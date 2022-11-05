15 забавных предметов интерьера

Здесь и кожаное кресло-краб, и стеклянный журнальный столик на крыльях голубя, и пуфик в виде кукурузы. В общем, всё то, на что так старательно охотятся любители всего экстравагантного и супернеобычного, чтобы утащить в своё логово. Интересно, а как их гости реагирует на все эти украшалки дома?

Присесть на крабика не желаете?