16 приятных мелочей, которые должны быть в каждом городе

Не стоит забывать и о важном пункте, который делает жизнь любого горожанина комфортнее — благоустройстве города.
Демонстрируем вам 16 любопытных фишечек из разных городов, которые были придуманы и реализованы с заботой о простых людях. Эти новшества хоть и не грандиозны, но приятны!
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3. В этом городе к светофору добавлены синие огни, которые загораются при приближении автомобилей экстренных служб
7. В Базеле установлена модель, позволяющая слабовидящим людям ознакомиться с планировкой города
9. Эта кнопка на пешеходном переходе, которая заставляет автобус ждать вас, если вы находитесь на другой стороне дороги
10. Устройство для подачи антисептика, управляемое педалью. Чтобы ничего не нужно было трогать руками
11. Эти разбрызгиватели на дороге возле горнолыжного курорта в Японии используются, чтобы дорога не замерзала
14. В Сингапуре пожилым людям и инвалидам выдают специальные карты
Приложив её к датчику у светофора, они получают больше времени для перехода дороги.
16. В этом городе установлено несколько мини-станций для самостоятельной починки велосипеда
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