До трёх лет тюрьмы: в Южной Корее запретили собачье мясо

Теперь в стране нельзя разводить собак для употребления в пищу.
Газета The Chosun Ilbo сообщила о том, что парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса. Согласно закону, запрещается разводить собак для дальнейшего употребления в пищу. Также запрещается распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За нарушение закона может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.), уточняет ТАСС.
Всем владельцам, которые до выхода закона содержали собак или кафе, предлагается сообщить властям. Им помогут в закрытии организации. Однако в законопроекте не говорится ничего об употреблении собак в пищу и ответственности за это.
К счастью, в настоящее время в Южной Корее всё реже едят собачье мясо. Корейская кухня перестала быть чем-то странным и со временем превратилась в нормальную кухню без мяса милых собачек. Сейчас в неё преобладают рис, супы, салаты и мясо сельскохозяйственных животных. Конечно, до сих пор есть люди, которые с удовольствием уплетают собак, делая из них суп, но таких людей - меньшинство.
Согласно опросам, 93% опрошенных заявили, что не планируют есть собачатину в будущем.
Однако, это было не всегда. Когда-то собаки (как блюдо) были очень распространены в Китае, на Филиппинах, в Сингапуре и Тайване. Так почему же люди едят собак? На самом деле ответ очень прост - собаки легки в содержании и занимают мало места. Во время жизни в горах собак разводить было намного проще, чем свиней. Кроме того, раньше верили, что собачье мясо помогает во время болезни и "очищает" организм. К счастью, в 21 веке нет надобности жить в горах и есть собак, а для поддержания есть лекарства.
Источник:
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11:05 27/11/2023г. Мир24.