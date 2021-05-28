Вот за такие снимки знаменитости не любят папарацци!

На то и папарацци, чтобы звезды не дремали! Бесцеремонные фотографы выслеживают знаменитостей в самых пикантных ситуациях - и тут как тут со своими камерами! В этой подборке - снимки, которые известные люди явно не хотели бы выкладывать на всеобщее обозрение.

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Ковыряйтесь на здоровье, Ваше Величество! 0 Источник: Королеву Елизавету папарацци подловили на скачках в Виндзоре, вполне простонародно ковыряющей в носу. Скачки обычно проходят в мае, а май - сезон аллергии. Может, у Ее Величества аллергия на пыльцу?

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Бритни Спирс забыла причесаться 0 Источник: Понятно, что Бритни идет в магазин - но перед выходом ей стоило хотя бы причесаться.

Джастин Бибер и руки-крюки 0 Источник: Поклонница попросила Бибера о селфи, тот любезно согласился - но телефон девушки выскользнул из рук звезды. Интересно, возместил ли Бибер своей фанатке разбитый телефон?

Линдси Лохан зажигает 0 Источник: Линдси Лохан - совсем не пай-девочка, и ее загулы уже много лет назад вошли в легенды. Но такой снимок - редкость даже для нее!

Патриция Аркетт рано расслабилась 0 Источник: Актрисе Патриции Аркетт уже 53, и узкие джинсы явно давят ей на бока. Видимо, в машине она считала себя в безопасности и решщила расстегнуть молнию, чтобы расслабиться. Но шустрый папарацци все же подловил ее в краткий миг между машиной и домом.

Леонардо ди Каприо: неспортивно 0 Источник: Посолидневший Лео ди Каприо с его брюшком весьма забавно выглядит на спортплощадке. Только папарацци мог показать нам это!

Бритни Спирс: тайна спортивных штанов 0 Источник: Что это Бритни пролила себе между ног? - как бы интересуется папарацци.

Белла Хадид : оступившая 0 Источник: Туфли и сапоги моделей на высоченных каблуках не созданы для того, чтобы ходить. И вот вам документальное доказательство!

Канье Уэст: сплошное неприличие 0 Источник: Кажется, Канье Уэст потерял голову от жары. А может, он решил, что все будут смотреть на Ким Кардашьян, и никто не увидщит, как он проветривает бедра? В любом случае, он прогадал.

Кейт Миддлтон: ни туда, ни сюда 0 Источник: Охрана герцигини Кейт явно недосмотрела, и она попала в плен к ливневой канализации.

Пэрис Хилтон: хорошо сидим! 0 Источник: Светская львица известна любовью к разгульным вечеринкам, но здесь она превзошла саму себя!

Адам Сэндлер: пикантная деталь! 0 Источник: Когда однажды у Адама Сэндлера на улице неожиданно расстегнулась молния на брюках, папарацци запечатлели каждую секунду этой маленькой истории.

Кэтрин Хейгл: все, что скрыто 0 Источник: Во время съемок в сериале "Сомнение" актрисе пришлось переодеваться так срочно, что обслуживающий персонал не успел даже поставить ширму. А папарацци тут как тут!

Стивен Тайлер: ням-ням! 0 Источник: Рок-звезда питает детскую слабость к попкорну? Зафиксировано!

Пенелопа Круз: поскользнулся, упал, очнулся - папарацци! 0 Источник:

Тейлор Свифт: еще одна жертва скользких полов 0 Источник: Певица и актриса поскользнулась на лестнице, а папарацци тут как тут!

Мадонна и пицца 0 Источник: Кажется, певица готова съесть не только вредную еду, но и замеченного человека с фотоаппаратом!

Робин Тик: не так прост, ка кажется 0 Источник: Робин поет романтические песни, но его шаловливым ручонкам, оказывается, не до романтики!

Николь Ричи: человек-паук 0 Источник: Николь так потешно споткнулась, что папарацци не смог пройти мимо.

Джессика Альба: коварный ветер 0 Источник:

Эмма Уотсон: непорядок в одежде 0 Источник:

Сальма Хайек: спотыкашки 0 Источник:

Леди Гага: чертовы каблуки! 0 Источник:

Элизабет Олсен: ветреница 0 Источник:

Мэрайя Кэри: полет с лестницы 0 Источник:

Ферджи: слишком жарко или туалет заперт? 0 Источник:

Эшли Грэм: немного слишком смело 0 Источник:

Винс Вон: ням-ням! 0 Источник:

Бейли Нобл: еще одна жертва ветра 0 Источник: