Оно как трусы, лучше чтобы было... Всё о высшем образовании

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Высшее образование не гарантирует в будущем хорошую работу или стабильный пассивный доход. Но всё же лучше, когда оно есть... Иначе как выделиться перед другими претендентами при устройстве в дешёвую забегаловку?
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Посему – не показатель...
Но я каждый раз перед написанием задумываюсь, две буквы м в слове программа или одно!?
Последние время хоть т9 спасает!)))
ПоЧему правильно, граматеи фигавы
Иногда самые простые слова перепроверяю в "Гугле".
А от грамматических ошибок в моих работах преподаватели от смеха писались.
Дислекция у меня. ...
Что характерно, отчество у него было Моисеевич.