17 туалетных комнат, в которых легко забыть зачем пришёл

1926
17
Предпочтения в дизайне санузлов зависят от культуры, вкусов и даже убеждений каждого человека. Но оформление туалетных комнат в этом посте достигло предела “креативности”. Некоторые из них великолепны, но большинство могут отбить всю охоту ими воспользоваться.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Зеркало в санузле может вас удивить!
- На Airbnb за $200 за ночь сдаётся жильё в форме громадной картофелины
- Ванные комнаты и туалеты, дизайнер которых явно был не в себе
- Девушка увидела на сайте объявлений комнату с загадкой. Теперь все гадают, как из неё выйти
- 15 крутых идей, как можно быстро и недорого преобразить ванную комнату
Новости партнёров