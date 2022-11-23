Власти Кубани устали от сравнения скульптуры с секс-игрушкой и решили отпилить ей ножку

Администрация сначала установила арт-объект "Капля воды" и, почти сразу, вынуждена была его демонтировать, в надежде, что после среза ножки пошлых ассоциаций у жителей станицы возникать не будет. Но интернет всё помнит))
В кубанской станице Северской, в сквере «Островок», который сейчас за 50 миллионов рублей благоустраивает компания «НовоСитиСтрой», демонтировали арт-объект «Капля», который торжественно установили на днях. По задумке автора арт-объекта, двухметровая скульптура из нержавеющей стали должна была изображать каплю воды, однако что-то пошло не так. Что-то - это ножка скульптуры, благодаря которой, по мнению местных жителей, капля удивительнейшим образом напоминала всем анальную пробку.
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Возмущение народных масс вызвали и обнародованные СМИ данные, согласно которым на этот культурный объект власти потратили более 2 миллионов рублей.
Сначала власти схожесть арт-объекта с секс-игрушкой пытались отвергать. «Кому-то палец покажи, он вызовет у них ассоциации, что теперь, пальцы на руке обрубать?», — вяло возмущались в администрации.
На фабрике 3D-фигур, где изготавливали это чудо, тоже ничего странного не увидели. По словам создателей, они даже проводили некий опрос, по результатам которого у 29 из 30 человек арт-объект не вызвал пошлых ассоциаций.
Однако, после волны возмущения поднявшейся в интернете, власти сообщили, что подрядчик доработает памятник - у него будет убрана ножка, которая и сделала объект похожим не на каплю воды, а на аксессуар из секс-шопа.
Анальную пробку "Каплю" обещают вернуть после доработки в сквер "Островок" через две недели, - сообщает SHOT.
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