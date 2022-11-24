Оно как трусы, лучше чтобы было... Всё о высшем образовании

Высшее образование не гарантирует в будущем хорошую работу или стабильный пассивный доход. Но всё же лучше, когда оно есть... Иначе как выделиться перед другими претендентами при устройстве в дешёвую забегаловку?

1. Идеально, возьму на заметку 0 Источник:

2. Ахаха, есть такое, да 0 Источник:

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4. После универа 0 Источник:

5. ^_^ 0 Источник:

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7. Что происходит? 0 Источник:

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12. Или помыть 0

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