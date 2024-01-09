До трёх лет тюрьмы: в Южной Корее запретили собачье мясо

Газета The Chosun Ilbo сообщила о том, что парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса. Согласно закону, запрещается разводить собак для дальнейшего употребления в пищу. Также запрещается распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За нарушение закона может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.), уточняет ТАСС.

Всем владельцам, которые до выхода закона содержали собак или кафе, предлагается сообщить властям. Им помогут в закрытии организации. Однако в законопроекте не говорится ничего об употреблении собак в пищу и ответственности за это.