“Ты вечно ищешь повода ничего не делать”: как тренер сломал жизнь гимнастке Елене Мухиной

“Я сделала, упала и не понимаю – что это ко мне все бегут? Хочу встать, а встать не могу, но голова ясная. Хочу рукой пошевелить – не могу. И тут просто так подумала и сказала себе: это катастрофа”.

К сожалению, она раскрылась на долю секунды раньше, чем это было необходимо. И получила перелом позвоночника с повреждением спинного мозга. Девушка была на пороге смерти и чтобы провести операцию из Москвы приехал профессор Аркадий Лившиц. Он спас Лене жизнь, но она стала инвалидом: руки и ноги были полностью парализованы.

После этого она долгие годы осваивала другую гимнастику - лечебную. А её наставником стала Нина Лебедева, методист по массажу. И Лена начала новую борьбу, на этот раз уже за то, чтобы хоть немного пошевелить пальцами.

Однажды к ней пришел представитель спортивной организации, а на следующий день в прессе появилась заметка: «Когда я вошел в палату, Лена лежала на животе, читала газету и плакала».

Дело в том, что тогда Лена как раз делала комплекс упражнений и ей было адски больно. А газету постелили для того, чтобы она не намочила простыню. И всё же это дало эффект: через какое-то время Мухина смогла сидеть в инвалидном кресле, держать ложку и даже чуть-чуть писать. Но на этом её беды не закончились: к инвалидности добавились и проблемы с почками. А упрямая девушка все равно решила не сдаваться и 26 лет боролась со страшными недугами.

А в 46 лет она скончалась от сердечной недостаточности.