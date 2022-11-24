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25 фотографий звезд без фильтров и ретуши

25 фотографий звезд без фильтров и ретуши

Автор:
24 ноября 2022 17:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: без макияжа   без фильтров   звезды   звезды без косметики   звезды без макияжа   звезды без макияжа и фотошопа   звезды без фотошопа   знаменитости   известные женщины   шоу бизнес   
2308
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Известные актрисы, певицы, телеведущие, модели мало чем отличаются от обычных женщин, если посмотреть на их фотографии без макияжа и фотошопа. Там и растяжки, и морщины, и шрамы, и целлюлит — в общем, все это очень далеко от идеальной картинки из журнала. Зато на этих снимках они живые и настоящие.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: без макияжа   без фильтров   звезды   звезды без косметики   звезды без макияжа   звезды без макияжа и фотошопа   звезды без фотошопа   знаменитости   известные женщины   шоу бизнес   
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10  комментариев
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33k
Korolev Час назад
Комментарий к фото
Серена без фотошопа...
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2k
SHAGREEN 14 минут назад
Вообще часто хочется увидеть ту или иную красивую женщину без макияжа в её естественной красоте, но зачем тут эти плюс сайз минус мой глаз Х. З.
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Диазка и Дрю классные!
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31k
Snork Snorkoff 44 минуты назад
Молодость - лучшая косметика и фотошоп, но увы..
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14k
Majul 45 минут назад
Хватит называть толстых теток моделями плюс сайз. Что за ересь. Хочет фоторафироваться, пожалуйста, но никак не "модель". Манекенщица для показа одежды для полных людей максимум.
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1k
Сергей 52 минуты назад
Кто все эти люди? Честно, я знаю только троих.
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