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Пост о мужчинах, который смогут прочувствовать лишь женщины

Пост о мужчинах, который смогут прочувствовать лишь женщины

Автор:
22 февраля 2023 15:58
Сообщество : Юмор
Метки: Интересные   Прикол   Юмор   мужчины   мужчины и женщины   подборка   
4387
16
О мужчинах сказано довольно много. Часть является правдой, часть не совсем правда, а большая часть информации — так и вовсе ложь. Чтобы окончательно всех запутать и внести сумятицу, был создан данный пост.
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Метки: Интересные   Прикол   Юмор   мужчины   мужчины и женщины   подборка   
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9  комментариев
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28k
Levyathan Час назад
Какой на фиг призрак? Это Скрудж Макдак с долларами в глазах.
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16k
Александр Н. 15 минут назад
Комментарий к фото
Да хрен там. Детство так-же в жопе играет, но сил на игры все меньше и меньше.
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392k
Йожик справедливый 39 минут назад
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22k
Mike Miller 39 минут назад
Комментарий к фото
Это не сиськи. Это призрак обернулся на свою жоппу
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392k
Йожик справедливый 39 минут назад
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Александр Зотов 41 минуту назад
"мужики взрослеют к 50" - но это не точно)
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22k
Mike Miller 43 минуты назад
Комментарий к фото
По поводу трех первых "навыков"))) Часто это три разных мужика)))
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2k
Любушка Час назад
Комментарий к фото
Фигушки!!!! К 80-ти! А потом у них средний возраст.
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