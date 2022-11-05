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15 забавных предметов интерьера

15 забавных предметов интерьера

Автор:
05 ноября 2022 09:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Предметы   забавно   идея   интерьер   креатив   фото   
662
16

Многие любят обустраивать свои гнёздышки, чтобы там было уютно и комфортно. Но кто-то любит ещё и украшать интерьер своего дома ну уж очень странноватыми предметами. Благо дизайнеры с радостью готовы предлагать людям плоды своей фантазии.

Здесь и кожаное кресло-краб, и стеклянный журнальный столик на крыльях голубя, и пуфик в виде кукурузы. В общем, всё то, на что так старательно охотятся любители всего экстравагантного и супернеобычного, чтобы утащить в своё логово. Интересно, а как их гости реагирует на все эти украшалки дома?


Присесть на крабика не желаете?

×
×

В объятьях человека-паука


Придавило чуток


Стол на стройных ножках в буквальном смысле


Когда креативность дизайнеров перешла все границы

Иногда именно та самая чудинка, которая была добавлена дизайнером в свою работу, и делает её уникальной и востребованной покупателями. Чем страннее, тем привлекательнее это может кому-то казаться.


Рука-свеча

Лохматый котостул

То ли стул, то ли стол

Чересчур реалистичный бюст

Не уверена, что я захочу сдувать пыль с её волос каждый месяц.


Всё держится на хрупеньких крыльях голубя

Заплыл в какие-то мутные воды

Туалетная бумага под охраной этой рыбы

Аппетитный пуфик

У кого-то мороженка растаяла

Присаживайтесь, не стесняйтесь

Источник:

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Метки: Предметы   забавно   идея   интерьер   креатив   фото   
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9k
Василенко Татьяна 3 часа назад
Кошмар какй-то...
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16k
Вася 2 часа назад
столик ксеноморф из металлоотходов в Праге (там целый музей из железок)
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