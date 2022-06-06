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"Будем что-то решать": после того, как депутата искусали бродячие собаки, он вызвал службу отлова и задумался о новом законе

"Будем что-то решать": после того, как депутата искусали бродячие собаки, он вызвал службу отлова и задумался о новом законе

Автор:
06 июня 2022 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: бродячие собаки   видео   депутат   животные   закон   максим забелин   собаки   томск   укусили   
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Бездомные животные - бич современных городов России. Согласно законам, бродячих собак можно лишь стерилизовать и снова отпускать на улицу, если нет места в приютах. Поэтому улицы городов заполнены стаями псов, среди которых есть и довольно агрессивные. В этом на собственной шкуре пришлось убедиться депутату томской думы.

Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Депутата томской думы Максима Забелина внезапно искусали бездомные собаки. Причем, довольно серьезно - мужчине пришлось зашивать рану, а еще ему предстоит сделать курс инъекций от бешенства. Депутат в растерянности: как же так? Собаки живут в этом районе лет десять, были смирными, а теперь как взбесились.


Забелин опубликовал фото своих ран в Телеграм-канале и предупредил томичей, чтобы были осторожны.



Также депутат сообщил, что вызвал службу отлова. Как позже оказалось, эти же собаки буквально неделей ранее уже кусали человека. И тогда служба отлова либо не доехала, либо выполнила свою работу спустя рукава. Однако теперь слуга народа настроен серьезно и намерен "что-то решать".


«Стаи есть практически в каждом жилом микрорайоне. Сейчас федеральное законодательство устроено так, что их берут, стерилизуют, чипируют и выпускают на то же место, где они жили. Поэтому численность по сути не уменьшается. Если они, конечно, не агрессивные. Агрессивных забирают и пожизненно хранят в приютах, но приюты у нас все практически забиты, поэтому мест там особо нет. Мы депутаты муниципальные, а проблема собак решается на федеральном уровне. Скорее всего что-то будем разрабатывать, по крайней мере по контролю количества животных, чтобы их не появлялось больше», — цитируют Забелина СМИ.


Также депутат сообщил, что сейчас находится на больничном - после нападения бродячих псов народному избраннику придется две недели восстанавливаться дома.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бродячие собаки   видео   депутат   животные   закон   максим забелин   собаки   томск   укусили   
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15  комментариев
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Ivan Час назад
Как детей покусают - никто не думает. В итоге жизнью и здоровьем детей покупаем "радость" зоозащитников.
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123
zenon 3 минуты назад
Разве люди лучше живут? Беда в том, что люди не сбиваются в стаи. В стае можно прижаться к ближнему согреться, что собаки делают. А виноваты в их собачей жизни люди. Собаки огрызаются, а люди смирились.
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494
HalloFreeSpace 7 минут назад
А почему их нельзя уничтожать ?
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276
Misanthrop75 19 минут назад
"...По бешенству сказали, что можно посмотреть не умрут ли они в ближайшие десять дней, и если нет, то от бешенства можно не ставить, чтобы не было 9 месяцев ограничений на спорт, солнце и бани.
..."
Самое главный запрет - на спиртное! И то, этот вопрос надо бы "нагуглить", только посерьёзней изучить, возможно и спиртное можно.
Баня? А что баня? У меня страшная рана была, но жить-то хочется так, как хочется. Поэтому просто обёртывал плёнкой и ходил на пляж спокойно и мылся спокойно. Солнце-то тут при чём?! Ну, спорт, может и да. И то, в зависимости от тяжести травмы. Опять же, я со своей травмой и на велике раскатывал и даже в футбол гонял.
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45k
Войнов Полчаса назад
Это было поКУШение на депутата.
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45k
Войнов Полчаса назад
Пока он 10 дней будет ждать, не сдохли ли собаки, он может упустить время, в ситуации с бешенством время имеет очень большое значение - бешенство имеет сропроцентную летальность после появления клинических признаков.
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23k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Пусть зоошиза их себе забирает домой. Срок - полгода. Через полгода принять закон что в любую собаку без ошейника можно стрелять как в опасное дикое животное.
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7k
Александр 37 минут назад
Жалко мужика, конечно, покусали сурово. Депутат столкнулся с проблемами простолюдинов... Но это настолько единичный случай, что тенденцией никогда не станет.
Проблема в том, что депутаты у нас - небожители. Депутат у подъезда не вляпается в собачье дерьмо, потому что скорее всего у него дом в элитном поселке за городом, или квартира в элитном ЖК, где появление кучи собачьего говна просто исключено. А если они проблемы не видят - то ее и нет. Ну это я так, о наболевшем.
Депутата не будут прессовать коллекторы, не будут вымогать взятку гайцы, какой-нибудь "крутой и богатый дядя" не подрежет депутата на дороге, депутат не стоит в очередях в медучреждениях и тд и тд и тд. Короче, у них совсем другая жизнь, а управляют они жизнями нашими - и это проблема, ведь они вообще не в курсе наших трудностей и проблем.
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7k
SuperTroll 43 минуты назад
Отдельно взятая домашняя дресированная, воспитанная собака-это друг человека. Бездомные, дикие дворняги сбивающиеся в стаи это опасные хищники, в городе им нет места. Во многом виноваты и городские власти которые бездействуют и зоошизки, которые подкармливают и жалеют "собачек". А потом когда детей они разрывают, все такие "ой а как же это случилось!"
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1k
Шурман 44 минуты назад
Была такая херня в 90тых , шел по району и стая собак , отбился , но увы шрамы на правой руке на всю жизнь как будто бритвой резали или переживали кожу , с годами все меньше видно . Собак тех потом сами прибили , на отлов надежды не было . Было и такое мать пошла с нашим пуделем гулять а на улице кавказец гулял без поводка
короче они посмотрели друг на друга и мой стоял как вкопанный , кавказец подошел и взял его в рот и выплюнул , ветеринар сказал что он ему все органы порвал а на теле даже крови нет
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180
Карл 45 минут назад


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−63
300n 56 минут назад
Пока чиновники сами на грабли не наступят, никто не почешется даже
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235
Тоша 58 минут назад
Вот бы наших главнюков, Махонина с Востриковым, тоже собачки покусали бы
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5k
Алекс Крайчек Час назад
"Искушение депутата"
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2k
Radugananebe Час назад
Ну, правильно. Пока депутат не провалится на дороге в яму, дорогу не отремонтируют. Пока депутата не покусает собака, так и будут стаями шастать. Потому что шкура депутата - не абы какая, не народная.
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