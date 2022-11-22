Аляска: что о ней думали жители Российской империи и как отнеслись к её продаже

Александру II эта сделка казалась выгодной - он избавился от далёкой территории, которую было дорого содержать и практически невозможно развивать. Что касается рядовых граждан - то они считали иначе.
Аляска - 1,5 миллиона квадратных километров. Горы, леса и реки. Это суровый край, чем-то напоминающий Сибирь. Для Российской империи он был скорее обузой - золота там ещё не нашли, а деньги на хоть какое-то поддержание территорий нужно было тратить.
Поэтому вопрос о продаже Аляски вставал неоднократно. Впервые это случилось в 1853 году. Тогда шла Крымская война и русские корабли, которые шли на Аляску, были крайне уязвимы перед флотом Британской империи. Чтобы избежать нападений, наши моряки заключили соглашение с американцами и выходили в море под их флагами.
В целом, Аляска была захолустьем империи - с самым крупным поселением в 1 тысячу человек. Какие-то деньги шли от продажи пушнины, но расходы на содержание края значительно превышали доходы.
И в 1867 году Аляску продали за 7,2 миллиона долларов - 144 миллиона по нынешнему курсу. Эти деньги пошли на на строительство Курско-Киевской, Рязанско-Козловской и Московско-Рязанской железных дорог.
Об этой сделке переживали только жители Аляски - они уже там притёрлись и уезжать не хотели. Остальным гражданам Российской империи было всё равно. Для них Аляска была чем-то вроде Луны - что-то далекое и непонятное. Большинство об этом крае даже и не знали.
Сколько русских жило на Аляске? Две с половиной тысячи человек. Из них осталось и получило американское гражданство решились всего 15 людей. Остальные вернулись в Россию. Так что на Аляске остались лишь коренные американцы - индейцы. Чуть позже их захлестнула волна золотодобытчиков и любителей легких денег.
Как выяснилось, никаких легких денег там не было. На добыче золота разбогатело всего несколько десятков человек. А знаете кто сколотил состояния? Компании которые продавали инструменты для золотодобычи - кирки, лопаты, ведра и все прочее.
А пока золотая лихорадка ещё не началась, американцы воспринимали покупку Аляски как что-то бестолковое. И говорили: “Мы обменяли 7 миллионов долларов на ледышку”. Когда началась лихорадка по золоту, Аляска на какое-то время стала популярна. Но вскоре это прошло и о регионе быстро забыли.
Сегодня она является дефицитным регионом: и это несмотря на то, что там добывают нефть, лес и другие ресурсы.
Аляска нужна лишь в геополитических интересах - она обеспечивает прямой выход к Арктике и позволяет морским и воздушным силам контролировать северную часть Тихого океана.
А в остальном - Аляска похожа на чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко.
Источник:
АНТИФИШКИ
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