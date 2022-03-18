"С прошлого года не видели": в МГУ бьют тревогу из-за исчезновения Алисы Тепляковой

Юная студентка, поступившая в МГУ в восемь лет, больше не появляется в вузе, несмотря на необходимость сдать задолженность за прошлую сессию.
Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены в один из престижнейших вузов страны и стала студенткой факультета психологии. Это были последние радужные новости из жизни ребенка. После поступления выяснилось, что учеба Алисе дается с трудом и, несмотря на публичные заявления ее отца, учиться девочке сложно. Между ней и ее сокурсниками - возрастная пропасть, педагоги тоже отнеслись к юному вунденкинду со скепсисом и поблажек не делали.
В итоге зимнюю сессию Алиса сдала кое-как и не до конца. Девочка провалила экзамен по предмету «Введение в психологию», а за русский язык получила тройку. Отец ребенка пришел в ярость от таких оценок и заявил, что его дочку травят и специально занижают баллы. Он даже попытался напасть на заведующего кафедры, утверждая, что тот удерживал его дочь в аудитории дольше положенного времени. Впрочем, папаша Алисы - человек, мягко говоря, странный. Его поведение и мысли, которые он выдавал в эфир, заставили волноваться педагогов и психологов, считающих, что девочке с таким родителем явно грозит опасность. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека РФ Александр Асмолов считает, что вся эта игра в студентку нанесет психике ребенка непоправимый вред. Общественники даже обратились в СПЧ с просьбой приостановить обучение Алисы в вузе.
Как бы то ни было, после скандала с нападением Алиса перестала появляться в вузе, хотя ее еще ждали два экзамена. Не явившиеся на испытание студенты могут воспользоваться попыткой пересдачи. Вот только 12 марта был последний день, когда Теплякова могла "закрыть хвосты" по предметам. Девочка в вузе так и не появилась. Сотрудники МГУ лишь разводят руками: "На звонки и официальные письма не отвечают".
Между тем, сейчас в разгаре следующий семестр, и в учебном графике у студентов появились новые предметы: "Психология мотивации и эмоций", "Психология ощущения и восприятия", "Зоопсихология", "Антропология", "Общая генетика". График весьма плотный, ведь впереди маячит новая сессия. Что при этом будет с Алисой, которая не сдала еще экзамены первого семестра, пока не ясно.
Сейчас об Алисе все реже упоминают в прессе, что, похоже, совсем не по нраву ее родителю. Скандальный Тепляков то и дело подбрасывает дровишек в костер обсуждений: то заявит о том, что его дочь занимается частными консультациями и намекнет на негуманные расценки за услуги несостоявшегося психолога, то выложит скрин протокола о сдаче Алисой ГТО: дескать, говорили, что ребенок бледный и замученный - получайте! А вот о продолжении учебы папа молчит как партизан. Может, одумался и решил дать ребенку передышку?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Тут как раз такой случай, когда неустоявшейся психике просто грозит полный "разгром", который скорее всего закончится в психушке.