Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери

Говорят, великий скульптор эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на вопрос о секретах мастерства отвечал, что просто берёт глыбу мрамора и отсекает всё лишнее. Неважно, его это слова или легенда: суть творческого процесса передана верно. Герой этого поста, конечно, не Микеланджело, но у него тоже получилось отсечь всё лишнее. И скульптура удалась!

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Всё началось с огромной каменной глыбы и топора. Неужели вот так просто? Посмотрим! 0 Источник:

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Видимо, это песчаник. Податливый материал, хорошо подходит для выбранной цели 0 Источник:

Но работа всё равно не из лёгких 0 Источник:

Сначала не очень понятно, каков замысел. Хотя грубые очертания уже проглядывают 0 Источник:

Ощущение, что всё происходит в течение одного дня 0 Источник:

Топор свое дело сделал. В ход идет долото, с его помощью легче контролировать размер отламываемых кусочков 0 Источник:

Что ж, теперь становится ясно, что это будет фигура человека 0 Источник:

Этот парень определенно знает, что делает 0 Источник:

Этот прогресс всего за один день! Поразительно 0 Источник:

Так, ну это точно фигура женщины. Скорее всего, матери или жены 0 Источник:

Детали скульптуры прорабатываются уже с помощью электроинструментов 0 Источник:

В целом скульптура готова, осталось доработать мелкие, но важные детали 0 Источник:

Похоже, это скульптура, изображающая его мать 0 Источник:

Когда она ее увидит, то наверняка будет счастлива 0 Источник:

Готовая работа. Как вам? 0 Источник: