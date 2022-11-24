25 фотографий звезд без фильтров и ретуши

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Известные актрисы, певицы, телеведущие, модели мало чем отличаются от обычных женщин, если посмотреть на их фотографии без макияжа и фотошопа. Там и растяжки, и морщины, и шрамы, и целлюлит — в общем, все это очень далеко от идеальной картинки из журнала. Зато на этих снимках они живые и настоящие.
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2. Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз: солнцезащитный крем обязателен, а без макияжа можно обойтись
3. Модель плюс-сайз Дениз Бидо и ее девиз 2022 года: «Растяжки, целлюлит, толстые бедра... кого это волнует?»
8. Сальма Хайек поделилась этим селфи без макияжа и похвалила свои "седые волосы мудрости"
11. Зендая показала свою реальную фотографию (справа) и то, как ее отфотошопили для публикации в журнале
13. Серена Уильямс отказалась от редактирования фотографий для публикации в журнале Harper's Bazaar
Источник: — переведено специально для fishki.net
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