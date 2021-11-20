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Сколько золота нашли кладоискатели во время золотой лихорадки в Аляске?

Сколько золота нашли кладоискатели во время золотой лихорадки в Аляске? (5 фото)

Автор:
20 ноября 2021 09:52
Сообщество : Исторические факты
Метки: аляска   золотая лихорадка   золото   история   люди   факты   фото   
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Стихийная добыча золота на Аляске, развернувшаяся в 1896 году – самая известная золотая лихорадка, воспетая во множестве художественных произведений. Для России, продавшей регион американцам в 1867 году, событие оказалось наиболее досадным. Сколько драгоценного металла извлекли американцы из недр Аляски?

Холодное гостеприимство

На самом деле, центром золотой лихорадки, притягивавшей старателей со всего света, стала не только Аляска, но и территория Канады. Речь идет о регионе Клондайк на Юконе, что располагается восточнее границы Аляски.

Впервые небольшое россыпи золота нашли русские торговцы в 1840-ых в юго-западной части Аляски, однако заниматься профессиональной добычей не стали. После продажи региона США местные также находили драгоценный металл, однако его залежи быстро истощались.

Крупные залежи золота нашли 16 августа 1896 года, как часто бывает, совершенно случайно, во время ловли лосося в устье реки Клондайк. Новость стала достоянием общественности через год. Всё это время металл добывали только местные жители.

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В июне 1897 года океанские лайнеры «Экселсиор» и «Портленд» привезли из Клондайка в Сан-Франциско груз – более тонны чистого золота. После его продажи скрывать месторождение было уже невозможно.

Известие совпало с очередным американским экономическим кризисом. Лишившиеся работы люди стали массово переезжать в Аляску. Слухи о возможности разбогатеть соблазняли даже высокопоставленных чиновников, которые бросали службу и становились старателями.

Впрочем, все богатые ресурсом территории вдоль реки Клондайк были быстро захвачены. Разбогатеть успели только первые счастливчики, занявшиеся добычей до массовой истерии.

Остальные авантюристы, потратившиеся на путешествие, провиант и оборудование, в условиях высокой конкуренции, еще больше влезали в долги, ничего не находили и возвращались домой нищими.

Напротив, разбогатели транспортные кампании, торговцы, владельцы съемных квартир и публичных домов, построившие бизнес на старателях. Гораздо выгоднее оказалось продавать лопаты, нежели самому пытаться отыскать самородки.

Сколько нашли золота?

Всего за более чем столетнюю историю американской Аляски старатели извлекли из её недр от 350 до 400 тонн золота. Много это или мало, легко оценить в сравнении. Например, в годы золотой лихорадки в Бразилии с 1700 по 1800 года старатели накопали более 1000 тонн золота, а также 3 млн карат алмазов.

В Южной Африке за тот же период было извлечено более 48 тысяч тонн золота! Добывали золото и в России: Сибирь за 1828-1861 года привлекла сотни старателей, которые нашли здесь 570 тонн золота.

Впрочем, на Аляске до сих пор остаются крупные неразработанные рудные месторождения. Одним из крупнейших предприятий, занимающихся добычей золота, является комбинат «Kinross». Он ежегодно извлекает до 12 тонн драгоценного металла.

Пытает счастье в Америке и японская фирма «Sumitomo Group», которая нашла месторождение с общими запасами в 130 тонн металла. Есть также старатели, которые находят золото в одиночку или небольшими группами с оборудованием.

В совокупности, современная Аляска приносит 24 тонны золота в год – это 10% от американской добычи в целом. Сдерживающим фактором золотодобычи являются неразвитая инфраструктура штата и строгие американские законы по охране природы.

Хотя в Аляске добыли немного золота, приток людей обеспечил региону экономический бум. В XX веке здесь развернулась полномасштабная добыча золота, нефти, угля и других ресурсов, причём часть прибыли от их продажи поступает жителям Аляски в виде выплат – от 1 до 2 тысяч долларов ежегодно.

Источник:

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Метки: аляска   золотая лихорадка   золото   история   люди   факты   фото   
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Броненосец Потелкам 39 минут назад
Жизненный опыт подсказывает, что "в официал" золотодобытчики "показывают" 10-30% добычи
Остальное уходит "вчёрную" в ювелирную промышленность.
И спокойно перерабатывается в изделия.
Так было, есть и будет.
Причем никто не делает секрет
Продажи т.н. "лигатуры" ( т.е. сплава металлов, для разбавления переплавкой золота в 585 пробу) в несколько раз выше, чем официальный сбыт ювелирки.
Куда она уходит ?
На переплавку неофициального золота.
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