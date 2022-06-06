"Будем что-то решать": после того, как депутата искусали бродячие собаки, он вызвал службу отлова и задумался о новом законе

Бездомные животные - бич современных городов России. Согласно законам, бродячих собак можно лишь стерилизовать и снова отпускать на улицу, если нет места в приютах. Поэтому улицы городов заполнены стаями псов, среди которых есть и довольно агрессивные. В этом на собственной шкуре пришлось убедиться депутату томской думы.
Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Депутата томской думы Максима Забелина внезапно искусали бездомные собаки. Причем, довольно серьезно - мужчине пришлось зашивать рану, а еще ему предстоит сделать курс инъекций от бешенства. Депутат в растерянности: как же так? Собаки живут в этом районе лет десять, были смирными, а теперь как взбесились.
Забелин опубликовал фото своих ран в Телеграм-канале и предупредил томичей, чтобы были осторожны.
Также депутат сообщил, что вызвал службу отлова. Как позже оказалось, эти же собаки буквально неделей ранее уже кусали человека. И тогда служба отлова либо не доехала, либо выполнила свою работу спустя рукава. Однако теперь слуга народа настроен серьезно и намерен "что-то решать".
«Стаи есть практически в каждом жилом микрорайоне. Сейчас федеральное законодательство устроено так, что их берут, стерилизуют, чипируют и выпускают на то же место, где они жили. Поэтому численность по сути не уменьшается. Если они, конечно, не агрессивные. Агрессивных забирают и пожизненно хранят в приютах, но приюты у нас все практически забиты, поэтому мест там особо нет. Мы депутаты муниципальные, а проблема собак решается на федеральном уровне. Скорее всего что-то будем разрабатывать, по крайней мере по контролю количества животных, чтобы их не появлялось больше», — цитируют Забелина СМИ.
Также депутат сообщил, что сейчас находится на больничном - после нападения бродячих псов народному избраннику придется две недели восстанавливаться дома.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Самое главный запрет - на спиртное! И то, этот вопрос надо бы "нагуглить", только посерьёзней изучить, возможно и спиртное можно.
Баня? А что баня? У меня страшная рана была, но жить-то хочется так, как хочется. Поэтому просто обёртывал плёнкой и ходил на пляж спокойно и мылся спокойно. Солнце-то тут при чём?! Ну, спорт, может и да. И то, в зависимости от тяжести травмы. Опять же, я со своей травмой и на велике раскатывал и даже в футбол гонял.
Проблема в том, что депутаты у нас - небожители. Депутат у подъезда не вляпается в собачье дерьмо, потому что скорее всего у него дом в элитном поселке за городом, или квартира в элитном ЖК, где появление кучи собачьего говна просто исключено. А если они проблемы не видят - то ее и нет. Ну это я так, о наболевшем.
Депутата не будут прессовать коллекторы, не будут вымогать взятку гайцы, какой-нибудь "крутой и богатый дядя" не подрежет депутата на дороге, депутат не стоит в очередях в медучреждениях и тд и тд и тд. Короче, у них совсем другая жизнь, а управляют они жизнями нашими - и это проблема, ведь они вообще не в курсе наших трудностей и проблем.