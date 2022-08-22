Почему раньше в каждой второй квартире стояло пианино

Во времена моего детства отдавать детей в музыкальную школу было признаком интеллигентности и достатка. Несмотря на платное обучение и стоимость инструмента родители старались запихнуть несчастных чад в музыкалку.
Далее со слов автора:
Несколько лет назад ездили на отдых с женой. В холле отеля стоял большой концертный рояль. Пришлось задержаться у стойки пока оформляли документы. Вдруг молодой человек, в шортах и майке (явно из отдыхающих), садится за рояль и начинает играть пьесу Л.В.Бетховена «К Эльзе».
Это было так неожиданно, что все, кто был в зале на минуту замерли. Когда он закончил, и направился к выходу я заговорил с ним. Оказалось, что Руслан окончил музыкальную школу и ему нравится иногда музицировать. Когда он был маленьким, мама, чтобы отвадить сына от плохой компании, отдала его в музыкальную школу.
Фортепиано было предметом роскоши. В каждой второй квартире оно стояло на почетном месте. Когда счастливые родители привозили инструмент к подъезду, то поднимали его на этаж несколько крепких мужчин-соседей.
Следующая проблема - найти хорошего настройщика. Из-за большой популярности пианино они были нарасхват. Девчонки занимались музыкой с большим желанием. Мальчишки же шли на музыку как на пытку и страшно завидовали нам, беззаботно играющим во дворе в футбол.
Музыку ненавидели не только нерадивые ученики музыкальной школы, но и соседи. За стенкой нашей спальни у соседей стояло фортепиано. На нем училась играть Лариска. Каждое утро, перед работой, ее будила мать и заставляла разрабатывать руки и учить гаммы.
Моя кровать стояла у стенки. Я просыпался от ненавистных гамм. Яростно стучал в стену кулаками. Но эта противная девчонка только усерднее била по клавишам. К моему счастью эта пытка длилась недолго – Лариска оказалась неспособной к музыке, и мама отдала ее в балетную студию.
В нашем классе училась девочка Люда. Ее мама - настоящая музыкальная фанатка. Она отдала дочь в музыкальную школу сразу на две специальности: фортепиано и скрипка. Мама активно пыталась приобщить одноклассников дочери к искусству. Два раза в год она приглашала нас на домашние концерты к себе домой.
Мы дружно приходили в гости, но не для того, чтобы услышать фортепианные или скрипичные этюды, а потому, что в конце нас угощали чаем с тортом и фруктами.
На встрече выпускников увидел Людмилу. Она стала профессиональным музыкантом, играет в оркестре областного музыкального театра и преподает в музыкальной школе. Мы начали часто общаться. С годами она стала похожей на свою мать. Много рассказывала о композиторах и их творениях, объяснила, как слушать музыку и как ее понимать.
Жаль, что я узнал об этом слишком поздно. Хотя я сейчас с удовольствием слушаю классическую инструментальную музыку.
Моя племянница тоже занималась в музыкальной школе. Дома стояло огромное черное фортепиано. Идея отдать Ирину на музыку принадлежала бабушке. Девочке вначале там очень нравилось, но с новым преподавателем у нее не сложились отношения и, после трех лет учебы, она забросила школу.
Еще долго инструмент стоял в ее комнате. Она время от времени играла на нем для души, даже пыталась что-то сочинять. Затем подарила пианино своей крестнице. А сейчас скучает. Собирается купить компактный электронный инструмент.
Сейчас дети не очень стремятся учиться музыке. Много разных спортивных секций, творческих коллективов – занимайся чем душе угодно. В квартирах редко увидишь классическое фортепиано. Если кто и занимается музыкой, то у него более компактные электронные инструменты.
На «Барахолке» советское пианино в рабочем состоянии можно забрать бесплатно, но с условием самовывоза, или за символическую сумму. Странное дело - из тех, кто учился в музыкальной школе, пусть даже ее не окончил, никто не пожалел о затраченном времени.
Инструмент как магнитом притягивает бывших «несчастных» учеников музыкалок – мой новый знакомый тому пример.
А может быть это не любовь к музыке, а ностальгия?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Моя жена со своей сестрой именно через все это и прошли, их заставляли родители заниматься музыкой, посещать музшколу после уроков в основной школе, купили им фортепиано домой и полностью отбили у них желание больше заниматься музыкой. Игра на музыкальных инструментах до сих пор у них вызывает отвращение.
Пришлось как-то статистические данные в комп "вбивать". Часа четыре подряд. И пальцы не устали.
При этом моя подружка серьёзно занималась музыкой - у неё и кларнет был, и виолончель, и вроде даже скрипка. И вроде всё неплохо шло. Но после школы оказалось, что и у неё никакого интереса к музыке нет - всё это забросилось в один миг.