25 фотографий звезд без фильтров и ретуши

Известные актрисы, певицы, телеведущие, модели мало чем отличаются от обычных женщин, если посмотреть на их фотографии без макияжа и фотошопа. Там и растяжки, и морщины, и шрамы, и целлюлит — в общем, все это очень далеко от идеальной картинки из журнала. Зато на этих снимках они живые и настоящие.

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1. Утреннее селфи Хелен Миррен 0 Источник:

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2. Дрю Бэрримор и Кэмерон Диаз: солнцезащитный крем обязателен, а без макияжа можно обойтись 0 Источник:

3. Модель плюс-сайз Дениз Бидо и ее девиз 2022 года: «Растяжки, целлюлит, толстые бедра... кого это волнует?» 0 Источник:

4. Дженнифер Гарнер и пасхальные кролики 0 Источник:

5. Леди Гага без макияжа 0 Источник:

6. Зои Дешанель, только что проснулась 0 Источник:

7. Певица Адель празднует победу 0 Источник:

8. Сальма Хайек поделилась этим селфи без макияжа и похвалила свои "седые волосы мудрости" 0 Источник:

9. Джессика Бил: портрет женщины с похмелья, у которой на завтрак был торт 0 Источник:

10. Селена Гомес: отстаньте, не буду я втягивать живот 0 Источник:

11. Зендая показала свою реальную фотографию (справа) и то, как ее отфотошопили для публикации в журнале 0 Источник:

12. Ариана Гранде: хорошее начало дня 0 Источник:

13. Серена Уильямс отказалась от редактирования фотографий для публикации в журнале Harper's Bazaar 0 Источник:

14. Певица Лиззо: ноль стеснения и это правильно 0 Источник:

15. Еще Леди Гага без краски на лице. Милашка 0 Источник:

16. Модель плюс-сайз Искра Лоуренс: да, у меня целлюлит, и что? 0 Источник:

17. Дженнифер Энистон без макияжа 0 Источник:

18. Энн Хэтэуэй: глаза и так большие 0 Источник:

19. Синди Кроуфорд: по-прежнему богиня 0 Источник:

20. Падма Лакшми и ее растяжки 0 Источник:

21. Топ-модель Тейлор Хилл без макияжа 0 Источник:

22. Ева Лонгория 0 Источник:

23. Крисси Тайген 0 Источник:

24. Эллен Дедженерес и Портия Де Росси 0 Источник: