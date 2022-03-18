"С прошлого года не видели": в МГУ бьют тревогу из-за исчезновения Алисы Тепляковой

Как бы то ни было, после скандала с нападением Алиса перестала появляться в вузе, хотя ее еще ждали два экзамена. Не явившиеся на испытание студенты могут воспользоваться попыткой пересдачи. Вот только 12 марта был последний день, когда Теплякова могла "закрыть хвосты" по предметам. Девочка в вузе так и не появилась. Сотрудники МГУ лишь разводят руками: "На звонки и официальные письма не отвечают".





Между тем, сейчас в разгаре следующий семестр, и в учебном графике у студентов появились новые предметы: "Психология мотивации и эмоций", "Психология ощущения и восприятия", "Зоопсихология", "Антропология", "Общая генетика". График весьма плотный, ведь впереди маячит новая сессия. Что при этом будет с Алисой, которая не сдала еще экзамены первого семестра, пока не ясно.





Сейчас об Алисе все реже упоминают в прессе, что, похоже, совсем не по нраву ее родителю. Скандальный Тепляков то и дело подбрасывает дровишек в костер обсуждений: то заявит о том, что его дочь занимается частными консультациями и намекнет на негуманные расценки за услуги несостоявшегося психолога, то выложит скрин протокола о сдаче Алисой ГТО: дескать, говорили, что ребенок бледный и замученный - получайте! А вот о продолжении учебы папа молчит как партизан. Может, одумался и решил дать ребенку передышку?