праздничные шествия и украшают города любимыми цветами покойного лидера. Однако в нынешнем году что-то пошло не так.
«День сияющей звезды» - праздник, который ежегодно отмечают 16 февраля, в 2022 году не задался. Из-за проблем с подачей топлива в теплицах было холодно, и у фермеров не зацвели красные бегонии. Эти растения власти традиционно заказывают для украшения улиц в день памяти Ким Чен Ира, но в нынешнем году, как сообщают западные СМИ, с растениями возникли проблемы. Теплицы долго не использовали из-за карантина. А потом, когда внезапно потребовалось вырастить бегонии, оказалось, что к нужному сроку это сделать невозможно. К тому же, в теплицах было слишком холодно, т.к. топливо поставлялось нерегулярно. Растения мерзли, плохо развивались и, конечно, не успели зацвести к 16 февраля.
Известно, что этот сорт красной бегонии был специально выведен в 1988 году японским ботаником Камо Мототеру по заказу северокорейских властей .
Растение, названное в честь Ким Чен Ира, стало главным цветком Кореи. Оно традиционно присутствует на всех значимых мероприятиях. На фото ниже - 22-й фестиваль цветов Kimjongilia Festival в Пхеньяне, 13 февраля 2018 г.
Ярко-красные бегонии символизируют мудрость, любовь, справедливость и мир. Это именно те ценности, которых, как считается, придерживался бывший лидер Северной Кореи. Ким Чен Ир скончался в возрасте 69 лет в 2011 году, но его имя до сих пор не сходит с уст корейцев. Бывшего главу КНДР почитают и говорят о нем со слезами на глазах.
Кстати, с цветением бегоний к определенному сроку у северокорейских фермеров и раньше возникали проблемы и власти, подстраховываясь, заказывали некоторое количество растений из Китая.
Фермеров, допустивших оплошность, обвинили в пренебрежительном отношении и приговорили к нескольким месяцам месяцам исправительных лагерей (от трех до шести). Коронавирус, карантин, мор или смерть - не повод, чтобы халатно относиться к "Дню сияющей звезды". Уж теперь-то эту истину северокорейские садовники запомнят навсегда.
Источник:
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Давно уже другой накал, автор вы отстали от жизни.
Ким давно:
а) умер
б) всех расстрелял ядерной бомбой по третьему кругу
с) потом то что осталось съел.
Вот так надо, а то уже совсем вбросы пошли хреновые, без огонька.
Хотя... что уже тебе приводить то... Все знакомые тебе названия уже в говне, после объявления о начале войны особенно и подобного...
Червяк какой сожрать бы мог, в это можно поверить, в то, что красные бегонии заброшены из-за короновируса - никогда. Это вам не Гейропа
Во вторых цветочки это для них бесплатная (или за символический "государственный" тариф) нагрузка на хозяйство, которую они должны тащить в суровые годы пандемии. Могли и схалтурить, как те евреи которые водку в общий чан выливали. В итоге могло наложиться погода, природа неподвоз удобрений и вот неутешительный результат.
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По части пи....ежа эти ребятки где-то на уровне чубоносцев с территории между Белгородом и пшеками. ТАкие же тупые и такие же примитивные.