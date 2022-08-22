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Почему раньше в каждой второй квартире стояло пианино

Почему раньше в каждой второй квартире стояло пианино

Автор:
22 августа 2022 11:08
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Музыка   Пианино   детство   инстурмент   ностальгия   факты   фото   
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Во времена моего детства отдавать детей в музыкальную школу было признаком интеллигентности и достатка. Несмотря на платное обучение и стоимость инструмента родители старались запихнуть несчастных чад в музыкалку.

Далее со слов автора:

Несколько лет назад ездили на отдых с женой. В холле отеля стоял большой концертный рояль. Пришлось задержаться у стойки пока оформляли документы. Вдруг молодой человек, в шортах и майке (явно из отдыхающих), садится за рояль и начинает играть пьесу Л.В.Бетховена «К Эльзе».

Это было так неожиданно, что все, кто был в зале на минуту замерли. Когда он закончил, и направился к выходу я заговорил с ним. Оказалось, что Руслан окончил музыкальную школу и ему нравится иногда музицировать. Когда он был маленьким, мама, чтобы отвадить сына от плохой компании, отдала его в музыкальную школу.


Фортепиано было предметом роскоши. В каждой второй квартире оно стояло на почетном месте. Когда счастливые родители привозили инструмент к подъезду, то поднимали его на этаж несколько крепких мужчин-соседей.

Следующая проблема - найти хорошего настройщика. Из-за большой популярности пианино они были нарасхват. Девчонки занимались музыкой с большим желанием. Мальчишки же шли на музыку как на пытку и страшно завидовали нам, беззаботно играющим во дворе в футбол.

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Музыку ненавидели не только нерадивые ученики музыкальной школы, но и соседи. За стенкой нашей спальни у соседей стояло фортепиано. На нем училась играть Лариска. Каждое утро, перед работой, ее будила мать и заставляла разрабатывать руки и учить гаммы.

Моя кровать стояла у стенки. Я просыпался от ненавистных гамм. Яростно стучал в стену кулаками. Но эта противная девчонка только усерднее била по клавишам. К моему счастью эта пытка длилась недолго – Лариска оказалась неспособной к музыке, и мама отдала ее в балетную студию.

В нашем классе училась девочка Люда. Ее мама - настоящая музыкальная фанатка. Она отдала дочь в музыкальную школу сразу на две специальности: фортепиано и скрипка. Мама активно пыталась приобщить одноклассников дочери к искусству. Два раза в год она приглашала нас на домашние концерты к себе домой.

Мы дружно приходили в гости, но не для того, чтобы услышать фортепианные или скрипичные этюды, а потому, что в конце нас угощали чаем с тортом и фруктами.

На встрече выпускников увидел Людмилу. Она стала профессиональным музыкантом, играет в оркестре областного музыкального театра и преподает в музыкальной школе. Мы начали часто общаться. С годами она стала похожей на свою мать. Много рассказывала о композиторах и их творениях, объяснила, как слушать музыку и как ее понимать.

Жаль, что я узнал об этом слишком поздно. Хотя я сейчас с удовольствием слушаю классическую инструментальную музыку.

Моя племянница тоже занималась в музыкальной школе. Дома стояло огромное черное фортепиано. Идея отдать Ирину на музыку принадлежала бабушке. Девочке вначале там очень нравилось, но с новым преподавателем у нее не сложились отношения и, после трех лет учебы, она забросила школу.

Еще долго инструмент стоял в ее комнате. Она время от времени играла на нем для души, даже пыталась что-то сочинять. Затем подарила пианино своей крестнице. А сейчас скучает. Собирается купить компактный электронный инструмент.

Сейчас дети не очень стремятся учиться музыке. Много разных спортивных секций, творческих коллективов – занимайся чем душе угодно. В квартирах редко увидишь классическое фортепиано. Если кто и занимается музыкой, то у него более компактные электронные инструменты.

На «Барахолке» советское пианино в рабочем состоянии можно забрать бесплатно, но с условием самовывоза, или за символическую сумму. Странное дело - из тех, кто учился в музыкальной школе, пусть даже ее не окончил, никто не пожалел о затраченном времени.

Инструмент как магнитом притягивает бывших «несчастных» учеников музыкалок – мой новый знакомый тому пример.

А может быть это не любовь к музыке, а ностальгия?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Музыка   Пианино   детство   инстурмент   ностальгия   факты   фото   
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8  комментариев
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25
Андрей Л Час назад
Теперь в каждой квартире есть перфоратор!
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15k
Александр 13 минут назад
Ссылка coub.com
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30k
Slonyash Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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408
ChePaev Полчаса назад
Пля, Бог миловал и я миновал этого родительского дибилизма заставлять детей насильно заниматься музыкой, потому что это как им кажется, детям нужно. Как вспомню некоторые мои однклассники которые по родительской дури после школы вечером, после того как сделали уроки, ходили еще в музыкальную школу. Как летом их несчастных вместо того чтобы с нами бегать в футбол или кататься на великах(мопедах) и купаться на речке, заставляли сидеть дома и разучивать музыкальные произведения, зданные на лето в музшколе. И самое главное: - хоть кто то из них потом стал музыкантом, пошел учиться в консерваторию? Нет. Полоумные родители просто украли у детей их счастливое время и отбили у них тягу к музыке насильственной учебой.
Моя жена со своей сестрой именно через все это и прошли, их заставляли родители заниматься музыкой, посещать музшколу после уроков в основной школе, купили им фортепиано домой и полностью отбили у них желание больше заниматься музыкой. Игра на музыкальных инструментах до сих пор у них вызывает отвращение.
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9k
Izrin Maria Полчаса назад
Уроки музыки пригодились.
Пришлось как-то статистические данные в комп "вбивать". Часа четыре подряд. И пальцы не устали.
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1k
xannar 44 минуты назад
Я вот как раз "несчастное чадо", потому что в детстве это ваше фортепиано терпеть не могла, но родители заставляли. Конечно же, в итоге ничему не научилась, потому что "через нехочу" это всё вызывает только ещё большее отторжение. Я не была лентяйкой, напротив - просто интересы были совершенно другие: я просилась в турклуб, в конно-спортивную школу, но это же "очень опасно" и вообще "тыжедевочка".
При этом моя подружка серьёзно занималась музыкой - у неё и кларнет был, и виолончель, и вроде даже скрипка. И вроде всё неплохо шло. Но после школы оказалось, что и у неё никакого интереса к музыке нет - всё это забросилось в один миг.
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6k
Tim_G Час назад
это где такое было что прям в каждой?
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6k
workmen77 Час назад
Чтобы держать пианино в хорошем состоянии, нужно еще как минимум раз в полгода его настраивать.
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