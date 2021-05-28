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Вот за такие снимки знаменитости не любят папарацци!

Вот за такие снимки знаменитости не любят папарацци! (31 фото)

Автор:
28 мая 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезде не повезло   звезды   знаменитости   неудачное фото   папарацци   снимки   шоу бизнес   
4970
31
На то и папарацци, чтобы звезды не дремали! Бесцеремонные фотографы выслеживают знаменитостей в самых пикантных ситуациях - и тут как тут со своими камерами! В этой подборке - снимки, которые известные люди явно не хотели бы выкладывать на всеобщее обозрение.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезде не повезло   звезды   знаменитости   неудачное фото   папарацци   снимки   шоу бизнес   
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9  комментариев
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Кейт Мидлтон, сразу видно аристократическое воспитание.
Даже присела по-королевски элегантно.
Умница!
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5k
инопланетный гость 42 минуты назад
Как так то. Получается, что знаменитости тоже обычные люди. А я то думал, что они круглосуточно выглядят как на обложках журналов.
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1k
vit34 43 минуты назад
Да пох,все мы люди,все мы человеки!
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13k
Роман Час назад
Я так понимаю, папарацци интересуют только промежности знаменитостей
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1k
Dusser Час назад
Все мы люди.
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155k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
полнейший харассмент...на электростул
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8k
Касьян Пуздой 2 часа назад
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