Чудесные картины, которые заставят вас всплакнуть от тёплых воспоминаний о детстве

Однако тёплые воспоминания об этом прекрасном времени никогда не сотрутся из нашей памяти.

Московская художница Настасья Чудакова создаёт иллюстрации, взглянув на которые сложно не прослезиться. Ведь её картины на холстах напоминают нам до боли знакомые фрагменты из детства. И от них так и веет теплом, любовью и щепоточкой ностальгией.

«Мамин помощник»