Вот за такие снимки знаменитости не любят папарацци!

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На то и папарацци, чтобы звезды не дремали! Бесцеремонные фотографы выслеживают знаменитостей в самых пикантных ситуациях - и тут как тут со своими камерами! В этой подборке - снимки, которые известные люди явно не хотели бы выкладывать на всеобщее обозрение.
Ковыряйтесь на здоровье, Ваше Величество!
Королеву Елизавету папарацци подловили на скачках в Виндзоре, вполне простонародно ковыряющей в носу. Скачки обычно проходят в мае, а май - сезон аллергии. Может, у Ее Величества аллергия на пыльцу?
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Бритни Спирс забыла причесаться
Понятно, что Бритни идет в магазин - но перед выходом ей стоило хотя бы причесаться.
Джастин Бибер и руки-крюки
Поклонница попросила Бибера о селфи, тот любезно согласился - но телефон девушки выскользнул из рук звезды. Интересно, возместил ли Бибер своей фанатке разбитый телефон?
Линдси Лохан зажигает
Линдси Лохан - совсем не пай-девочка, и ее загулы уже много лет назад вошли в легенды. Но такой снимок - редкость даже для нее!
Патриция Аркетт рано расслабилась
Актрисе Патриции Аркетт уже 53, и узкие джинсы явно давят ей на бока. Видимо, в машине она считала себя в безопасности и решщила расстегнуть молнию, чтобы расслабиться. Но шустрый папарацци все же подловил ее в краткий миг между машиной и домом.
Леонардо ди Каприо: неспортивно
Посолидневший Лео ди Каприо с его брюшком весьма забавно выглядит на спортплощадке. Только папарацци мог показать нам это!
Бритни Спирс: тайна спортивных штанов
Что это Бритни пролила себе между ног? - как бы интересуется папарацци.
Белла Хадид : оступившая
Туфли и сапоги моделей на высоченных каблуках не созданы для того, чтобы ходить. И вот вам документальное доказательство!
Канье Уэст: сплошное неприличие
Кажется, Канье Уэст потерял голову от жары. А может, он решил, что все будут смотреть на Ким Кардашьян, и никто не увидщит, как он проветривает бедра? В любом случае, он прогадал.
Кейт Миддлтон: ни туда, ни сюда
Охрана герцигини Кейт явно недосмотрела, и она попала в плен к ливневой канализации.
Пэрис Хилтон: хорошо сидим!
Светская львица известна любовью к разгульным вечеринкам, но здесь она превзошла саму себя!
Адам Сэндлер: пикантная деталь!
Когда однажды у Адама Сэндлера на улице неожиданно расстегнулась молния на брюках, папарацци запечатлели каждую секунду этой маленькой истории.
Кэтрин Хейгл: все, что скрыто
Во время съемок в сериале "Сомнение" актрисе пришлось переодеваться так срочно, что обслуживающий персонал не успел даже поставить ширму. А папарацци тут как тут!
Тейлор Свифт: еще одна жертва скользких полов
Певица и актриса поскользнулась на лестнице, а папарацци тут как тут!
Мадонна и пицца
Кажется, певица готова съесть не только вредную еду, но и замеченного человека с фотоаппаратом!
Робин Тик: не так прост, ка кажется
Робин поет романтические песни, но его шаловливым ручонкам, оказывается, не до романтики!
Николь Ричи: человек-паук
Николь так потешно споткнулась, что папарацци не смог пройти мимо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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