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Власти Кубани устали от сравнения скульптуры с секс-игрушкой и решили отпилить ей ножку

Власти Кубани устали от сравнения скульптуры с секс-игрушкой и решили отпилить ей ножку

Автор:
23 ноября 2022 23:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Кубань   арт-объект   ассоциации   капля   капля воды   пробка   скульптура   
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Администрация сначала установила арт-объект "Капля воды" и, почти сразу, вынуждена была его демонтировать, в надежде, что после среза ножки пошлых ассоциаций у жителей станицы возникать не будет. Но интернет всё помнит))

В кубанской станице Северской, в сквере «Островок», который сейчас за 50 миллионов рублей благоустраивает компания «НовоСитиСтрой», демонтировали арт-объект «Капля», который торжественно установили на днях. По задумке автора арт-объекта, двухметровая скульптура из нержавеющей стали должна была изображать каплю воды, однако что-то пошло не так. Что-то - это ножка скульптуры, благодаря которой, по мнению местных жителей, капля удивительнейшим образом напоминала всем анальную пробку.

Возмущение народных масс вызвали и обнародованные СМИ данные, согласно которым на этот культурный объект власти потратили более 2 миллионов рублей.

Сначала власти схожесть арт-объекта с секс-игрушкой пытались отвергать. «Кому-то палец покажи, он вызовет у них ассоциации, что теперь, пальцы на руке обрубать?», — вяло возмущались в администрации.

На фабрике 3D-фигур, где изготавливали это чудо, тоже ничего странного не увидели. По словам создателей, они даже проводили некий опрос, по результатам которого у 29 из 30 человек арт-объект не вызвал пошлых ассоциаций.

Однако, после волны возмущения поднявшейся в интернете, власти сообщили, что подрядчик доработает памятник - у него будет убрана ножка, которая и сделала объект похожим не на каплю воды, а на аксессуар из секс-шопа.

Анальную пробку "Каплю" обещают вернуть после доработки в сквер "Островок" через две недели, - сообщает SHOT.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Кубань   арт-объект   ассоциации   капля   капля воды   пробка   скульптура   
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6  комментариев
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169
KE2646 Полчаса назад
В жопу такую скульптуру
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12k
Кыся 4 минуты назад
Однако, пошляки живут на Кубани, поручик...
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16k
Александр Полчаса назад
Кому что ближе, тот это в этой скульптуре и видит. Видать те кто усмотрел анальную пробку, знаком с ней не по наслышке.

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8k
Garpia121 38 минут назад
Серьезные проблемы у людей на Кубани.
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89k
parallax 39 минут назад
Думаю исходное погонялово за ней так и останется, даже после переделки.
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KlyaksaZ

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