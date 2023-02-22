Пост о мужчинах, который смогут прочувствовать лишь женщины

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О мужчинах сказано довольно много. Часть является правдой, часть не совсем правда, а большая часть информации — так и вовсе ложь. Чтобы окончательно всех запутать и внести сумятицу, был создан данный пост.
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