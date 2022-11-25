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“Ты вечно ищешь повода ничего не делать”: как тренер сломал жизнь гимнастке Елене Мухиной

“Ты вечно ищешь повода ничего не делать”: как тренер сломал жизнь гимнастке Елене Мухиной

Автор:
25 ноября 2022 01:33
Сообщество : RealFishki
Метки: Елена Мухина   СССР   Спортивная гимнастика   Травма   Чемпионат Европы   инвалидное кресло   инвалидность   михаил клименко   олимпиада   тренер   
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Это была одна из самых ярких спортсменок СССР. Она сама приучила всех к тому, что может вытерпеть боль, изматывающие тренировки, травмы и усталость. Но в какой-то момент всё пошло не так.

О Елене написано и сказано немало. И совершенно заслуженно - она была выдающимся атлетом, про таких говорят “от бога”. К сожалению, её карьера закончилась на самом пике.

Она появилась на свет в 1960 году. Из-за семейной трагедии погибла её мать, отец девочку бросил и малютку воспитывала бабушка. В спорт Елена пришла сравнительно поздно и случайно - на урок в школу пришла тренер из секции и спросила, не хочет ли кто-нибудь прийти на пробное занятие. Мухина была в первых рядах.

Её первым тренером стал Александр Эглит - добрый и заботливый человек. Под его руководством Мухина стала кандидатом в мастера спорта в 14 лет. И перешла к другому наставнику - Михаилу Клименко. Вот он уже был из совершенно другого теста.

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Он сразу приметил талантливую девчонку и решил, что в его руки попала будущая звезда. И начал её тренировать с совершенно дикими нагрузками. Через год Елена получила первую серьезную травму: отрыв остистых отростков шейных позвонков. Врачи надели ей фиксирующий ошейник и потребовали, чтобы девушка соблюдала полный покой. Тем не менее, как только Лена немного пришла в себя, Клименко каким-то чудом смог договориться с докторами - он забирал Мухину из больницу и вез на тренировки. Все боялся, что из-за простоя она потеряет форму.

В 1975 году в гимнастике блистала румынская спортсменка Нади Коменачи. Она стала абсолютной чемпионкой Европы, а в следующем году завоевала пять медалей на Олимпиаде в Монреале. Три из них были золотыми.

Победить её было нереально. Но Лена эта сделала: на чемпионате Европы 1977 года Мухина взяла три золотые медали и вырвала первое место из рук упрямой румынки. Та даже покинула соревнования ещё до их окончания.

Вскоре Мухина стала готовиться к чемпионату мира. И на одной из тренировок ударилось боком о жердь - так сильно, что она расщепилась. Боль была жуткой, девушка чуть не потеряла сознание. Минут десять поседела на матах, а потом подошла и сказала тренеру, что сейчас тренироваться уже не может. А Клименко ответил: “Ты вечно ищешь повода ничего не делать”. И Лена снова пошла к снарядам.

Мухина быстро поняла, что Клименко жаловаться бесполезно. Он просто не слышал её слов о боли, усталости и травмах. И продолжал гнать вперед. На одном из занятий она выбила большой палец на руке, но даже не подала виду - вправила его и продолжила упражнения. В 1979 году сломала ногу, но и тогда не остановила тренировки, но уже в гипсе. От нагрузки кости разошлись и гипс пришлось накладывать заново.

“Клименко всегда нервничал перед соревнованиями, дёргал меня. Наверное потому, что прекрасно понимал, что его собственная карьера и благополучие зависят от того, попаду я в сборную или нет. Я же относилась к тренировкам крайне ответственно. Бывали случаи, когда, чтобы согнать лишний вес, бегала по ночам, а утром шла в зал. При этом мне постоянно приходилось выслушивать, что я быдло и должна быть счастлива, что на меня обратили внимание и дали мне шанс”.

Накануне Олимпиады Лена тренировалась в Минске, была совершенно измотана, да ещё и давали знать о себе многочисленные травмы. На отборочных её результаты упали, тогда Клименко решил усилить интенсивность тренировок и усложнить программу. Это было чистое безумие - времени не было, здоровье Елены пошатнулось, не было ни прежней сноровки, ни координации, но ему было всё равно.

Тренеру надо было по делам улететь в Москву и он оставил Лену, велев ей тренироваться “в яму”. Это прыжки в бассейн с поролоном. После положенного цикла, Мухина решила добавить и пошла отрабатывать элементы на помосте.

И упала. Тут же отнялись руки и ноги.

“Я сделала, упала и не понимаю – что это ко мне все бегут? Хочу встать, а встать не могу, но голова ясная. Хочу рукой пошевелить – не могу. И тут просто так подумала и сказала себе: это катастрофа”.

К сожалению, она раскрылась на долю секунды раньше, чем это было необходимо. И получила перелом позвоночника с повреждением спинного мозга. Девушка была на пороге смерти и чтобы провести операцию из Москвы приехал профессор Аркадий Лившиц. Он спас Лене жизнь, но она стала инвалидом: руки и ноги были полностью парализованы.

После этого она долгие годы осваивала другую гимнастику - лечебную. А её наставником стала Нина Лебедева, методист по массажу. И Лена начала новую борьбу, на этот раз уже за то, чтобы хоть немного пошевелить пальцами.

Однажды к ней пришел представитель спортивной организации, а на следующий день в прессе появилась заметка: «Когда я вошел в палату, Лена лежала на животе, читала газету и плакала».

Дело в том, что тогда Лена как раз делала комплекс упражнений и ей было адски больно. А газету постелили для того, чтобы она не намочила простыню. И всё же это дало эффект: через какое-то время Мухина смогла сидеть в инвалидном кресле, держать ложку и даже чуть-чуть писать. Но на этом её беды не закончились: к инвалидности добавились и проблемы с почками. А упрямая девушка все равно решила не сдаваться и 26 лет боролась со страшными недугами.

А в 46 лет она скончалась от сердечной недостаточности.

Через год после смерти Мухиной на тот свет отправился и тренер Клименко. За все это время он так ни разу её и не навестил. Даже не позвонил по телефону - просто вычеркнул Лену как отработанный материал.

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Метки: Елена Мухина   СССР   Спортивная гимнастика   Травма   Чемпионат Европы   инвалидное кресло   инвалидность   михаил клименко   олимпиада   тренер   
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3  комментария
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2k
RaiJu Час назад
Спорт это не жизнь, спорт это смерть. Спортом надо заниматься на любительском уровне.
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14k
MrForstd Полчаса назад
А не заставлял бы, чемпионкой бы тоже стала? Думается хрен там плавал. Только напряжённая работа делает тебя лучшим и каждый сам для себя решает как сильно готов себя истязать.
"Тренеру надо было по делам улететь в Москву и он оставил Лену, велев ей тренироваться “в яму”. Это прыжки в бассейн с поролоном. После положенного цикла, Мухина решила добавить и пошла отрабатывать элементы на помосте." - Тут тренер то причём? Может он и перестал с ней общаться, что его не послушала и перегнула и испортила этим всё, у всех обиды могут быть, мы тут пару фраз за пару минут прочитали сделали выводы, а он столько лет её тренировал. Чёт стало модно сейчас во всём мужиков обвинять, если до наших дней дожили глядишь и про харассмент обвинений напридумывали бы.
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1k
Змей Горыныч 2 часа назад
В женской спортивной гимнастики и тогда и сейчас тёмные вещи творятся. Да и в фигурном катании тоже
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