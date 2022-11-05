15 забавных предметов интерьера

Многие любят обустраивать свои гнёздышки, чтобы там было уютно и комфортно. Но кто-то любит ещё и украшать интерьер своего дома ну уж очень странноватыми предметами. Благо дизайнеры с радостью готовы предлагать людям плоды своей фантазии.
Здесь и кожаное кресло-краб, и стеклянный журнальный столик на крыльях голубя, и пуфик в виде кукурузы. В общем, всё то, на что так старательно охотятся любители всего экстравагантного и супернеобычного, чтобы утащить в своё логово. Интересно, а как их гости реагирует на все эти украшалки дома?
Присесть на крабика не желаете?
В объятьях человека-паука
Придавило чуток
Стол на стройных ножках в буквальном смысле
Когда креативность дизайнеров перешла все границы
Иногда именно та самая чудинка, которая была добавлена дизайнером в свою работу, и делает её уникальной и востребованной покупателями. Чем страннее, тем привлекательнее это может кому-то казаться.
Рука-свеча
Лохматый котостул
То ли стул, то ли стол
Чересчур реалистичный бюст
Не уверена, что я захочу сдувать пыль с её волос каждый месяц.
Всё держится на хрупеньких крыльях голубя
Заплыл в какие-то мутные воды
Туалетная бумага под охраной этой рыбы
Аппетитный пуфик
У кого-то мороженка растаяла
Присаживайтесь, не стесняйтесь
Источник:
АНТИФИШКИ
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