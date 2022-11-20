52-Прогулка по Москве 1952 года. Какой была столица 70 лет назад?

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Сегодня мы прогуляемся по столице образца 1952 года и посмотрим, чем жила Москва в то время.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
1.
Начнём с Комсомольской площади или, как её все называют, площади трёх вокзалов. Такой она была в 1952 году. Гостиница "Ленинградская" ещё достраивается, её откроют для посетителей 1 ноября 1953 года.
2.
Автор фото - Мартин Манхофф.
А это - Театральная площадь и другая гостиница - "Метрополь". Кстати, сейчас будет целая подборка прекрасных цветных снимков от сотрудника американского посольства Мартина Манхоффа, который сделал огромное количество снимков СССР в цвете.
А это - Театральная площадь и другая гостиница - "Метрополь". Кстати, сейчас будет целая подборка прекрасных цветных снимков от сотрудника американского посольства Мартина Манхоффа, который сделал огромное количество снимков СССР в цвете.
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5.
А это - вид из квартиры Мартина Манхоффа на Народной улице. Вдалеке видна только-только построенная высотка на Котельнической набережной.
6.
А вот другая только-только построенная высотка. Главный корпус МГУ на Воробьёвых (а тогда - Ленинских) горах. Вокруг на тот момент не было буквально ничего.
7.
Сборка ЗиС-110 на Заводе имени Сталина, который через 4 года станет Заводом имени Лихачёва или просто ЗИЛ-ом.
9.
Автор фото- Собчинский В.В.
А это - район Марьиной рощи, в котором тогда грязи было хоть отбавляй. Снимок сделан в районе современного перекрёстка Старомарьинского шоссе и 11 проезда Марьиной рощи.
А это - район Марьиной рощи, в котором тогда грязи было хоть отбавляй. Снимок сделан в районе современного перекрёстка Старомарьинского шоссе и 11 проезда Марьиной рощи.
10.
Тоннель под Каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе. Сейчас машины здесь двигаются в противоположном направлении, самый левый тоннель отдан под трамвай, а справа построен ещё один тоннель для потока, двигающегося в сторону центра.
15.
Продолжим тему транспорта. Трамвай 29 маршрута на Дружинниковской улице. В 1954 году слева откроется метро "Краснопресненская".
16.
Автор фото - Наум Грановский.
Стоянка такси около станции метро "Дворец Советов" (ныне - Кропоткинская).
Стоянка такси около станции метро "Дворец Советов" (ныне - Кропоткинская).
19.
Станция метро "Бауманская". Обратите внимание - никаких турникетов! Контроль тогда осуществлялся в ручном режиме, а билетики были бумажными.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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