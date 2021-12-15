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Мужчина из США 38 лет в одиночку копал туннель, а потом пропал

Мужчина из США 38 лет в одиночку копал туннель, а потом пропал (8 фото)

Автор:
15 декабря 2021 19:27
Сообщество : RealFishki
Метки: богатство   золото   сша   туннель   шахта   эль-пасо   
3119
8

Он вырыл ход длиной более двух километров - и все местные считали его сумасшедшим. Оказалось, не все так просто.

Уильям Шмидт по кличке «Крот» жил в небольшом шахтерском городке возле горы Эль-Пасо. Это в пустыне Мохаве, где кроме скорпионов, песка и гремучих змей, было навалом золота.

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Местные его и добывали. Все, кроме Шмидта.

Этот странноватый мужичок каждый день приходил к горе Эль-Пасо и рыл свой собственный тоннель. Изо дня в день, из года в год, без выходных и праздников. Когда его спрашивали, зачем он это делает, Уильям отвечал: «Это самый короткий путь. Скоро вы все поймете ».

Это «скоро» растянулось почти на 40 лет. За это время Шмидта заваливало породой, несколько раз он был близок к смерти. После одного из таких случаев он озаботился безопасностью и серьезно укрепил стены тоннеля, хотя это тоже заняло много времени.

Он даже рельсы проложил, чтобы вывозить породу. И продолжал упорно трудиться.


Сначала над ним подшучивали, затем решили, что он просто псих. А потом оставил в покое - у местных хватало своих дел. Они лишь иногда шушукались между собой и строили теории о том, на что же живет этот странный человек и как он покупает инструменты.

А в один прекрасный день Шмидт не вернулся в городок. Затем прошло несколько дней. Тогда жители решили выяснить, куда же он запропастился.

Во главе с шерифом они пошли по туннн. Было темно, мрачно и немного жутковато. Пройдя несколько сотен метров они махнули рукой и вернулись на поверхность. Шмидта записали в без вести пропавшие и забыли о чудном мужике. До недавнего времени в тоннель больше никто не спускался.

Лишь новые профессиональные экспедиторы решились пройти по этому «ходу» и были поражены. Он вился под горой на 2048 метров - и все это сделал один-единственный человек. Никаких останков там не было.

А на стенах тоннеля явный признак золотой жилы. Скорее всего, «копатель» все-таки нашел золото, полностью выработал жилу, а потом скрылся.

И стал тогда ясен новый ответ Шмидта про самый короткий путь. Оказалось, что это был путь к богатству.

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Метки: богатство   золото   сша   туннель   шахта   эль-пасо   
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4k
avix Час назад
Он программистом был судя по всему. Вырыть ровно 2048 метров и остановиться. Совпадение? Не думаю. (для тех кто не понял шутки, 2048 кратно 1024).
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705
Дед Мазай 39 секунд назад
Теперь понятно почему в последнее время так много новых веток метро в Москве открывают.. Золото ищут..
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63k
parallax 11 минут назад
Горбатить под землёй 40 лет, чтобы на старости лет с угробленным здоровьем обрести богатство!?
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1k
Sandmännchen (DDR) 12 минут назад
Не факт, что за 40 лет он никому так и не болтанул о своей тихой радости. Есть вероятность, что эта доверенное лицо самородики то и стырило, а шахтёра прикопало прям под полом склада логистического центра…
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15k
vikklu 12 минут назад
Писец как интересно...
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2k
Anatoly Tananykhin 22 минуты назад
Никакое золото не стоит 40 лет жизни.
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7k
portmen77 Полчаса назад
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4k
Руслан 38 минут назад
"Лишь новые профессиональные экспедиторы решились пройти по этому «ходу» и были поражены"

Новые экспедиторы? ;-)
А что доставляли старые?
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204
ton Руслан Полчаса назад
Это действительно смешно
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7k
portmen77 38 минут назад
Он сучёнок ещё и рельсы с собой забрал!
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5k
Tim_G 40 минут назад
"махнули рукой и вернулись на поверхность"...
А мож увидели по дороге выработанную жилу, нашли чудака, нашли добытое, а его "бритвой по горлу и в колодец"?
Или раньше нашли и "реквизировали", завалили, потом вяленько отработали разыскные мероприятия и концы в воду...
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13k
Broser 56 минут назад
Докопался!!
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5k
Олег 57 минут назад
Ладно копать долго и беспощадно, подобных работяг хватало во все времена. Но то что он десятилетия втихаря сдавал золото, вот это вряд ли - даже если он мотался сдавать рудное золото в соседние штаты, скупщики золота, хоть частные, хоть государственные, спалил бы его скорее рано, чем поздно.
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3k
Нуи Хусим Час назад
Байка ни о чем!
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66k
Viktor Час назад
Новое это хорошо забытое старое!

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https://old.fishki.net/1617391-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/1617391-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.html
https://old.fishki.net/1509920-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/1509920-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.html
https://old.fishki.net/1428715-chelovek-krot-muzhchina-provyol-32-goda-kopaja-pustynju.htmlhttps://old.fishki.net/1428715-chelovek-krot-muzhchina-provyol-32-goda-kopaja-pustynju.html
https://old.fishki.net/2656312-chelovek-kopavshij-tonnely-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/2656312-chelovek-kopavshij-tonnely-32-goda-v-nikuda.html
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558
Mixan Час назад
Да завалило его видать ..Байка интересная ! Но чтобы такой тоннель прокопать ,здоровья много надо и уже богатству рад не будешь,если что то найдешь .. .
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