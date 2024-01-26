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Пациентка ярославской больницы рассказала, что медики всю ночь игнорировали её стонущую соседку по палате

Пациентка ярославской больницы рассказала, что медики всю ночь игнорировали её стонущую соседку по палате

Автор:
26 января 2024 17:02
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Ярославль   больница   врачи   медики   пациентка   санитары   
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В итоге беременной девушке пришлось самой ухаживать за пожилой женщиной.

Жительница Ярославля попала в Клиническую больницу №9. Там она лежала в палате с немолодой соседкой, которая всю ночь плакала и просила попить. Ни санитары, ни врачи, так и не подошли.

Поэтому воду ей носила девушка. А утром беременная пациентка наткнулась на отдыхающую и курящую санитарку - та её обругала и выгнала из помещения.

Такое отношение к своим обязанностям медикам с рук не сошло. Стоило роликам попасть в сеть, как вскоре к делу подключился областной Минздрав. В ведомстве заявили, что хамоватую санитарку могут уволить, а на «ответственных за организацию лечебного процесса лиц» наложили взыскания.

О штрафах для главврача и усиления контроля за деятельностью больницы пока не сообщили.

Администрация больницы провела служебную проверку по данному факту. К административному взысканию привлечены ответственные за организацию лечебного процесса лица. С сотрудником, фигурировавшем в данном инциденте, решается вопрос о соответствии занимаемой должности. Администрация учреждения приносит извинения за подобное поведение.

Других жалоб от пациентов не было. Вероятно, смелости выступить против руководства больницы хватило лишь у беременной девушки. А может у других и в самом деле нет никаких нареканий и это был единичный инцидент.

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Метки: Видео   Ярославль   больница   врачи   медики   пациентка   санитары   
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5  комментариев
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3k
Максим Макашев Час назад
Администрация учреждения приносит извинения за подобное поведение.
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Новый тренд: извинения с последующим ничегонеделанием.
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1k
Кожар 2 минуты назад
беременная девушка. Мария?
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4k
poбт Час назад
"В ведомстве заявили, что хамоватую санитарку могут уволить"
стесняюсь спросить
а кто из "ведомства" ее заменит?
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