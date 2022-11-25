Невозможное возможно, если действуешь во имя науки

Гомбожаб Цэбекович – уроженец маленького села Урда-Ага в Забайкалье. Родился в 1873 году. Уже с юных лет мальчик демонстрировал острый ум, хорошие способности, и в 7 лет поступил в Агинское приходское училище, где изучал русский и монгольский языки. Продолжил образование в Чите, а затем выбрал Томский университет для получения профессии доктора.

Но от этой идеи его отговорил новый знакомый – Петр Бадмаев, пообещавший, что в качестве востоковеда и дипломата Гомбожаб принесет своей стране гораздо больше пользы.

Парень усиленно взялся за изучение монгольского языка и уехал в Петербург, где поступил на восточный факультет Петербургского университета. Который окончил в 1899 году с золотой медалью.