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17 туалетных комнат, в которых легко забыть зачем пришёл

17 туалетных комнат, в которых легко забыть зачем пришёл

Автор:
23 января 2023 22:22
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Культура   Туалетные   дизайн   забыты   комнаты   креативность   санузел   
1926
17
Предпочтения в дизайне санузлов зависят от культуры, вкусов и даже убеждений каждого человека. Но оформление туалетных комнат в этом посте достигло предела “креативности”. Некоторые из них великолепны, но большинство могут отбить всю охоту ими воспользоваться.
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Метки: Культура   Туалетные   дизайн   забыты   комнаты   креативность   санузел   
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turyst 43 минуты назад
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Viktor Полчаса назад
А я отливал вот в таком туалете, только стекло было полукруглое, как красная линия, поливаешь прямо на телики, не вру.

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