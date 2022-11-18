В офисе такого не создать: уютные рабочие места удалёнщиков

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При работе из дома люди имеют два несомненных плюса: не нужно утром толкаться в общественном транспорте, а второй — можно обустроить рабочее место так, как хочется. Многие делают всё настолько уютно, что я даже не представляю, как можно работать так... Нужно наслаждаться и отдыхать.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Заметили как всё это преподносится? Как будто на удалёнке люди работают, а кто не на удалёнке, или не в таких условиях, тот лошара.
Лист А4 (например, договор) целиком помещается на вертикалку. Или код с короткими строками (сейчас таких большинство).
У меня, например, 3 монитора: 24 дюйма 16:9 основной - горизонтальный, 23 дюйма 16:9 (поворачивается на 90 градусов) - если нужно тексты договоров править и 19 дюймов 4:3 - на нем висит то, что не особо важно (ну и тв тюнер на него заведен).
Уютное рабочее место это у меня - С пепельницей, с потёртой кружкой, с фантиком под монитором, с незаточенным карандашом, с крошками от печенек в клавиатуре.
Ну и в целом убраться. Вполне могу себе представить что сделаю это по какому нибудь случаю и сфоткаю на память чтобы не забыть как оно))
Сейчас в процессе ремонта и в другой комнате будет обустроено все еще удобнее.
Или вы свое рабочее место не обустраиваете с годами, чтобы работалось комфортнее, удобнее и продуктивнее?
Вполне реальные фото. Просто сделаны не в потемках на телефон, а на нормальную камеру и с нормальным освещением