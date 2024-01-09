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До трёх лет тюрьмы: в Южной Корее запретили собачье мясо

До трёх лет тюрьмы: в Южной Корее запретили собачье мясо

Автор:
09 января 2024 15:07
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Южная Корея   животные   закон   запрет   парламент   собаки   
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Теперь в стране нельзя разводить собак для употребления в пищу.

Газета The Chosun Ilbo сообщила о том, что парламент Южной Кореи принял законопроект о запрете собачьего мяса. Согласно закону, запрещается разводить собак для дальнейшего употребления в пищу. Также запрещается распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За нарушение закона может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тыс.), уточняет ТАСС.

Всем владельцам, которые до выхода закона содержали собак или кафе, предлагается сообщить властям. Им помогут в закрытии организации. Однако в законопроекте не говорится ничего об употреблении собак в пищу и ответственности за это.

К счастью, в настоящее время в Южной Корее всё реже едят собачье мясо. Корейская кухня перестала быть чем-то странным и со временем превратилась в нормальную кухню без мяса милых собачек. Сейчас в неё преобладают рис, супы, салаты и мясо сельскохозяйственных животных. Конечно, до сих пор есть люди, которые с удовольствием уплетают собак, делая из них суп, но таких людей - меньшинство.

Согласно опросам, 93% опрошенных заявили, что не планируют есть собачатину в будущем.

Однако, это было не всегда. Когда-то собаки (как блюдо) были очень распространены в Китае, на Филиппинах, в Сингапуре и Тайване. Так почему же люди едят собак? На самом деле ответ очень прост - собаки легки в содержании и занимают мало места. Во время жизни в горах собак разводить было намного проще, чем свиней. Кроме того, раньше верили, что собачье мясо помогает во время болезни и "очищает" организм. К счастью, в 21 веке нет надобности жить в горах и есть собак, а для поддержания есть лекарства.

Источник:

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Метки: Еда   Южная Корея   животные   закон   запрет   парламент   собаки   
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6  комментариев
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11k
zlopisec Час назад
Фермеры пообещали выпустить в Сеуле 2 млн собак в ответ на запрет собачьего мяса.
11:05 27/11/2023г. Мир24.
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517
Александр Поляков 7 минут назад
главное чтоб у нас не запретили.
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20k
Bill 40 минут назад
Чертовы глобалисты нивелируют все страны под одну гребенку. Скоро путешествовать будет совсем не интересно - везде всё одинаковое.
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11k
Гомерчик Час назад
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62k
pynh Час назад
ну запретили и запретили. кому надо - по тихому бобика сожрет.
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PokemonKa
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