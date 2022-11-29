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Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери

Скульптор-самоучка высек из камня подарок на День матери

Автор:
29 ноября 2022 13:32
Сообщество : Сделай сам!
Метки: как это сделано   песчаник   подарок маме   работа скульптора   скульптура   скульптура из камня   творческий процесс   этапы большого пути   
1035
17
Говорят, великий скульптор эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти на вопрос о секретах мастерства отвечал, что просто берёт глыбу мрамора и отсекает всё лишнее. Неважно, его это слова или легенда: суть творческого процесса передана верно. Герой этого поста, конечно, не Микеланджело, но у него тоже получилось отсечь всё лишнее. И скульптура удалась!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: как это сделано   песчаник   подарок маме   работа скульптора   скульптура   скульптура из камня   творческий процесс   этапы большого пути   
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7  комментариев
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9
Alex_log 36 минут назад
Молодец, нет слов
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12k
Graf_Dracula 2 минуты назад
Круто!
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−1
Алексей Стадолин 4 минуты назад
Тот случай, когда вообще не хочется заглядывать под платье.
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7k
Bely 4 минуты назад
кто? где? когда? почему инфы нет? может потому, что баян баянистый?
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22k
Inter 9 минут назад
отлично
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563k
АРОН 39 минут назад
Щикарный вид!
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