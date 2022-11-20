Джастин Бибер потерял более миллиона долларов из-за одной картинки

Несколько лет назад предприимчивые ребята решили, что вполне реально продавать цифровые картинки за большие деньги, обозвали это дело NFT-токенами, и принялись подсчитывать выручку. Всё шло хорошо, но вот наступил суровый 2022.
"Уникальные" картинки, за которых знаменитости и "диванные инвесторы" готовы были выкладывать много денег, внезапно начали дешеветь со сверхзвуковой скоростью.
В январе этого года канадско-американский певец ртом Джастин Бибер приобрёл себе в коллекцию милую "скучающую обезьяну" из коллекции Bored Ape за $1,3 млн. Это одна из 10 тысяч NFT-картинок из коллекции. Остальные изображения находятся у Джимми Фэллона, Пэрис Хилтон, Мадонны, Гвинет Пэлтроу и других.
Но кто бы мог подумать, что за полгода NFT-токен подешевел на 94%. А виной тому снижение стоимости криптовалюты, чему предшествовало банкротство крупной криптовалютной биржи FTX. Теперь многие владельцы NFT в панике пытаются продать работы.
На данный момент цена картинки составляет от 69к$ до 75к$. Таким образом, Джастин зафиксировал отрицательную прибыль в -1 230 000$. Самое время рисовать новый NFT-токен "печального Бибера", взяв за основу "обезьянку", даже менять немного чего придётся.
Впрочем, не только Биреру сейчас грустно. У звезды сборной Бразилии по футболу Неймара есть две Скучающие обезьяны, и он даже сменил аватарку в Твиттере на одну из них при покупке . На их приобретение 30-летний спортсмен потратил более 1 миллиона долларов, а сейчас они стоят менее 340 тысяч долларов.
Заскамили мамонтов по полной...
Источник:
АНТИФИШКИ
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Верить таким новостям, надо очень и очень осторожно. И уж тем более нести свои деньги в сомнительное предприятие надо только после всестороннего изучения вопроса, а ещё лучше после консультации с людьми, которые работают в области финансов и могут вам разъяснить все возможные риски и процентовку вероятности получения дохода. Вы ж не Джастин Бибер, для вас потерять даже 100 долларов будет печально.
Посмотрите кто купил это творчество.
Только знаменитости . Актёры музыканты.
Я думаю эти знаменитости только подписались под затеей.
И за счёт них пытались раскрутить.
И звёзды сплошь устаревающие.
Разве он не стал считаться теми же людьми, которые называют Бибера и Неймара лохами, как гениальный миллионер? - какая-то биполярочка выходит.
всё чья стоимость не подкреплена какой то материальной базой - всё лажа
А еще "эфир" надо покупать дешево. Когда он стоит лямы, значит скоро будут обваливать рынок.