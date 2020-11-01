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16 приятных мелочей, которые должны быть в каждом городе

16 приятных мелочей, которые должны быть в каждом городе (18 фото)

Автор:
01 ноября 2020 08:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: город   жизнь   комфорт   подборка   удивительно   удобство   фото   
938
18
Не стоит забывать и о важном пункте, который делает жизнь любого горожанина комфортнее — благоустройстве города.
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Метки: город   жизнь   комфорт   подборка   удивительно   удобство   фото   
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15k
бат св Полчаса назад
а это в моем городе.
а это в моем городе.
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27k
parallax 20 минут назад
1. Скамейки, превращающиеся в столы

Бомжи и алкашня тут же всё засрут.
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