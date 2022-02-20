Ким Чен Ын наказал фермеров, у которых к празднику не зацвели красные бегонии

«День сияющей звезды» - праздник, который ежегодно отмечают 16 февраля, в 2022 году не задался. Из-за проблем с подачей топлива в теплицах было холодно, и у фермеров не зацвели красные бегонии. Эти растения власти традиционно заказывают для украшения улиц в день памяти Ким Чен Ира, но в нынешнем году, как сообщают западные СМИ, с растениями возникли проблемы. Теплицы долго не использовали из-за карантина. А потом, когда внезапно потребовалось вырастить бегонии, оказалось, что к нужному сроку это сделать невозможно. К тому же, в теплицах было слишком холодно, т.к. топливо поставлялось нерегулярно. Растения мерзли, плохо развивались и, конечно, не успели зацвести к 16 февраля.