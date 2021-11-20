Сколько золота нашли кладоискатели во время золотой лихорадки в Аляске?

Холодное гостеприимство

На самом деле, центром золотой лихорадки, притягивавшей старателей со всего света, стала не только Аляска, но и территория Канады. Речь идет о регионе Клондайк на Юконе, что располагается восточнее границы Аляски.

Впервые небольшое россыпи золота нашли русские торговцы в 1840-ых в юго-западной части Аляски, однако заниматься профессиональной добычей не стали. После продажи региона США местные также находили драгоценный металл, однако его залежи быстро истощались.

Крупные залежи золота нашли 16 августа 1896 года, как часто бывает, совершенно случайно, во время ловли лосося в устье реки Клондайк. Новость стала достоянием общественности через год. Всё это время металл добывали только местные жители.