Выжившая: найденная в море девочка рассказала страшную правду только полвека спустя

В романе женщина написала, что момента гибели родных, к счастью, не видела. Ночью она услышала на палубе шум и поднялась узнать, что происходит. Наверху Терри увидела тела матери и брата, окровавленные, без признаков жизни.

Джулиан, расправившийся с пассажирами и женой, готовил лодку, чтобы сбежать на ней после затопления яхты. Он что-то забыл на палубе и велел девочке подержать привязь. Потом бросился на Терри с ножом, но девочка отпустила верёвку, и сумасшедший капитан ринулся на лодку, чтобы успеть спастись. Тратить время он не стал, рассчитывая, что Терри и так погибнет в море.

Самого Харви спасли на следующий день. Мужчина рассказал историю о внезапном пожаре на яхте, в котором погибли его жена и пассажиры. Хотя рассказ выглядел сомнительным, но оснований не верить Джулиану не было.

Но всё изменилось через четыре дня. Именно столько времени удалось маленькой девочке провести в открытом море в полном одиночестве, без еды и воды, надеясь только на себя и вознося молитвы Богу.