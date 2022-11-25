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15 монет и банкнот, которые могут заслуженно считаться самыми необычными деньгами мира

15 монет и банкнот, которые могут заслуженно считаться самыми необычными деньгами мира

Автор:
25 ноября 2022 09:36
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: банкнота   в мире   деньги   монета   необычно   удивительно   фото   
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Во многих странах мира привычно используются традиционные бумажные банкноты и металлические монетки. Они настолько привычны, что их виду не удивляются даже дети. Однако далеко не всегда денежные средства выглядят именно так.

Иногда можно встретить крайне необычные и странные деньги, вид которых одновременно удивляет и смешит. Предлагаем вам взглянуть на некоторые особо любопытные дизайны монеток и бумажных купюр, которые наверняка запомнятся вам надолго.


Доллары Диснея

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С 1987 года в США существуют диснеевские доллары, которыми можно расплачиваться в парках и магазинах имени известного мультипликатора. Главная особенность купюр заключается в том, что в их центре расположены популярные мультяшные герои — Микки и Минни Маус, Гуфи и Дональд Дак.


Самая большая монета в мире


В Австралии в 2012 году выпустили монету номиналом в 1 миллион долларов.


Необычная монета из Танзании. Выполнена в виде бражника мёртвая голова


Серебряная пирамида монетного двора Pobjoy Mint, расположенного в английском городе Тадворт

Выпуск столь необычной монеты приурочили к 70-летию смерти археолога Говарда Картера, который обнаружил гробницу Тутанхамона.


Канадские два доллара красиво светятся в темноте


Три евро с изображением динозавра

Кстати они ещё и светятся в темноте!


Удивительные деньги Сомали в виде гитар

Номинал каждой такой монетки составляет 1 доллар. Их изготовление приурочили к 50-летию зарождения рок-н-ролла. Сомалийцы часто выпускают цветные монеты, приуроченные к каким-либо знаковым событиям.


Необычные формы монет любят не только сомалийцы, но и канадцы

Говорящая монета

Это монгольская монетка стоимостью 500 тугриков. На ней изображён американский президент Джон Кеннеди. Внизу монетки есть маленькая кнопка. Нажав на нее, можно услышать историческую фразу президента: «Я — берлинец».


Монета, внутри которой содержится образец настоящего метеорита

Монета со святой водой

Маленькое государство Пала выпустили необычную монету. Это серебряный доллар с изображением Девы Марии. Внутри монеты содержится крошечный флакон со святой водой, который был взят из святого места в Лурде.


Национальный банк Монголии выпускает необычные монеты с животными и насекомыми


Геометрические 3D-монеты Сомали 

Номинал одной такой монеты составляет 1 доллар.


Соломоновы острова имитировали кубическую памятную монету «Игральная кость»

Пластиковые легальные монеты Приднестровья. Были выпущены в честь 20-летия национальной монеты

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Метки: банкнота   в мире   деньги   монета   необычно   удивительно   фото   
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Летучий Мыш Час назад
В сомали, похоже, и значки зайдут за деньги. А то гитары, пирамидки какие то...
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