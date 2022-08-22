Почему раньше в каждой второй квартире стояло пианино

Далее со слов автора:

Несколько лет назад ездили на отдых с женой. В холле отеля стоял большой концертный рояль. Пришлось задержаться у стойки пока оформляли документы. Вдруг молодой человек, в шортах и майке (явно из отдыхающих), садится за рояль и начинает играть пьесу Л.В.Бетховена «К Эльзе».

Это было так неожиданно, что все, кто был в зале на минуту замерли. Когда он закончил, и направился к выходу я заговорил с ним. Оказалось, что Руслан окончил музыкальную школу и ему нравится иногда музицировать. Когда он был маленьким, мама, чтобы отвадить сына от плохой компании, отдала его в музыкальную школу.

Фортепиано было предметом роскоши. В каждой второй квартире оно стояло на почетном месте. Когда счастливые родители привозили инструмент к подъезду, то поднимали его на этаж несколько крепких мужчин-соседей.

Следующая проблема - найти хорошего настройщика. Из-за большой популярности пианино они были нарасхват. Девчонки занимались музыкой с большим желанием. Мальчишки же шли на музыку как на пытку и страшно завидовали нам, беззаботно играющим во дворе в футбол.