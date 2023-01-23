17 туалетных комнат, в которых легко забыть зачем пришёл

Предпочтения в дизайне санузлов зависят от культуры, вкусов и даже убеждений каждого человека. Но оформление туалетных комнат в этом посте достигло предела “креативности”. Некоторые из них великолепны, но большинство могут отбить всю охоту ими воспользоваться.

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Футуристично 0 Источник:

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Музыкальный дизайн 0 Источник:

Твори 0 Источник:

С видом на Гонконг 0 Источник:

Похоже на гравицаппу 0 Источник:

Ракушка-писсуар 0 Источник:

Туалет очень делового человека 0 Источник:

Игроманы могут не отрываться от любимой игры 0 Источник:

Говорят, что рыбки хорошо успокаивают 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Для любителей острых ощущений 0 Источник:

Только для следящих за своим весом 0 Источник:

Общественный туалет, когда тебя не видно, а ты видишь всё вокруг 0 Источник:

Невероятные пейзажи 0 Источник:

Полностью золотой туалет 0 Источник: