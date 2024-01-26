Пациентка ярославской больницы рассказала, что медики всю ночь игнорировали её стонущую соседку по палате

Такое отношение к своим обязанностям медикам с рук не сошло. Стоило роликам попасть в сеть, как вскоре к делу подключился областной Минздрав. В ведомстве заявили, что хамоватую санитарку могут уволить, а на «ответственных за организацию лечебного процесса лиц» наложили взыскания.

О штрафах для главврача и усиления контроля за деятельностью больницы пока не сообщили.

Администрация больницы провела служебную проверку по данному факту. К административному взысканию привлечены ответственные за организацию лечебного процесса лица. С сотрудником, фигурировавшем в данном инциденте, решается вопрос о соответствии занимаемой должности. Администрация учреждения приносит извинения за подобное поведение.

Других жалоб от пациентов не было. Вероятно, смелости выступить против руководства больницы хватило лишь у беременной девушки. А может у других и в самом деле нет никаких нареканий и это был единичный инцидент.