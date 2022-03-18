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"С прошлого года не видели": в МГУ бьют тревогу из-за исчезновения Алисы Тепляковой

"С прошлого года не видели": в МГУ бьют тревогу из-за исчезновения Алисы Тепляковой (3 фото)

Автор:
18 марта 2022 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВУЗ   Теплякова   вундеркинд   мгу   обучение   учеба   экзамены   
1785
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Юная студентка, поступившая в МГУ в восемь лет, больше не появляется в вузе, несмотря на необходимость сдать задолженность за прошлую сессию.

Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в один из престижнейших вузов страны и стала студенткой факультета психологии. Это были последние радужные новости из жизни ребенка. После поступления выяснилось, что учеба Алисе дается с трудом и, несмотря на публичные заявления ее отца, учиться девочке сложно. Между ней и ее сокурсниками - возрастная пропасть, педагоги тоже отнеслись к юному вунденкинду со скепсисом и поблажек не делали.


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В итоге зимнюю сессию Алиса сдала кое-как и не до конца. Девочка провалила экзамен по предмету «Введение в психологию», а за русский язык получила тройку. Отец ребенка пришел в ярость от таких оценок и заявил, что его дочку травят и специально занижают баллы. Он даже попытался напасть на заведующего кафедры, утверждая, что тот удерживал его дочь в аудитории дольше положенного времени. Впрочем, папаша Алисы - человек, мягко говоря, странный. Его поведение и мысли, которые он выдавал в эфир, заставили волноваться педагогов и психологов, считающих, что девочке с таким родителем явно грозит опасность. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александр Асмолов считает, что вся эта игра в студентку нанесет психике ребенка непоправимый вред. Общественники даже обратились в СПЧ с просьбой приостановить обучение Алисы в вузе.


Как бы то ни было, после скандала с нападением Алиса перестала появляться в вузе, хотя ее еще ждали два экзамена. Не явившиеся на испытание студенты могут воспользоваться попыткой пересдачи. Вот только 12 марта был последний день, когда Теплякова могла "закрыть хвосты" по предметам. Девочка в вузе так и не появилась. Сотрудники МГУ лишь разводят руками: "На звонки и официальные письма не отвечают".


Между тем, сейчас в разгаре следующий семестр, и в учебном графике у студентов появились новые предметы: "Психология мотивации и эмоций", "Психология ощущения и восприятия", "Зоопсихология", "Антропология", "Общая генетика". График весьма плотный, ведь впереди маячит новая сессия. Что при этом будет с Алисой, которая не сдала еще экзамены первого семестра, пока не ясно.


Сейчас об Алисе все реже упоминают в прессе, что, похоже, совсем не по нраву ее родителю. Скандальный Тепляков то и дело подбрасывает дровишек в костер обсуждений: то заявит о том, что его дочь занимается частными консультациями и намекнет на негуманные расценки за услуги несостоявшегося психолога, то выложит скрин протокола о сдаче Алисой ГТО: дескать, говорили, что ребенок бледный и замученный - получайте! А вот о продолжении учебы папа молчит как партизан. Может, одумался и решил дать ребенку передышку?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВУЗ   Теплякова   вундеркинд   мгу   обучение   учеба   экзамены   
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19  комментариев
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
надеюсь родителей лишили родительских прав и ребёнка отдали в нормальную семью
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20k
Luc72 6 минут назад
В цивилизованном обществе давно бы "изъяли" ребенка из такой семьи, именно в ЦИВИЛИЗОВАННОМ, а не с перегибами на коммерческой почве как в нынешних европах.
Тут как раз такой случай, когда неустоявшейся психике просто грозит полный "разгром", который скорее всего закончится в психушке.
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1k
Walther Полчаса назад
Проект "Алиса" провалился, папаша мутит новый!
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
Ну уж вы-то не даете забыть о семейке с ПГМ.
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77
All_Ex 51 минуту назад
да оправьте её в школу доучиваться во второй класс
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8k
Ф Ив 55 минут назад
Изолируйте наконец Теплякова-отца от своих детей и отправьте их в нормальную школу, на период адаптации под присмотром нормального педагога-психолога. Сколько еще может продолжаться этот балаган и издевательства над детьми.
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5k
VL 56 минут назад
папаша чмо какое-то
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2k
Лёха 56 минут назад
"хотя ее еще ждали еще два экзамена. " Чего заикаться-то начал?
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2k
emporio_ss Час назад
Это потому что начали закрывать гнилые забугорные сайты на которых буйный папаша собирал донаты)) Алиса перестала приносить прибыль в семью - нахер ей учеба. Папаша новую работу ищет.
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8k
Игорь Час назад
проект закрыт - Грефу и Ко - не до Тепляковых
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5k
Core Час назад
Что за разводят руками? Всегда же было, не сдал сессию - отчислен и все) что там за мямли работают?
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2k
Алекс Чебурашкин Час назад
вот вооще п о ф и г
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6k
Echo 2 часа назад
ну прям так и бьют тревогу, нахрен она не упала
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