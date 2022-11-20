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52-Прогулка по Москве 1952 года. Какой была столица 70 лет назад?

52-Прогулка по Москве 1952 года. Какой была столица 70 лет назад?

Автор:
20 ноября 2022 22:18
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
276
20
Сегодня мы прогуляемся по столице образца 1952 года и посмотрим, чем жила Москва в то время.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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1  комментарий
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Миха 2 часа назад
Дорогая моя столица ...
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