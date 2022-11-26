Российские кинологи предложили разработать спецправа на собак

Проблема с собаками существует очень давно, и решать её действительно нужно.
В Национальной российской кинологической ассоциации уже давно ищут пути урегулирования извечного спора между дисциплинированными владельцами собак и теми, кто своими питомцами совершенно не занимается.
Кинологи предложили разработать аналог водительского удостоверения, но для хозяев собак. Перед тем как человек приобретёт себе питомца, он должен получить разрешительное удостоверение, а само животное должно быть зарегистрировано в единой базе.
«Вместо того чтобы создать систему, мы боремся со следствием. Кто будет контролировать, как люди гуляют — с поводком или без. Это надо начинать изначально. Служба контроля, до приобретения животного человек должен получить права. Условно говоря, как с автомобилистами. На собаке чипа элементарного хватает. Проблема есть в единой системе, как доказать, что укусила именно эта собака? Должны помечать собак, они должны состоять на учёте» - заявили в ассоциации кинологов.
С марта 2023 года в России ужесточат правила продажи животных. Ими нельзя будет торговать в зоомагазинах и на птичьих рынках. Правовой акт призван исключить случаи жестокого обращения с питомцами. Ну а пока в Госдуме рассматривают проект об ужесточении надзора за бездомными животными вне населённых пунктов и обязательной стерилизации всех домашних животных.
В пояснительной записке указано, что "для сокращения численности животных без владельцев необходимо устранить причины их появления на улицах".
Источник:
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С марта 2023 года в России ужесточат правила продажи животных. Ими нельзя будет торговать в зоомагазинах и на птичьих рынках.
Проблема с собаками существует очень давно, и решать её действительно нужно.
И приводите ссылку, где написано совершенно другое,
Или совсем без разницы что написать, Пипл схавает???
Не схавает, а назовёт Вас идиотом, причём заслуженно.
- не нервируйте стаи бездомных собак, обходите их за километр, если их кормить - они не кусаются, не ездите на велосипедах мимо них, не раздражайте бедных собачек своими детками.
- каждая собачка / кошечка должна хотя бы раз родить
- это что ж, мой мачо-кабель не должен чпокать собак на улице?
- мой кот без яиц - не мужик, себе яйца отрежь!
Тунеядцы депутаты, уже не знают, как можно ещё состричь с народа побольше денег(налогов).
А вот про права на собак - это в точку .
В частных клиниках (где намного дороже) ветеринар обязан предложить эту процедуру каждому владельцу.