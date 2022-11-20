Джастин Бибер потерял более миллиона долларов из-за одной картинки

В январе этого года канадско-американский певец ртом Джастин Бибер приобрёл себе в коллекцию милую "скучающую обезьяну" из коллекции Bored Ape за $1,3 млн. Это одна из 10 тысяч NFT-картинок из коллекции. Остальные изображения находятся у Джимми Фэллона, Пэрис Хилтон, Мадонны, Гвинет Пэлтроу и других.

Но кто бы мог подумать, что за полгода NFT-токен подешевел на 94%. А виной тому снижение стоимости криптовалюты, чему предшествовало банкротство крупной криптовалютной биржи FTX. Теперь многие владельцы NFT в панике пытаются продать работы.