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Чудесные картины, которые заставят вас всплакнуть от тёплых воспоминаний о детстве

Чудесные картины, которые заставят вас всплакнуть от тёплых воспоминаний о детстве

Автор:
25 ноября 2022 08:38
Сообщество : Искусство
Метки: Настасья Чудакова   детство   картины   ностальгия   рисунок   фото   
562
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Детство — это чудесная и беззаботная пора в жизни почти каждого человека. Но, к сожалению, рано или поздно нам всем приходится расставаться с нашими любимыми игрушками и забавами во дворе.

Однако тёплые воспоминания об этом прекрасном времени никогда не сотрутся из нашей памяти.

Московская художница Настасья Чудакова создаёт иллюстрации, взглянув на которые сложно не прослезиться. Ведь её картины на холстах напоминают нам до боли знакомые фрагменты из детства. И от них так и веет теплом, любовью и щепоточкой ностальгией.


«Мамин помощник»

×
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Если в детстве не хватало мелочи на жвачку, её всегда можно было найти под ковром 😅


«От простуды с любовью»

Для кого-то многофункциональная картошка в детстве была сущим наказанием, а для других — настоящим спасением в борьбе с простудой.


«Завтрак»


«Посиделки»

Эта малышка точно может чувствовать себя как за каменной стеной!


«Где домашка?»

«Мою тетрадку съела собака» — подготовленная отговорка для учителя, которая иногда оказывалась чистой правдой.


«Чистый четверг» на новый лад


Покатушки на санках


«Пора»

Ох уж это незабываемое чувство предвкушения перед Новым годом — увидеть поскорее, какая же в этот раз будет ёлка. Пушистая или не очень? Высокая или низкая? А пахнуть елью она будет так же, как и предыдущая?


«Новый кумир»


«Последний герой!»

Главное в этом деле — не мешкать, раз и всё!


«Первая помощь»


И рана — не помеха, когда у тебя есть это чудо-растение!


«Полкаша ждёт»


«Разбойники»


«Страна Чудес»

Зачем чистые листы бумаги, когда всегда были замечательные, но слегка скучноватые обои на стенах?


«Большой Снежный над нами»

Утро

«Домашнее задание»

Источник:

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Метки: Настасья Чудакова   детство   картины   ностальгия   рисунок   фото   
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1k
ChePaev 2 часа назад
Спасибо, позеленил
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−6
Bolo Yang 48 минут назад
Вот чего мы потеряли-это радость от жизни и душевный покой!
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−3
Охотник 54 минуты назад
Ностальгично...
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4k
brotherirk 56 минут назад
Это афигенно у меня нет слов, чтобы описать ассоциации!
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51k
smakido Час назад
Что -то в глаза попало!...
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3k
YaNa 2 часа назад
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YaNa 2 часа назад
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