Мужчина из США 38 лет в одиночку копал туннель, а потом пропал

Он вырыл ход длиной более двух километров - и все местные считали его сумасшедшим. Оказалось, не все так просто.
Уильям Шмидт по кличке «Крот» жил в небольшом шахтерском городке возле горы Эль-Пасо. Это в пустыне Мохаве, где кроме скорпионов, песка и гремучих змей, было навалом золота.
Местные его и добывали. Все, кроме Шмидта.
Этот странноватый мужичок каждый день приходил к горе Эль-Пасо и рыл свой собственный тоннель. Изо дня в день, из года в год, без выходных и праздников. Когда его спрашивали, зачем он это делает, Уильям отвечал: «Это самый короткий путь. Скоро вы все поймете ».
Это «скоро» растянулось почти на 40 лет. За это время Шмидта заваливало породой, несколько раз он был близок к смерти. После одного из таких случаев он озаботился безопасностью и серьезно укрепил стены тоннеля, хотя это тоже заняло много времени.
Он даже рельсы проложил, чтобы вывозить породу. И продолжал упорно трудиться.
Сначала над ним подшучивали, затем решили, что он просто псих. А потом оставил в покое - у местных хватало своих дел. Они лишь иногда шушукались между собой и строили теории о том, на что же живет этот странный человек и как он покупает инструменты.
А в один прекрасный день Шмидт не вернулся в городок. Затем прошло несколько дней. Тогда жители решили выяснить, куда же он запропастился.
Во главе с шерифом они пошли по туннн. Было темно, мрачно и немного жутковато. Пройдя несколько сотен метров они махнули рукой и вернулись на поверхность. Шмидта записали в без вести пропавшие и забыли о чудном мужике. До недавнего времени в тоннель больше никто не спускался.
Лишь новые профессиональные экспедиторы решились пройти по этому «ходу» и были поражены. Он вился под горой на 2048 метров - и все это сделал один-единственный человек. Никаких останков там не было.
А на стенах тоннеля явный признак золотой жилы. Скорее всего, «копатель» все-таки нашел золото, полностью выработал жилу, а потом скрылся.
И стал тогда ясен новый ответ Шмидта про самый короткий путь. Оказалось, что это был путь к богатству.
Источник:
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Новые экспедиторы? ;-)
А что доставляли старые?
А мож увидели по дороге выработанную жилу, нашли чудака, нашли добытое, а его "бритвой по горлу и в колодец"?
Или раньше нашли и "реквизировали", завалили, потом вяленько отработали разыскные мероприятия и концы в воду...
https://old.fishki.net/2140822-chelovek-kopavshij-tonnely-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/2140822-chelovek-kopavshij-tonnely-32-goda-v-nikuda.html
https://old.fishki.net/1617391-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/1617391-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.html
https://old.fishki.net/1509920-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/1509920-meksikanec-kopal-tunnel-32-goda-v-nikuda.html
https://old.fishki.net/1428715-chelovek-krot-muzhchina-provyol-32-goda-kopaja-pustynju.htmlhttps://old.fishki.net/1428715-chelovek-krot-muzhchina-provyol-32-goda-kopaja-pustynju.html
https://old.fishki.net/2656312-chelovek-kopavshij-tonnely-32-goda-v-nikuda.htmlhttps://old.fishki.net/2656312-chelovek-kopavshij-tonnely-32-goda-v-nikuda.html
Вспомнил про одного китайца в горах жил и жена у него сильно заболела и пока он довез ее до больницы она умерла И тогда он начал прорубать в скальной породе прямую дорогу к городу несколько десятков лет тупо в ручную долбал И все же пробил !
Это реальная история .