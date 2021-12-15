Мужчина из США 38 лет в одиночку копал туннель, а потом пропал

Этот странноватый мужичок каждый день приходил к горе Эль-Пасо и рыл свой собственный тоннель. Изо дня в день, из года в год, без выходных и праздников. Когда его спрашивали, зачем он это делает, Уильям отвечал: «Это самый короткий путь. Скоро вы все поймете ».

Это «скоро» растянулось почти на 40 лет. За это время Шмидта заваливало породой, несколько раз он был близок к смерти. После одного из таких случаев он озаботился безопасностью и серьезно укрепил стены тоннеля, хотя это тоже заняло много времени.