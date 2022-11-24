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Оно как трусы, лучше чтобы было... Всё о высшем образовании

Оно как трусы, лучше чтобы было... Всё о высшем образовании

Автор:
24 ноября 2022 18:12
Сообщество : Юмор
Метки: ВУЗ   Высшее образование   Юмор   диплом   дипломированные специалисты   обучение   
3255
16
Высшее образование не гарантирует в будущем хорошую работу или стабильный пассивный доход. Но всё же лучше, когда оно есть... Иначе как выделиться перед другими претендентами при устройстве в дешёвую забегаловку?

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Метки: ВУЗ   Высшее образование   Юмор   диплом   дипломированные специалисты   обучение   
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13  комментариев
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21k
homerchik Час назад
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10k
Сергей 11 минут назад
Дело не в образовании, а в опыте и умении. Сколько не смотри и не слушай, а чтоб уметь надо на велосипед садится.
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483
Sumrak58100 24 минуты назад
Сейчас не вспомню кто, но кто-то из наших учёных конструкторов ракет, причём академик, не имел высшего образования. Ему диплом о высшем образовании в торжественной обстановке вручили где-то лет в 80, ради прикола.
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5k
sedoisever 58 минут назад
На полном серьёзе. У меня как-то коллега с двумя высшими спросил: "А как пишется высшее?"
Посему – не показатель...
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15k
K7OO Час назад
Понаполучают "престижных" дипломов, а потом ноют, что никуда устроиться не могут. За понты денег не платят, только за реальную пользу для работодателя.
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16k
Александр Час назад
У нас работал один после института на лопате, с неё и на пенсию пошёл.
Что характерно, отчество у него было Моисеевич.
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35k
Седой 2 часа назад
Ученье свет! Не ученье чуть свет на работу...
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41
Sata33 2 часа назад
Ну без него в нормальной конторе даже говорить не станут , даже если не профильное . Хотя есть куча профессий , где вполне можно обойтись курсами и не терять 5 лет .
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41
Sata33 Saplus Час назад
Да не , без корочек тяжело , потому что перед тем как "садись и покажи" нужно пройти HR , а они в вопросе не разбираются как правило и топят на общих вопросах , включая образование и прочие плюшки .
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