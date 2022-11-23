Власти Кубани устали от сравнения скульптуры с секс-игрушкой и решили отпилить ей ножку

Возмущение народных масс вызвали и обнародованные СМИ данные, согласно которым на этот культурный объект власти потратили более 2 миллионов рублей.

Сначала власти схожесть арт-объекта с секс-игрушкой пытались отвергать. «Кому-то палец покажи, он вызовет у них ассоциации, что теперь, пальцы на руке обрубать?», — вяло возмущались в администрации.

На фабрике 3D-фигур, где изготавливали это чудо, тоже ничего странного не увидели. По словам создателей, они даже проводили некий опрос, по результатам которого у 29 из 30 человек арт-объект не вызвал пошлых ассоциаций.