Пациентка ярославской больницы рассказала, что медики всю ночь игнорировали её стонущую соседку по палате

В итоге беременной девушке пришлось самой ухаживать за пожилой женщиной.
Жительница Ярославля попала в Клиническую больницу №9. Там она лежала в палате с немолодой соседкой, которая всю ночь плакала и просила попить. Ни санитары, ни врачи, так и не подошли.
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Поэтому воду ей носила девушка. А утром беременная пациентка наткнулась на отдыхающую и курящую санитарку - та её обругала и выгнала из помещения.
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Такое отношение к своим обязанностям медикам с рук не сошло. Стоило роликам попасть в сеть, как вскоре к делу подключился областной Минздрав. В ведомстве заявили, что хамоватую санитарку могут уволить, а на «ответственных за организацию лечебного процесса лиц» наложили взыскания.
О штрафах для главврача и усиления контроля за деятельностью больницы пока не сообщили.
Администрация больницы провела служебную проверку по данному факту. К административному взысканию привлечены ответственные за организацию лечебного процесса лица. С сотрудником, фигурировавшем в данном инциденте, решается вопрос о соответствии занимаемой должности. Администрация учреждения приносит извинения за подобное поведение.
Других жалоб от пациентов не было. Вероятно, смелости выступить против руководства больницы хватило лишь у беременной девушки. А может у других и в самом деле нет никаких нареканий и это был единичный инцидент.
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Новый тренд: извинения с последующим ничегонеделанием.
стесняюсь спросить а кто из "ведомства" ее заменит?
И не надо тут разводить: "а вы поработайте за такую зарплату"...
Если ты устроился на работу, где мало платят, это не повод нихрена не делать или воровать.
про зарплату я вообще не упоминал, а если начать разводить, то тут начнется "кто на что учился" и прочие "не для того мама цветочек растила"
[мат] все мастера, а говно таскать из под больных ни один не пойдет за любые деньги