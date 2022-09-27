Британец бросил беженку из Украины, ради которой ушел из семьи, спустя 4 месяца

30-летний Тони Гарнетт бросил свою 28-летнюю партнершу Лорну Гарнетт, с которой прожил 10 лет, ради 22-летней Софии Каркадым спустя всего 10 дней после того, как украинка приехала в их дом в Брэдфорде.

С тех пор прошло всего четыре месяца, и теперь британец заявляет, что расстался с Софией и выгнал ее из их съемного дома. Гарнетт обвиняет девушку в том, что она «не умеет пить», повредила стену в их доме ножом и вмешивалась в его отношения с дочерьми.

Лорна, мать двоих детей Тони, теперь говорит своим друзьям, что с самого начала «знала, что это обернется для них катастрофой», однако удивилась, что это произошло настолько быстро. Она не может публично говорить о Тони из-за судебных разбирательств, но, согласно The Sun, Лорна сказала друзьям, что не примет его обратно «даже через миллион лет».

«Он столько всего просто выбросил на помойку, — говорит Лорна. — Он не может видеть меня из-за судебного запрета, и он не видится с детьми. Но мне трудно испытывать к нему хоть какое-то сочувствие». По словам подруги Лорны, та пострадала от действий Тони, но осталась сильной и «все ее внимание сосредоточено на детях».