Выжившая: найденная в море девочка рассказала страшную правду только полвека спустя

Путешествие на яхте всей семьёй, убаюкивающий шёпот волн, ласковые солнечные лучи, гармония и умиротворение – можно ли придумать отдых лучше? Но для семьи Дюперро исполнение давней мечты обернулось страшной трагедией.
Знаменитый окулист из Висконсина Артур Дюперро несколько лет копил деньги, чтобы устроить семье действительно роскошный морской отдых. Когда набралась нужная сумма, мужчина зафрахтовал яхту для путешествия по Карибскому морю.
На борт поднялись семь человек: супруги Дюперро, трое их детей и капитан яхты Джулиан Харви с супругой. Но путешествие мечты неожиданно обернулось кошмаром на воде. Джулиан помешался и расправился со всеми пассажирами яхты. Выжила только 11-летняя девочка Терри Джо Дюперро – дочь Артура и Джин. Несчастной довелось своими глазами увидеть погибших родных – мать, отца, сестру и брата.
Девочку нашли в открытом море в 1961 году. И почти полвека Терри Джо хранила молчание. Но всё же решилась открыть миру правду в надежде, что кому-то её история поможет справиться со своими внутренними демонами и пережить горе, потерю или травму.
Она опубликовала книгу «Одна: потерянная в океане», где всё и рассказала. Капитан Харви согласился на поездку не просто так. У него были страшные причины выйти в море. Джулиан наделал долгов. И единственным, по его мнению, способом рассчитаться по обязательствам была страховка, которую он планировал получить за смерть жены Мэри. Но та разгадала замысел мужа и решила бороться, рассказав всё семье Дюперро. Когда капитан понял, что его план провалился, то впал в безумие и начал расправляться со всеми, кто попадался под руку.
В романе женщина написала, что момента гибели родных, к счастью, не видела. Ночью она услышала на палубе шум и поднялась узнать, что происходит. Наверху Терри увидела тела матери и брата, окровавленные, без признаков жизни.
Джулиан, расправившийся с пассажирами и женой, готовил лодку, чтобы сбежать на ней после затопления яхты. Он что-то забыл на палубе и велел девочке подержать привязь. Потом бросился на Терри с ножом, но девочка отпустила верёвку, и сумасшедший капитан ринулся на лодку, чтобы успеть спастись. Тратить время он не стал, рассчитывая, что Терри и так погибнет в море.
Самого Харви спасли на следующий день. Мужчина рассказал историю о внезапном пожаре на яхте, в котором погибли его жена и пассажиры. Хотя рассказ выглядел сомнительным, но оснований не верить Джулиану не было.
Но всё изменилось через четыре дня. Именно столько времени удалось маленькой девочке провести в открытом море в полном одиночестве, без еды и воды, надеясь только на себя и вознося молитвы Богу.
На крошечном плоту она дрейфовала в море, пока девочку не заметили моряки греческого торгового судна. Перед тем, как лишиться чувств, Терри успела шепнуть капитану, кто она такая.
Когда о спасении узнал капитан Харви, он наложил на себя руки. Терри забрали родственники, решившие никогда не напоминать ей о трагичной истории. С ней работали психологи, но, по словам Терри, до сути проблемы они так и не смогли добраться.
Несмотря на время, она так и не смогла стереть из памяти жуткие картины прошлого: окровавленные тела родных, безумный взгляд человека с ножом, палящие лучи солнца, сжёгшего её кожу, ощущение беспомощности и безысходности.
Но Терри всё же нашла в себе силы жить дальше и поделиться своей историей с другими, пусть и десятилетия спустя. Главной целью романа стал посыл, что ни при каких, даже самых сложных жизненных обстоятельствах нельзя сдаваться и опускать руки.
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