FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 729 постов • 227 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
В офисе такого не создать: уютные рабочие места удалёнщиков

В офисе такого не создать: уютные рабочие места удалёнщиков

Автор:
18 ноября 2022 18:58
Сообщество : Жизнь
Метки: компьютеры   комфорт   подборка   работа на удалёнке   рабочие места   удобство   
1499
45
При работе из дома люди имеют два несомненных плюса: не нужно утром толкаться в общественном транспорте, а второй — можно обустроить рабочее место так, как хочется. Многие делают всё настолько уютно, что я даже не представляю, как можно работать так... Нужно наслаждаться и отдыхать.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: компьютеры   комфорт   подборка   работа на удалёнке   рабочие места   удобство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
babuby Час назад
Хмм...
Заметили как всё это преподносится? Как будто на удалёнке люди работают, а кто не на удалёнке, или не в таких условиях, тот лошара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SR 2 минуты назад
В реале не так немного выглядит...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wadim 6 минут назад
ага)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
годнота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир 19 минут назад
2 стилкейс жест промелькнули, тож такой буду брать, если получится купить конечно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
K7OO Полчаса назад
Обычно лохам про удаленку такую туфту втирают:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ChePaev 40 минут назад
Вощем, сделано все чтобы не работать а х.у.и. пинать. На себе прошел все эти обустройства рабочего места дома когда на удаленке сидели в пандемию. То холодильник в двух шагах, то диван рядом, вощем получается "я работаю по монтажу: -то посижу, то полежу."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 57 минут назад
Рабочее место работуна, ага, джойстики и прочие игровые приблуды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
evenSeven 59 минут назад
А в чем прикол второго вертикального монитора?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kleyman Час назад
Походу в таких местах только и делают, что пыль сдувают, да всякое барахло по феншую расставляют целый день.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Прораб Час назад
Бессовестный пиз.дёж и постановки. Ничего общего с реальностью. Автор и ТС - гори в аду без лайков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
9k
Juli Час назад
в офисе в трусах не походишь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92935



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу
20+ фото величественных мейн-кунов, после которых вы влюбитесь в эту породу
В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой
В Африке фотограф построил пруд, и животные теперь приходят на водопой
Набирающие популярность в сообществах
Про Питер!
Про Питер!
Сверхтяжелая ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион»
Сверхтяжелая ракета SLS отправила к Луне космический корабль «Орион»
По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro
По отзывам: что покупателям интернет-магазинов понравилось в смартфоне TECNO Pova 4 Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда компьютер после чистки не включается

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#автомир#люди#животные#сатира#дети#новости#креатив
#Юмор#факты#интересное#в мире#Разное#искусство#США#забавно#улыбнуло#Приколы
#интересно#картинки#автомобили#подборка#аварии#позитив#дтп#кино#авто аварии#фотографии
В Японии создали кибернетический аватар чиновника В Японии создали кибернетический аватар чиновника Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях Разочарование на пять звёзд: провальные детали в отелях Остроумные идеи дизайнеров Остроумные идеи дизайнеров 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря 14 крутых идей, разработанных для удобства человека, которые мало где встретишь, а зря 11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой 11 строений со всего мира, которые сделали жизнь удобнее и при этом радуют красотой 16 интересных решений, созданных для удобства людей 16 интересных решений, созданных для удобства людей

На что жалуетесь?

Вернуться