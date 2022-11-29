Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери

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Говорят, великий скульптор эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на вопрос о секретах мастерства отвечал, что просто берёт глыбу мрамора и отсекает всё лишнее. Неважно, его это слова или легенда: суть творческого процесса передана верно. Герой этого поста, конечно, не Микеланджело, но у него тоже получилось отсечь всё лишнее. И скульптура удалась!
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Топор свое дело сделал. В ход идет долото, с его помощью легче контролировать размер отламываемых кусочков
Источник: — переведено специально для fishki.net
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