Аляска: что о ней думали жители Российской империи и как отнеслись к её продаже

Поэтому вопрос о продаже Аляски вставал неоднократно. Впервые это случилось в 1853 году. Тогда шла Крымская война и русские корабли, которые шли на Аляску, были крайне уязвимы перед флотом Британской империи. Чтобы избежать нападений, наши моряки заключили соглашение с американцами и выходили в море под их флагами.

В целом, Аляска была захолустьем империи - с самым крупным поселением в 1 тысячу человек. Какие-то деньги шли от продажи пушнины, но расходы на содержание края значительно превышали доходы.