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Джастин Бибер потерял более миллиона долларов из-за одной картинки

Джастин Бибер потерял более миллиона долларов из-за одной картинки

Автор:
20 ноября 2022 12:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бибер   звезды   знаменитости   скучающая обезьянка   токены   шоу бизнес   
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Несколько лет назад предприимчивые ребята решили, что вполне реально продавать цифровые картинки за большие деньги, обозвали это дело NFT-токенами, и принялись подсчитывать выручку. Всё шло хорошо, но вот наступил суровый 2022.

"Уникальные" картинки, за которых знаменитости и "диванные инвесторы" готовы были выкладывать много денег, внезапно начали дешеветь со сверхзвуковой скоростью.


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В январе этого года канадско-американский певец ртом Джастин Бибер приобрёл себе в коллекцию милую "скучающую обезьяну" из коллекции Bored Ape за $1,3 млн. Это одна из 10 тысяч NFT-картинок из коллекции. Остальные изображения находятся у Джимми Фэллона, Пэрис Хилтон, Мадонны, Гвинет Пэлтроу и других.


Но кто бы мог подумать, что за полгода NFT-токен подешевел на 94%. А виной тому снижение стоимости криптовалюты, чему предшествовало банкротство крупной криптовалютной биржи FTX. Теперь многие владельцы NFT в панике пытаются продать работы.



На данный момент цена картинки составляет от 69к$ до 75к$. Таким образом, Джастин зафиксировал отрицательную прибыль в -1 230 000$. Самое время рисовать новый NFT-токен "печального Бибера", взяв за основу "обезьянку", даже менять немного чего придётся.


Впрочем, не только Биреру сейчас грустно. У звезды сборной Бразилии по футболу Неймара есть две Скучающие обезьяны, и он даже сменил аватарку в Твиттере на одну из них при покупке . На их приобретение 30-летний спортсмен потратил более 1 миллиона долларов, а сейчас они стоят менее 340 тысяч долларов.

Заскамили мамонтов по полной...


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бибер   звезды   знаменитости   скучающая обезьянка   токены   шоу бизнес   
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19  комментариев
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5k
Котэ 54 минуты назад
ни чего не понял. есть у людей дурные, не заработанные деньги, которые просрать не жалко, и их много?
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6k
Кот 4 минуты назад
Меня поражает то, что в США пока одни покупают токены по 1,5 миллиона, ветераны войны в Ираке живут под мостами в палатках, т.к. не хватает денег на собственное жилье.
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14k
info-kozirev 6 минут назад
М-да,мир епанулся совсем,картинки покупают за миллион долларов,и главное,находят лохов которые вкладывают в крипту,......куда катится мир с быстро тупеющим населением.
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38k
Example 6.2.6 7 минут назад
Надо понимать, что для богатых такие траты, что для вас коробок спичек купить. Да, им неприятно терять деньги, но для них это реклама в СМИ, мол такой-то знаменитый человек-купил какую-то бесполезную вещь за отмороженные бабки. А если ты новостных лентах, то твоя знаменитость и прикованное внимание к твоей персоне, удачно отбиваются рекламными контрактами. Да и где гарантия что данные персонажи не вступили в преступный сговор с владельцами НФТ? Может сам автор картинки подкинул тому же Биберу пачку денег за фиктивную сделку, а миллионы поклонников узнав про это, собезьянничали поведение своего кумира, и тоже вкинулись в другие менее дорогостоящие картинки. Тем более многие жадные до халявной наживы, подумали что надо впрыгнуть в этот вагон и безумно разбогатеть ничего особо не делая. Спекуляция на порок людей, всегда крайне прибыльна, и всегда продумывается. Особенно когда продаёшь пустоту.
Верить таким новостям, надо очень и очень осторожно. И уж тем более нести свои деньги в сомнительное предприятие надо только после всестороннего изучения вопроса, а ещё лучше после консультации с людьми, которые работают в области финансов и могут вам разъяснить все возможные риски и процентовку вероятности получения дохода. Вы ж не Джастин Бибер, для вас потерять даже 100 долларов будет печально.
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1k
K_II_T 7 минут назад
Я думаю он потратил намного меньше.
Посмотрите кто купил это творчество.
Только знаменитости . Актёры музыканты.
Я думаю эти знаменитости только подписались под затеей.
И за счёт них пытались раскрутить.
И звёзды сплошь устаревающие.
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8k
Лещ 16 минут назад
Можно в двух словах на пальцах, в чём уникальность этой какой-то НФТ картинки???
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1k
Mikhail K 16 минут назад
Никогда не понимал как такая ..уйня может так дорого стоить и нах... на это вообще тратить деньги? Чтобы где-то поставить в аватарку?
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71k
Доктор Джонс 18 минут назад
Мыльный пузырь имеет свойство лопаться...
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16k
Александр 19 минут назад
Очередной мыльный пузырь в виде НФТ лопнул, никогда такого не было и вот опять.
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2k
Роман 22 минуты назад
А теперь давайте посчитаем сколько заработал тот безымянный "Остап", который нарисовал эти "шедевры".
Разве он не стал считаться теми же людьми, которые называют Бибера и Неймара лохами, как гениальный миллионер? - какая-то биполярочка выходит.
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25
Александр Шевченко Роман 16 минут назад
Сколько этот Остап, передал кешем останется тайной.
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6k
Copycat Полчаса назад
ну я с самого начала как услышал про это НФТ понял что это лажа

всё чья стоимость не подкреплена какой то материальной базой - всё лажа
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