Британец бросил беженку из Украины, ради которой ушел из семьи, спустя 4 месяца

Мать его двоих детей заявила, что с самого начала «знала, что это обернется катастрофой», и наотрез отказалась принимать неверного партнера обратно. О продолжении скандала, захватившего британские таблоиды, пишет DailyMail.
30-летний Тони Гарнетт бросил свою 28-летнюю партнершу Лорну Гарнетт, с которой прожил 10 лет, ради 22-летней Софии Каркадым спустя всего 10 дней после того, как украинка приехала в их дом в Брэдфорде.
С тех пор прошло всего четыре месяца, и теперь британец заявляет, что расстался с Софией и выгнал ее из их съемного дома. Гарнетт обвиняет девушку в том, что она «не умеет пить», повредила стену в их доме ножом и вмешивалась в его отношения с дочерьми.
Лорна, мать двоих детей Тони, теперь говорит своим друзьям, что с самого начала «знала, что это обернется для них катастрофой», однако удивилась, что это произошло настолько быстро. Она не может публично говорить о Тони из-за судебных разбирательств, но, согласно The Sun, Лорна сказала друзьям, что не примет его обратно «даже через миллион лет».
«Он столько всего просто выбросил на помойку, — говорит Лорна. — Он не может видеть меня из-за судебного запрета, и он не видится с детьми. Но мне трудно испытывать к нему хоть какое-то сочувствие». По словам подруги Лорны, та пострадала от действий Тони, но осталась сильной и «все ее внимание сосредоточено на детях».
В эксклюзивном интервью MailOnline Тони рассказал: «Я на 100 процентов с ней покончил. Мы больше не пара».
Тони утверждает, что их отношениям пришел конец в день его 30-летия, которое они отмечали в своем доме в Брэдфорде. Влюбленные поругались, и скандал принял такие обороты, что Тони даже вызвал полицию. Британец рассказал MailOnline, что за четыре с половиной месяца отношений его порядком «достало ее иррациональное поведение».
«Я больше не могу терпеть ее оскорбления или гнев, — заявил Тони. — Я оставил Лорну и двух своих детей ради нее и приложил все дополнительные усилия, чтобы помочь ей, чтобы мы могли остаться вместе. Я так много работал над этими отношениями. Я знал, что мы с ней будем выглядеть как придурки, если расстанемся, потому что на нас сосредоточено внимание СМИ, телевидения и Интернета. Также мне было ее искренне жаль, потому что она покинула свой дом и свою страну и никого здесь не знала. Да, я чувствовал и думал, что влюблен в нее. Но в ней есть сторона, с которой я больше не могу мириться. Она становится агрессивной, когда злится».
Тони утверждает, что в тот вечер, когда они праздновали его день рождения, Софи взяла нож и несколько раз ударила им в стену. «Это действительно напугало меня, и у меня не было другого выбора, кроме как позвонить в полицию. Меня это совсем не радует. Но я беспокоился о своей безопасности».
Ссора произошла, когда в гостях у пары находились еще двое украинских беженцев — София Расторгуева и ее парень Илья Троневич. Они переехали к Тони и Софии после того, как он увидел их пост на Facebook* с просьбой помочь им найти жилье.
«Я совершил ошибку, начав отношения с Софией, — признается Тони. — Как я уже говорил, мои отношения с Лорной к тому моменту уже закончились, и я был очень несчастен. Но эти отношения не для меня. Я пытался ей помочь. Честно, пытался. Я не бросил ее и даже писал ее матери с помощью Google Translate, чтобы та уговорила ее обратиться за помощью. Возможно, она страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет более счастлива. Но она мне не подходит».
Тони, на которого обрушился шквал оскорблений в сети из-за его отношений с Софией, сообщил, что скоро будет искать новый дом уже отдельно от других украинских беженцев. Он сказал, что после ссоры София отправила ему множество сообщений, в которых говорила, что любит его и умоляла помириться. Но он отказал ей, сказав, что и так уже неоднократно ее прощал. Тони также обвинил ее в том, что она «испортила» его 30-летие, и сказал, что свяжется с местным советом и Министерством внутренних дел, чтобы попытаться переселить ее.
Тони и Лорна приняли Софию в свой дом после того, как подали заявку на участие в программе правительства по приему беженцев, потому что хотели помочь людям, бегущим из Украины. Однако процесс показался Тони слишком долгим и, устав ждать, он присоединился к нескольким группам в Facebook*, где украинцы искали спонсоров.
В одной из этих групп он связался с Софией, и 4 мая та прибыла в Великобританию и поселилась в Брэдфорде с ним, Лорной и двумя их дочерьми трех и шести лет.
Тони рассказал, что они с Софией сразу же поладили, отчасти потому, что он знал похожий на украинский словацкий. Они начали болтать на языке, который не понимала Лорна, ночи напролет смотрели телевизор, когда она уходила спать, и регулярно ходили вместе в спортзал. Оба заявили, что, хотя они и «блестяще ладили», их общение этим ограничивалось и было совершенно невинным. Однако в итоге они постоянно «находили предлоги, чтобы прикоснуться друг к другу», и в доме воцарилось напряжение.
Лорну эта ситуация выводила из себя, и в конце концов она попросила Софию покинуть их дом всего через десять дней после приезда. Однако, к ее изумлению, Тони заявил: «Если она уйдет, уйду и я».
В итоге влюбленные переехали к родителям Тони, после чего нашли собственное жилье и начали процесс подачи заявления на постоянную визу для Софии. Тони сказал тогда: «Мне очень жаль, что Лорна через это проходит, это была не ее вина, и это происходит не потому, что она сделала что-то не так». София же добавила: «Как только я его увидела, он мне сразу понравился. Все произошло очень быстро, но это наша история любви. Я знаю, что люди будут думать обо мне плохо, но такое случается. Я видела, насколько несчастен был Тони». Пара даже рассказывала о своих планах пожениться и завести собственных детей — для этого Тони собирался пройти процедуру, чтобы обратить вазэктомию.
Когда история их отношений только попала в новостные заголовки, Тони рассказал, что подвергся потоку оскорблений в социальных сетях из-за своего решения уйти из семьи. Также он сообщал о своем намерении начать поп-карьеру, записав рэп об их истории любви, и настаивал на том, что его отношения с Лорной уже доживали свое, когда он встретил Софию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В финал конкурса «Мисс Англия» впервые вышла участница, которая не пользуется косметикой
- Британский флот ввёл в строй пятую атомную подлодку новейшего типа
- Королеву Елизавету похоронят без попкорна
- В фермерском хозяйстве нашли рыбу юрского периода
- В Великобритании поставили памятник "Пурбекскому Шиндлеру"
Это же надо, бросить гарну дивчину через 4 месяца. Видно, сильно достали ее хохловские закидоны.
А Потом показала славянский характер )))
Но бритт явно не был готов что его в бараний рог начнут крутить )))
Чтобы понять - с головой у него явно не в порядке.
ПыС. Сдаётся мне, что в этом и заключался "хитрый селюковский план": выйти взамуж за коренного жителя Британии, устроить скандал, развестись, подать на алименты и жить на выплаты.