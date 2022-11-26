Российские кинологи предложили разработать спецправа на собак

В Национальной российской кинологической ассоциации уже давно ищут пути урегулирования извечного спора между дисциплинированными владельцами собак и теми, кто своими питомцами совершенно не занимается.

Кинологи предложили разработать аналог водительского удостоверения, но для хозяев собак. Перед тем как человек приобретёт себе питомца, он должен получить разрешительное удостоверение, а само животное должно быть зарегистрировано в единой базе.