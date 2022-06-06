"Будем что-то решать": после того, как депутата искусали бродячие собаки, он вызвал службу отлова и задумался о новом законе

Также депутат сообщил, что вызвал службу отлова. Как позже оказалось, эти же собаки буквально неделей ранее уже кусали человека. И тогда служба отлова либо не доехала, либо выполнила свою работу спустя рукава. Однако теперь слуга народа настроен серьезно и намерен "что-то решать".

«Стаи есть практически в каждом жилом микрорайоне. Сейчас федеральное законодательство устроено так, что их берут, стерилизуют, чипируют и выпускают на то же место, где они жили. Поэтому численность по сути не уменьшается. Если они, конечно, не агрессивные. Агрессивных забирают и пожизненно хранят в приютах, но приюты у нас все практически забиты, поэтому мест там особо нет. Мы депутаты муниципальные, а проблема собак решается на федеральном уровне. Скорее всего что-то будем разрабатывать, по крайней мере по контролю количества животных, чтобы их не появлялось больше», — цитируют Забелина СМИ.

Также депутат сообщил, что сейчас находится на больничном - после нападения бродячих псов народному избраннику придется две недели восстанавливаться дома.